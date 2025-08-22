כיכר השבת
רבבות חסידי סאטמר ציינו השבוע את הילולת הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | האדמו"ר מסאטמר ערך את ההילולא המרכזית בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל | במהלך הטיש הופתעו החסידים לשמוע כי האדמו"ר ישהה בקרבם ביום הכיפורים הבעל"ט, וכן פרטים חדשים לקראת מסע הקודש של האדמו"ר לאירופה | תיאור וסיקור ענק (חסידים)

הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)

רבבות חסידי סאטמר בכל קצווי תבל ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' זי"ע, מייסד החסידות אחר השואה האיומה, מחולל השיטה הקדושה להתבדלות מוחלטת מהמדינה הציונית, אשר לאורו הולכים רבבות מישראל עד עצם היום הזה.

בבוקר יום ההילולא התפלל האדמו"ר מסאטמר תפילת שחרית בהיכל ביהמ"ד הגדול במחנה 'דברי יואל' שבהרי הקאנטרי.

בשעות אחה"צ פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי סאטמר, בבית העלמין בקריית יואל שבמונרו.

הרבי ירד לפני התיבה בהתעוררות עצומה ובקול בוכים, כשהוא משמש כש"ץ באמירת פרקי התהילים, והקדיש שלאחריה.

לאחר שעה ארוכה של תפילות וקריאת קוויטלעך, השתטח הרבי על הציון הק', ובסיום פנה אל מעונו של הנגיד רבי מנחם מענדיל שווימר, ראש הקהילה של החסידות בקריית יואל, שם ערך הרבי טיש לחיים, כשהוא מעלה זכרונות הוד מימי קדם בצילו של צדיק - בעל ההילולא זיע"א.

בהמשך נכנס האדמו"ר מסאטמר לעריכת השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית יואל, תחילה ערך הרבי סיום הש"ס שנלמד ע"י כלל רבבות חסידי סאטמר, בהמשך אמר קדיש.

את זכות הדלקת הנרות רכש הנגיד רבי ליפא פרידמן, וכיבד את אביו הרה"ח ר' משה פרידמן - משב"ק אדמו"רי סאטמר להעלות אבוקת האור בנרות.

בדברים שנשא הרב חיים ישראל קרויס, סגן ראש הקהילה בקריית יואל, הודיע לחסידים, כי האדמו"ר מסאטמר נעתר להפצרת ראשי המוסדות, ויערוך אי"ה מסע הקודש אל קברי אבות הטמונים באירופה, יחד עם גדולי הנגידים. במקביל הודיע כי האדמו"ר מסאטמר ישהה ביום הכיפורים בקריית יואל, ויערוך את התפילות בהיכל ביהמ"ד הגדול בראש רבבות חסידים מכל קצווי תבל.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מסאטמר, שהרחיב במשנתו הטהורה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, תורה, צדקה, חסד, קדושה וטהרה.

בסיום עריכת השלחה"ט כיבד הרבי את גיסו, הגה"צ אב"ד סאטמר מונסי, בברכת המזון על הכוס.

הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)
האדמו"ר מסאטמר בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: שאט די דאט)

