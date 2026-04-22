כיכר השבת
הכרעה מהקודש פנימה

לאור מצבו הרפואי, הרבי הביע הסכמתו ושבת הנגידים היוקרתית בבעלזא - נדחתה

לאחר שבועות של הכנות קדחתניות ולוגיסטיקה מורכבת, התבשרו מאתיים מנגידי חסידות בעלזא על ביטולה של שבת 'היכלא דמלכא', שהייתה אמורה להיערך השבת בצל הקודש בהרי ירושלים • בקו הפנימי הושארה הודעה: "הבנו מהרבי שהשבת צריכה להידחות" • הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האדמו"ר (חסידים)

האדמו"ר מבעלזא (צילום: שוקי לרר)

בחסידות בעלזא שוררת דריכות רבה בעקבות ההחלטה שהתקבלה אמש (שלישי) לדחות את שבת הנגידים המפוארת. השבת, שתוכננה להיערך במתחם בהרי ירושלים, נועדה לארח כ-200 מתורמיה הגדולים של החסידות, אשר על פי הדיווחים תרמו סכום עתק של כ-100 אלף דולר כל אחד לטובת 'מרכז המוסדות'.

בהודעה קולית מיוחדת ששיגר העסקן הרב פנחס לרנר, הוא גולל בפני החסידים את השתלשלות העניינים שהובילה להחלטה הכואבת. לדבריו, בתחילת השבוע עוד שררה תקווה כי המעמד המתוכנן ייצא אל הפועל כמתוכנן, והמארגנים ניסו להימנע מביטול האירוע היוקרתי.

אולם, נקודת המפנה הגיעה אמש: "נכנסנו יחד אל הקודש פנימה", מספר לרנר, "בליווי בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. במהלך הביקור וההתייעצות, הובן מדבריו של האדמו"ר כי הוא מביע את הסכמתו לדחיית השבת לעת עתה".

ההקלטה בקול בעלזא

חסידים ואנ"ש

ההחלטה התקבלה לאור מצבו הרפואי של האדמו"ר, המצריך מנוחה ואינו מאפשר את המאמץ הכרוך באירוח השבת ההיסטורית. נכון לרגע זה, טרם פורסם מועד חלופי לשבת הנגידים, והתורמים קיבלו את הבשורה בהבנה ובהתגייסות למען בריאותו של מנהיג החסידות.

בתוך כך, בקהילות בעלזא בארץ ובעולם גוברות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.

האדמו"ר מבעלזאשבת נגידים

