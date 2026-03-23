התרגשות בנוף הגליל | הרה"צ מבעלזא יופיע לימי הוד • וגם: הלחן שנחשף לאחר 45 שנה

התרגשות בנוף הגליל לקראת ימי ההוד עם בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח לשבת התאחדות בקרית בעלזא בעיר • הביקור המרומם מסמל את תנופת ההתפתחות האדירה של הקהילה החרדית ההופכת למרכז צפוני תוסס • וגם, הלחן הגנוז של המלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער שנחשף לראשונה לאחר 45 שנה לרגל המאורע (חסידים)

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח (צילום: באדיבות המצלם)

נוף הגליל נערכת לימי הוד: התרגשות רבה בקרב חסידי בעלזא ותושבי העיר, לקראת ימי הביקור המרוממים הצפויים להתקיים בקריה החסידית בעיר.

בימים אלו נשלמות ההכנות הקדחתניות לקראת בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא.

הרה"צ יגיע לימי התוועדות והתעלות רוחנית בקרב החסידים, כאשר גולת הכותרת של הביקור תהיה שבת התאחדות מיוחדת שתתקיים בשבת שלאחר חג הפסח.

הביקור המרגש מסמל לא רק התחזקות רוחנית פנימית, אלא גם את תנופת ההתפתחות המרשימה של הקהילה החרדית בנוף הגליל, שהפכה בשנים האחרונות לאחד מיעדי ההתיישבות המבוקשים ביותר. בעיר ניכרת פריחה קהילתית חסרת תקדים עם בנייה מואצת של שכונות חדשות והצטרפות של מאות משפחות צעירות מכל העדות והחוגים, אשכנזים, ספרדים וחסידים המוצאים בעיר שילוב נדיר של איכות חיים גבוהה לצד מוסדות תורה וחינוך מפוארים ותשתיות קהילתיות מפותחות.

במקביל להכנות הרוחניות, גם עולם הנגינה החסידית לובש חג: לקראת ימי ההתעלות וימי הפסח הבעל"ט, יוצא לאור פרויקט מוזיקלי מיוחד של הבעל מנגן והמלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער. במרכז הפרויקט עומד הניגון "כל מקדש", לחן עתיק ומעורר שנכתב לפני כ 45 שנה וטרם ראה אור. כעת, לראשונה, הוא זוכה לעיבוד מוזיקלי מקצועי בביצועו של הרב ברייער עצמו, יחד עם בנו הרב אהרן ברייער והבחור צבי יוסף טייכמן.

היצירה המיוחדת של הרב ברייער מבעלזא

היצירה המיוחדת של הרב ברייער מבעלזא

מעמד הוד עם הרב הצדיק. זה המקסום של התענוג הרוחני שמסוגלים
מסכנים
1
מחכה לזה כבר!!! זכיתי לכזה שבת לפני כעשור כשמורינו הרה"צ שליט"א שהה לביקור חיזוק בשבת בקרית גת בפר' 'במדבר קדש' בשנת תשע"ו כתבה יפה המשקיף את הרגשות המרובים! יש למה לחכות!
אמיתי

