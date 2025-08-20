ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר בימים האחרונים בקרב עדת צאן מרעיתו, במהלך ביקורו השנתי במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקטסקיל שבניו יורק, שם זכו כלל ילדי ובחורי החסידות לקדם את פני הקודש, כאשר האדמו"ר לעומתם חיזק את רוחם והביע את שביעות רצונו מהתמדתם בלימוד התורה גם בימי החופשה.

ביקור במחנות הבחורים

האדמו"ר החל את ביקורו במחנה של הבחורים, שם התקיים מעמד 'לחיים' בו נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה על חשיבות ההתמדה בלימוד התורה גם בימי הקיץ.

ביקור במחנה הילדים

משם המשיך האדמו"ר למחנה הקיץ של ילדי תלמוד תורה סאטמר שם שיבח את התמדתם של ילדי החמד במהלך מסיבת קבלת פנים לכבודו. האדמו"ר הדגיש את כוח התפילה של תינוקות של בית רבן, ובירך את הילדים שזכו ללמוד ולהתפלל במסירות.

ביקור במחנה הבנות

ביקור הוד מיוחד ערך האדמו"ר במחנה הקיץ של בנות החסידות. במהלך הביקור, סייר האדמו"ר בשטח המחנה, התפעל מהסדר וההקפדה על רוחניות, ובירך את המארגנים שדאגו להוציא אל הפועל את מחנה הקיץ בתנאים המורכבים.

בהמשך נשא דברות קודש בפני הבנות כשהוא עומד מאחורי מחיצה.

ביקורו של האדמו"ר מסאטמר במחנות הקיץ מהווה חיזוק משמעותי לילדי ובחורי החסידות, ומבטא את הדאגה וההשקעה של הנהגת החסידות ברוחניות הדור הצעיר גם בימי החופשה.