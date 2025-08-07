שוקל לדלג על התפילה? הסוד הגדול של רשב"י מפרשת השבוע שלנו

רשב"י הקדוש מגלה את סודו הנפלא ונורא של משה רבנו – סוד התפילה 'ואתחנן'. איך רבי נחמן מסביר את הדברים בפשטות?

שוקל לדלג על התפילה?

זמן התפילה הגיע, חם לי ועייף, רעב וצמא...

הראש כבד והריכוז הלך, והתפילה – אין!

איך מתפללים כשהפה והלב – מנותקים?

"תפילה בלי כוונה – כגוף בלי נשמה"! כך לימדונו...

האם תפילה בלי כוונה – שווה משהו?

הקב"ה לא מוותר - על תפילה בלי כוונה!

אתה שוקל, האם תפילתי שווה משהו? ואולי אוותר עליה?

רבי נחמן עונה: "אַל יֹאמַר אֵינִי מִתְפַּלֵּל כְּלָל"!

למדת שתפילה בלי ריכוז היא - כגוף בלי נשמה...

רק שלא לימדו אותך:

כמו שלגוף יש תחית המתים, גם לתפילה יש - תחית המתים!

אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, קשה לך להתפלל?

"אַף עַל פִּי כֵן, אַל יֹאמַר הָאָדָם כֵּן - אֶלָּא יִתְפַּלֵּל תָּמִיד"! (קמא, צ"ט).

הקב"ה לא מוותר – על תפילתך, ואתה? למה תוותר?

תפילה ב'ממתינה' – שעוד תעלה למרומים

אל תיתן שיגנבו לך את אוצרך היקר – תפילה בלי כוונה, כי תפילה זאת:

עוד תעלה למרום, ותגן עליך - בזמן הדחק!

טמון כאן סוד נפלא, תפילה בלי כוונה נשארת ב'עמדת' המתנה:

"כִּי בְּעֵת שֶׁיִּתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי, אֲזַי:

יַעֲלֶה כָּל הַתְּפִילּוֹת עִם הַתְּפִילָּה הַהִיא - שֶׁהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי".

תנשום עמוק, ותאסוף כוח גם אם אתה מרגיש - שאין לך:

"וְאִם לֹא יוּכַל לְהִתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי - יִתְפַּלֵּל בְּכָל כֹּחוֹ".

מהיום, אל תוותר על - תפילה 'בלי נשמה'!

אל תוותר על התפילה!

מה רומז משה רבנו במילים "עת ההיא לאמר"?

כותב רבי נחמן דבר מדהים:

"שֶׁהַדְּבָרִים נֶאֱמָרִים וּמְרֻצִּים בְּפִיו - מֵחֲמַת שֶׁמִּתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת, אָז יַעֲלֶה:

כָּל הַתְּפִלּוֹת שֶׁהִתְפַּלֵּל עַד עַתָּה"!!!

לך נראה שאין ערך לתפילתך, אבל, דווקא על רגעים אלו נאמר:

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר".

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' - תָּמִיד, בֵּין בִּדְבֵקוּת בֵּין - שֶׁלֹּא בִּדְבֵקוּת"!

תפילה אחת בכוונה - מעלה את כל התפילות 'ללא כוונה'!

התפילה 'בלי כוונה' – לא נאבדת, היא - נגנזת ונשמרת!

היא ממתינה שתתפלל - רק תפילה אחת בכוונה:

שתאסוף ותעלה את כל התפילות ללא כוונה.

התפילות ללא כוונה, עוד יעלו עד – כיסא הכבוד!

והם ישמרו ויגנו עליך, בתזמון מדיוק – שלא דמיינת!

תמיד תמיד – בין בדבקות, ובין שלא בדבקות:

אם הלב חם, או כבוי שלא מרגיש - כלום!

אפילו שיוצא לך דיבור לא אמיתי... עדיין – אל תוותר!

'ואתחנן' – מרמז על מידתו של הקב"ה רחום וחנון:

הקב"ה רחמן, ושומר לך את התפילה, וכשיגיע זמנה:

זאת התפילה, עוד תהיה הסנגור שלך...

הזוהר הקדוש מבטיח - כל התפילות יעלו!

דברי רבי נחמן מבוססים על הזוהר הקדוש שכותב (ח"ב רמה):

"וּבְהַהוּא רְקִיעָא (ובאותו הרקיע), וּמְמָנָא עַל הַאי רְקִיעָא (וממונה על אותו הרקיע).

וְנָטִיל כָּל הָנֵי צְלוֹתִין (ולוקח את כל אותן התפילות) קַיְּימָא חַד מְמָנָא (עומד ממונה אחד) דִּי שְׁמֵיהּ (ששמו) סָהֲדִיאֵ"ל – דְּאִתְדַחְיָין (שנדחו).

דְּאִקְרוּן צְלוֹתֵי פְּסִילָאן (שנקראות תפילות פסולות) וְגָנִיז לוֹן (וגונז אותן), עַד דְּאִתְּדָּן (נ"א דתב) הַהוּא בַּר נָשׁ (עד שאותו אדם יעמוד בדין):

המלאך הממונה על התפילה, גונז את התפילות הפסולות, עד מתי?

