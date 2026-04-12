האדמו"ר מצאנז על חוף ימה של הקריה בעת תשליך ( ארכיון משה גולדשטיין )

מה שהחל כצהרי יום שישי שגרתי בחוף צאנז בנתניה, הפך תוך רגעים לאחת הדרמות הקשות שידע החוף החרדי. בעוד כוחות ההצלה נאבקים על חייו של הבחור בן ה-21 שנמשה מהמים וסורקים אחר אחיו בן ה-17 שנעלם בין הגלים, התרחש במקביל "מבצע הצלה" מסוג אחר, מבצע של חסד, קהילתיות וערבות הדדית בתוך קרית צאנז הסמוכה.

עם היוודע דבר האסון והעובדה כי מדובר במשפחה מירושלים שנותרה ללא קורת גג או ציוד לקראת השבת בלב הסערה, עסקני הקריה לא המתינו. בתוך זמן קצר אורגן מבצע לוגיסטי מהיר: אברכים מתושבי קריית צאנז פינו את בתיהם ומסרו את המפתחות למשפחה המורחבת שהגיעה לנתניה כדי לשהות לצד ההורים השבורים. המטבחים בשכונה נפתחו גם הם; לא היה צורך לבקש, מאכלי שבת מבושלים, חלות וציוד בסיסי זרמו לבתים המאולתרים ללא הפסקה, כדי להבטיח שגם בתוך השעות הקשות, יהיה למשפחה מעט מנוח.

החיפושים בנתניה במוצאי שבת ( צילום: דוברות זק"א )

המתח בין קדושת השבת לפיקוח נפש הורגש בכל פינה בחוף. דומ"ץ הקריה, הגאון רבי מרדכי ברנט, ירד לחוף שעה קלה לפני כניסת השבת כשהוא רכוב על ג'יפ של זק"א. במחזה מרטיט, ניגש הרב לאבי המשפחה שסירב לעזוב את קו המים, והורה לו לשוב לקריה להתכונן לשבת, תוך שהוא מבטיח כי החיפושים לא יפסקו לרגע.

החיפושים בנתניה ( צילום: דוברות זק"א )

לאורך כל השבת, עמדו מתנדבי זק"א ואברכי צאנז בקשר רציף עם הרבנים, שנתנו הוראות הלכתיות מדויקות על אופן ביצוע הסריקות בשבת, תוך שמירה על גדרי ההלכה מחד ומאמץ עילאי להצלת חיים ואיתור הנעדר מאידך.

רגע מרגש במיוחד נרשם בצהרי יום השבת בקריה. לפני תפילת מנחה, ניגשו בני המשפחה אל האדמו"ר מצאנז בבקשה להזכיר את שמות הבנים לתפילה. הרבי, שעודכן בפרטים לאורך השבת וכאב את כאב המשפחה, השיב ברגישות כי שמותיהם כבר ידועים לו, הוא נושא אותם בתפילתו מזה זמן, ובירכם בבשורות טובות ורפואה שלמה.

נכון להבוקר (ראשון) הרופאים ממשיכים להיאבק על חייו של האח הבכור (21), שמצבו מוסיף להיות קשה. ויחידת "להבה", צוללי זק"א וכוחות שיטור ימי מרכזים מאמץ עילאי בים וביבשה, תוך שימוש בסונארים וטכנולוגיות מתקדמות, בתקווה לאתר את הנער בן ה-17.

סיפורו של חוף צאנז בסוף השבוע האחרון הוא סיפור של טרגדיה אנושית קשה, מצד שני, הוא עדות לעוצמתה של קהילה שעזבה הכל כדי להיות לימין המשפחה בשעתה הקשה ביותר.

הציבור נקרא להוסיף ולהעתיר בתפילה ובתחנונים עבור האחים, בתקווה לבשורות טובות ולסיומו של האירוע הקשה בחסד וברחמים.