כ"ג סיון – מה רצונך לקבל? חתום בטבעת המלך!

יום סגולה לדורות – למילוי משאלות

אל תפספס!

מה קרה בכ"ג סיון בימי מרדכי ואסתר - בממלכת פרס ומדי?

אסתר המלכה התחננה למלך, כפי שמתואר:

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך" – אסתר המלכה נפלה לרגלי אחשוורוש, והתחננה להעביר את רעת המן, המלך הושיט לה את שרביט הזהב, והיא קמה ונעמדה על רגליה, וידוע שרגע הושטת השרביט, הוא:

רגע מאוד יקר וחשוב של - המתקת הדינים!

ואסתר המשיכה לדבר דברי פיוס ותחנונים למלך:

"אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן בעיניך...".

וההמשך ידוע, ביום זה: המלך אחשוורוש הסיר את טבעתו, ונתנה ביד מרדכי (פרק ח').

כתוב ותחתום כ'טוב בעינייך' – בטבעת המלך!

ואומר המלך: "כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך! וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך – אין להשיב".

והסיפור הזה היה: "בחודש השלישי הוא חודש סיון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי..."

בכ"ג סיון – מרדכי היהודי כתב את ה'אגרות השניות' - כטוב בעיניו, וחתם בטבעת המלך:

האגרות השניות - ביטלו את גזרת המן הרשע! ואותן – אין להשיב!

הארת כ"ג סיון – לכל הדורות!

אומנם הסיפור קרה לפני כ-2,373 שנה (בשנת ג'ת"ד), אבל:

סגולת אור הישועה בכ"ג סיון, חוזר ומאיר - לכל הדורות.

אומר הרמח"ל ב'דרך חיים' שאור הישועה שהיה לעם ישראל, מאיר:

"בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא, במי שקיבלו".

אומר רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל:

"כל ישועה שהיתה, היא פתח לישועה ביום זה, בכל - שנה בעתיד".

גם אתה! יכול לעורר עליך כל ישועה שתרצה - ביום זה!

הרמח"ל מסביר, שכדי לקבל את הישועה, צריך:

להכין 'כלי' שיכיל ויקבל את השפע - זוהי התפילה!

נמצא 'בהסתרה'? ישועתך קרובה!

ימי הפורים היו ימי הסתרה גדולים מאוד 'אסתר' מלשון:

הסתרה, ואף - 'הסתרה בתוך הסתרה'!

אסתר המלכה היתה צדיקה וצנועה, ולא רצתה להיות מלכה בבית אחשוורוש, והיא:

התפללה עוד ועוד... – ולא נענתה!!! שומע?

וכשנעמדה לפני המלך אחשרווש, היא לא ביקשה דבר:

הקב"ה משך עליה – חוט של חן, ונבחרה להיות המלכה...

הסתרה שבתוך הסתרה – זאת תוכנית אלוקית!

המן היה מזרע עמלק, ומרדכי ואסתר היו מזרע שאול המלך.

מרדכי ואסתר קיבלו שליחות מיוחדת:

לתקן את חטא שאול, שלא הרג את עמלק.

גם אתה ירדת לעולם ליעוד ושליחות שלא ידועים לך, ואתה עובר ניסיונות וקשיים, ולא מבין... אל תתייאש, עוד תזכה לישועה, תזכור:

"צדיק ה' בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו"!

"צדיק אתה ה' – וישר משפטך"!

"אל אמונה, ואין עוול! צדיק וישר הוא"!

התוכנית אלוקית – לא מובנת בשכל אנוש

מרדכי היהודי היה מזרעו של שמעי בן גרא, שקילל את דוד המלך כשברח מפני אבשלום בנו, ואמר דוד המלך: "הניחו לו ויקלל..." – דוד המלך לא הרג את שמעי, כי צפה ברוח הקודש:

שמרדכי היהודי עתיד לצאת מזרעו - להושיע את עם ישראל.

יום שהשאיר - 'חותם' לדורות!

סוף הסיפור ידוע: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר..."

ביום זה נחתם בטבעת המלך: במקום להשמיד להרוג ולאבד, ושללם לבוז, יום זה הפך - מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב... על ימי הפורים נאמר:

"לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם - לא יסוף מזרעם".

מה רצונך לבקש? כתוב בספר...

אומר הרבי מלובביץ שבכל שנה ושנה, ביום זה:

למלך העולם, נותן לכל אחד להיות 'מסופרי המלך'!

ולכתוב לתחום - כל מה שהוא רוצה:

ליום אחד, הקב"ה נותן לך להיות 'בעל בית' על הנהגת העולם:

ואתה יכול - לכתוב ולחתום ברצונך כל מה שרוצה! (שב"ק כ"ג סיון תשמ"ג).

אף אם נראה לך שתפילותך לא התקבלו, עתה לא הזמן להתייאש.

גם לאסתר המלכה היה נראה שתפילותיה לא התקבלו:

והישועה שקיבלה פועלת – לדורות עד עולם!

היום אתה יכול לחתום היום – לקבל את כל חלומותיך!

אל ייאוש! תתפלל ותודה על הקיים:

ובקש ממלך העולם – למלא חסרונך!

"ישועת ה' - כהרף עין" – ויש ענין - שהכל יתהפך לטובה...

האמונה היא – מעל השכל! תכתוב בדף כל מה שאתה רוצה:

בלי - שום חשבון של חובות וזכויות! בלי - שכל והיגיון!

הכל בחסד וברחמים ובמתנת חינם!

התפילה היא - צורך גבוה

כשבית המקדש חרב, הקב"ה אמר לשכינה לצאת איתנו לגלות, כדי לא נשאר לבד... והיום התפילה היא במקום הקורבנות, ולכן, כשיש לך צער השכינה סובלת ומצטערת בצערך ואומרת:

"קלני מראשי קלני מזרועי..." (סנהדרין דמ"ו ע"א).

תתפלל על צער השכינה שמצטערת בצערך - ותענה תפילתך.

ידוע שהתפילה היא לצורך גבוה, ועושה לקב"ה נחת רוח, ומעלה ומתקנת את כל העולמות.

לפעמים הצער או החסר שיש לך יוצר חילול השם, על כך:

ראוי להתחנן ולבקש על החסר או הצער עבור קידוש שם שמים!

והקב"ה לא ישיב תפילתך ריקם ו"ישועת השם כהרף עין".

"להודיע לכל קוויך שלא יבושו ולא יכלמו לנצח - כל החוסים בך"!

תעוף על החלומות שלך – ה' גדול!

הקב"ה מלך רם ונישא, ורק מחכה לתפילתך, אתה לא מספיק מכיר את - גדולת ה' ונפלאותיו, דוד המלך אמר - "כי אני ידעתי כי גדול ה'" ולכן, השקיע רבות בתפילה תחינה בקשה והודיה.

דוד המלך הכיר בגדלות ה' - והפך למלך!

כתוב וחתום בטבעת המלך, מה בקשתך עד חצי המלכות...

"הבוטח בהשם חסד יסובבנו...".

זכות מרדכי היהודי ואסתר בת אביחיל תעמדו לכלל ישראל, ונראה ניסים וישועות, גאולת הפרט והכלל משיח במהרה ברחמים, אמן!