כשהאדמו״ר סיפר מה היה בתפילת המנחה של הבעל שם טוב בערב שבת

מה קרה בזמן שהבעש"ט הקדוש התפלל בשדה?

סיפר האדמור מרוזין זצ"ל כי כאשר פעם אחת התפלל הבעל שם טוב הקדוש בשדה תפילת מנחה בערב שבת קודש, בעת שאמר "וישם כצאן משפחות" (מזמור ק"ז בתהילים אשר הנהיג הבעש"ט הקדוש לומר בכניסת שבת) נאספו והתקבצו סביבו צאן הרועים בשדה, וצעקו כולם כל עת תפילתו.

ואמר שהאדמו"ר מרוזין שבשעה זו העלה הבעל שם טוב הקדוש בתפילתו את כל מדרגות הנמוכים, עד שגם הבהמות והצאן היה להם דעת להכיר את קונם, וצעקו כולם להשם עימו, והגביהו עצמם ועמדו רק על שני הרגלים האחוריות כמו עמידת אדם.

והצדיקים מבארים את סיבת הדבר, שבתפילת הבעל שם טוב הקדוש בשדה, הוא קידש את כל העולם.

ובשעה זו, העלה את כל העולם למקורו הראשון, אז ממילא גם כל הברואים שהיו עומדים לידו, גם שאין בהם דעת, עדיין יש בהם מעט חיות אלוקית שמלובשת בהם, נתעלו למקורם הראשון, וממילא הגביהו עצמם (דברי אלימלך פר' בחוקותי, בית אהרן, פר' בא).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מאריך בגנות הגאווה, ומסביר שאל לאדם להתגאות בעבודת השם שזוכה לעבוד, מכיון שעבודת האדם לא צריכה להעשות לצורך עצמו, אלא, כדי:

לעשות נחת רוח ליוצרו, ולהעלות את השכינה הקדושה, ולכן, אין לאדם מה להתגאות שזכה לעבוד את השם יתברך יותר מחברו, ואף אל יתגאה אם הגיע לדרגות גבוהות.

שמירה על מחשבות הלב: כל אדם שזכה לדרגה יותר גבוה מחברו בעבודת ה', אסור לו לומר בלבבו שהוא גדול מחברו, כי עובד את השם יתברך ביותר דבקות מחברו, אלא, יראה את עצמו כשאר בני האדם, כי כל אחד ואחד:

נועד לעבוד את השם יתברך בכלים שהוא קיבל, לצורך העלאת השכינה הקדושה, ותיקון העולם.

הבעל שם טוב נותן לאדם עצה נפלאה, מה יעשה כשחושב שהוא חכם יותר מחברו, ובדרגה גבוה יותר מחברו.

ישווה עצמו לתולעת: האדם צריך לזכור שהוא רימה ותולעה, כמו שאומר דוד המלך "ואנכי תולעתולא איש".

כיצד התולעת עובדת את השם יתברך? מסביר הבעל שם טוב הקדוש, שאם הקב"ה לא היה נותן לאדם שכל, הוא היה עובד את השם יתברך כמו התולעת, והרי התולעת עושה אך ורק את רצון השם יתברך בכל רגע ורגע.

על מה יתגאה לב האדם? ואם כן, מה יש לאדם להתגאות שעבד את השם יתברך עם שכלו הרם, שהרי, לפעמים הוא גם חטא ולא עשה רצונו יתברך, ולכן, הוא אינו חשוב יותר מתולעת.

ומכאן יבין, שאם אינו חשוב יותר מתולעת, בטח שאינו חשוב יותר משאר הבריות.

כולם אהובים וכולם חשובים: ויחשוב האדם, שאם כן, כל אחד מכלל ישראל חשוב בעיני השם יתברך במידה שווה, וזה שאין לאדם אחר יכולת לעבוד את השם יתברך עם שכל רב כמו שהוא עובד אותו יתברך, אין זה ביד האדם, מכיון: שכל אחד עובד את השם יתברך כפי היכולת שהשם יתברך נתן לו, ואם כן, למה יתגאה לב האדם?

ודבר זה יהיה תמיד במחשבתו (צוואת הריב"ש, הנהגות ישרות, יב').

רוצה מליצי יושר ביום הדין – ראש השנה?קבלה מהבעל שם טוב שמיום טו' באב עד ראש השנה:

כל אחד יברך את חברו כתיבה וחתימה טובה.

מליצי יושר - כמספר הברכות שתברך: קיבל הרה"צ רבי יעקב משה מקאמרנא זצ"ל שקיבל מהמגיד מטריסק זי"ע, שקיבל מזקנו מטשרנובילזי"ע, שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש שקיבל מרבואחיה השילוני:

שכמספר הברכות שכל אחד יברך את חברו - בכתיבה וחתימה טובה, כמספר זה, יהיה לאדם:

מליצים טובים בשמים, אשר ילמדו עליו זכות בימי ראש השנה, בשעה שכל באי עולם עובריןלפניו כבני מרון (קובץ ה'באר' שנה ט"ו, דף מ"ז).

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ישועות וברכות, כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, אמן!