אִי תָּב לְגַבֵי מָארֵיהּ כְּדְקָא יֵאוֹת (אם ישוב לאדונו כיאות),

וְצַלֵּי צְלוֹתָא אַחֲרָא זַכָּאָה (ויתפלל תפילה אחרת זכה),

הַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה כַּד סַלְּקָא (אותה תפילה זכה כאשר עולה למעלה),

נָטִיל הַהוּא מְמָנָא סָהֲדִיאֵ"ל הַאי צְלוֹתָא (לוקח אותו ממונה - סהדיא"ל - את אותה התפילה [שנפסלה ונגנזה]), וְסָלִיק לָהּ לְעֵילָּא (ומעלה אותה למעלה).

כשאתה מתפלל תפילה טובה, היא מעלה איתה את - התפילה הפסולה!

עַד דְּאִעְרַע בְּהַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה (עד שמתערבבת ומתחברת עם אותה תפילה הזכה), וְסַלְּקִין וְאִתְעָרְבוּן כַּחֲדָא (ועולות ומתערבבות כאחד),

וְעָאלִין קַמֵּי מַלְכָּא קַדִישָׁא (ועולות לפני המלך הקדוש)".

שתי התפילות, עולות ומתערבבות כאחד!

הדברים הנוראים והקדושים הללו, הם דברי - רשב"י הקדוש!

תלמיד הבעל שם טוב הקדוש, רבי יעקב יוסף מפולנאה כותב ב'בן פורת יוסף': "מבואר בכתבי האריז"ל זלה"ה, שכך דרכו של ה' יתברך, להיטיב עם בריותיו:

ע"י תפילה אחת שהוא בכוונה - מעלה כל התפילות".

תפילה לא הגונה, מצטרפת – לברכה הגונה!

ה'מקדש מלך' כותב על דברי הזוהר הקדוש:

"אפילו בכל תפילה ותפילה, אם כוון באחת מכל הברכות עד שמראש השנה עד ראש השנה, צירף הקב"ה - י"ח ברכות בכוונה מכל תפילותיו, אגבן עולים כל תפילות של כל השנה, שאינם הגונות".

תקרא את הציטוט ותגלה סוד נפלא:

הקב"ה – אב רחום וחנון שאוהב אותך, ורוצה רק להיטיב עימך!

תפילה שעוטפת – ומעלה הכל למעלה!

"תפילה לאל חי" – התפילה היא מקור חיותו של האדם!

אבל, אם אין קשר בין המחשבה לדיבור:

לא מקבלים - חיות מהתפילה!

"תפילה לעני כי יעטוף..." מבאר הבעל שם טוב הקדוש, שיש תפילות שלפעמים לא עולות... אבל, תפילה אחת עם לב נשבר:

עוטפת את כל התפילות למפרע, ומעלה אותם - לאבינו שבשמים!

יונתי בחגבי הסלע – השמיעיני את קולך!

אומר מוהרנ"ת: "יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראך, השמיעיני את קולך".

'השמיעי את קול' – תתפלל... אפילו בלי כוונה.

אבל, תמצא מקום אחד בתפילה, שתוכל לומר אותו בכוונה, והוא יחייה את כל התפילה, והיא תעלה לרצון – לפני שוכן מרום (ליקוטי הלכות).

מידי מושלם – תזהר ח"ו מקטרוג!

רבי נחמן מעלה בשיחות הר"ן נקודה חשובה, אם אתה מתפלל את כל התפילה בכוונה עצומה, התפילה תעלה, אבל, יכולים לבוא מקטרגים ולבדוק, מי התפלל כזאת תפילה מדויקת ומושלמת, ואם שאר מעשיך אינם מושלמים, ופחות ראויים, ח"ו יש קטרוג על האדם, והתפילה לא תעלה.

תרגיע - יש לי דרך להעלות את תפילתך!

חשוב לכוון בתפילה, אבל, אומר רבי נחמן שאם לא כיוונת בכל התפילה, אומרים כוחות הס"א:

תפילה כזאת לא מדויקת, ולא ממש מזוככת... נו נו...

הם אינם מתעמקים בה – ועוזבים אותה, וכך היא – עולה עד כיסא הכבוד!

רבי נחמן מדגיש את הגשר - לקשר עם הקב"ה:

"עִקַּר הִתְחַבְּרוּת וּדְבֵקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא עַל־יְדֵי הַתְּפִלָּה.

כִּי הַתְּפִילָּה הוּא שַׁעַר שֶׁדֶּרֶךְ שָׁם - נִכְנָסִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ..." (ליקוטי עצות, תפילה, פז').

כי הקב"ה מתאווה לתפילתך, ויש לו מזה - תענוג גדול... (ליקוטי מוהר"ן, טו', ה').

גזור ושמור לשעת הצורך...

גם אני שמרתי!