כולנו מחפשים תרופה לפחד וחרדה אבל מפספסים את הנקודה החשובה

ליארצייט של רבי נחמן מהורדנקא – ב' תמוז

מחפש תרופה לפחד וחרדה? תקרא!

לרבי נחמן מהורדנקא היתה אמונה תמימה והפשוטה, ותמיד היה אומר:

הכל טוב - ולטובה! הגדירו את אמונתו:

אמונתו חזקה - כעמוד של ברזל!

עשה בחייו מופתים רבים, ואף הציל במופתיו את יהודי טבריה, והיה נאמן ביתו של הבעש"ט הקדוש, וסבו רבי של רבי נחמן מברסלב שהוא נין של הבעש"ט הקדוש והיה ידוע כאיש קדוש וטהור.

רוצה תרופה 'מתוקה'?

בתחילת דרכו, נהג בסיגופים ותעניות שהגדיר 'רפואה מרה', ולאחר שדבק בבעש"ט הקדוש הגדיר את דרך החסידות כ'רפואה מתוקה', ואמר:

שדרכו של הבעש"ט הקדוש היא, כמו - ללכת לרופא שמרפא עם משקה מתוק...

(תולדות יעקב יוסף, פר' חיי שרה).

יש תרופה לפחדים?

רבי נחמן היה מעורב בסיפור שהתרחש עם הבעל שם טוב הקדוש, שמלמד איך לקבל כח:

להתגבר על כל פחד, ולהינצל מכל דבר רע.

באחת מנסיעותיו של הבעל שם טוב הקדוש, הוא צרף את תלמידיו רבי נחמן מהורדנקא, רבי דוד ממיקליוב, ורבי צבי סופר, ואת בנו הקטן רבי צבי הירש.

הבעש"ט הקדוש ביקש במהלך הנסיעה מרבי צבי סופר שיפתח ויקרא בזוהר הקדוש, ונביא את תמציתו (פר' פנחס רמ"א).

נשאלה שאלה במתיבתא דרקיעא, ואליהו הנביא הגיע לרשב"י הקדוש שיענה לו תשובה:

בעולם הבא אין אכילה ושתיה, ואם כן, מהו שכתוב בשיר השירים:

"באתי לגני אכלתי יערי עם דבשי?"

אמר לו רבי שמעון: "ומה ענה הקב"ה על שאלה זו?".

אמר לו: "כך אמר הקב"ה: בר יוחאי אומר...".

והקב"ה לא פרט מה אמרת, ולכן, באתי לשאול מפיך. אמר לו רבי שמעון:

"כמה אהבה אהב הקב"ה לכנסת ישראל, ומגודל אהבתו שינה מעשיו, ואעפ"י שאין דרכו לאכול ולשתות, רק בשביל אהבתו לכנסת ישראל – אכל ושתה...".

אמר לו אליהו הנביא: "רבי, חייך שדבר זה הקב"ה רצה לומר, וכדי שלא יחזיק טובה לעצמו מפני כנסת ישראל – הניח דבר זה בשבילך".

אשריך בעולם שאדונך מתפאר בך למעלה! ועליך נאמר:

"צדיק מושל ביראת אלוקים".

הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו המשיכו בנסיעתם, והגיעו ליער גדול, והיו רעבים וצמאים. שאלו התלמידים אחד את השני בינם לבינם:

נראה איזה סעודה יעשה לנו רבנו...

הבעל שם טוב הקדוש שמע את דבריהם, ואמר:

"ראו חביביי שמחר אעשה לכם סעודה גדולה, ותתענגו עליה כמו יערות דבש – 'אכלתי יערי עם דבשי'".

והתפללו בין עצי היער מנחה וערבית, וצבי הירש הקטן הביע את פחדו לשהות לראשונה שעות ביער ואף לישון שם.

הבעש"ט הקדוש סיפר לבנו על התקופה, שהיה מתבודד כל השבוע ביערות שבין הרי קיטוב וקיסוב, וחוזר רק בליל שבת קודש לביתו, וסיפר לבנו איך הרגיש באותה תקופה, ואמר:

"ממי אירא – הלא ה' עימדי"?

ואתה בני, אל תירא ואל תפחד, שהרי, שמעת את הכתוב בזוהר הקדוש:

"צדיק מושל ביראת אלוקים".

אין מה לפחד משום דבר בשום מקום - אף פעם אינך לבד!

הקב"ה משגיח שומר ומגן עליך - בכל מקום וזמן.

למחרת בבוקר, לאחר שאמרו ביער ברכות השחר, המשיכו לעיר הקרובה כדי להתפלל במניין.

כשהגיעו לעיר, הבעש"ט הקדוש ציווה לנסוע לביתו של עשיר אחד. כשנכנסו לבית העשיר, ראו שעורכים שם סעודה גדולה לכבוד דודו של בעל הבית, שהיה רב גדול ועומד להגיע, ובעל הבית לא התראה עימו עשרים שנה.

בזמן שבני הבית התארגנו, הקשה רבי נחמן מהורדנקא:

איך הדוד ה'מתנגד' יסב לסעודה עם הבעש"ט הקדוש ותלמידיו?

כשהדוד הגיע לבית, וראה את הבעש"ט הקדוש, שאל מי הוא, ולא היה שבע רצון, ולא נתן שלום לבעש"ט הקדוש ותלמידיו, וכשהבעש"ט הקדוש הביט בפני האורח, האורח הוריד את עיניו ועשה עצמו שאינו מבין במבטיו.

ניגש הבעש"ט הקדוש לאורח, וביקש ממנו לדבר איתו ביחידות, והסכים לדבר, שאל אותו הבעש"ט הקדוש:

"האם יש לך דאגה או מכאוב פנימי"?

ענה לו הרב: "לא, אדוני".

ענה הבעש"ט הקדוש: "אולם אני רואה על פניך שיש לך כאב גדול, שבכל פעם שרצונך לכוון ב'שמע ישראל' - מופיע לנגד עיניך 'שתי וערב' - סמל הנוצרים". "אמר לו הרב: הדבר אינו אמת".

אמר לו הבעש"ט הקדוש: "זה כבר כמה שנים שאתה מתענה בסתר, ואתה מסתגף סיגופים נוראיים מבלי למצוא - מרפא לנפשך".

ובאותו הרגע פרץ האורח בבכי, ואמר:

"אמת, רבנו. ובמה אוכל להתרפאות ולהתקן?" ענה לו:

"תדע לך, שבשמים מאשימים אותך, שאתה מקטני האמונה - בצדיקי הדור, ואתה מהרהר אחר מעשיהם הגדולים".

אם רצונך להתרפא, תקבל עליך מהיום - לא לדבר על דרכי צדיקים וחסידים:

ובכל פעם שתרצה להינצל ממחשבות זרות:

ותצייר את דמותי! ולא תראה את ה'צלם' לנגד עינייך.

הרב שמח, ונישק את ידיו של הבעש"ט הקדוש, והסבו כולם לסעודה יחדיו, והתקיימה הבטחת הבעל שם טוב הקדוש וזכו לסעודה גדולה:

"אכלתי יערי עם דבשי" – הצדיק מבטיח הצדיק מקיים...

שמירה מפחד – זכירת דמותו של הבעש"ט הקדוש!

אחרי הסעודה, שאל צבי הירש הקטן את אביו הקדוש, מדוע כל הסעודה הרב הסתכל על פניך? סיפר הבעש"ט הקדוש לבנו איזה תיקון שנתן לרב, והסביר שאמר לאורח:

לדמיין ולצייר את דמותו - והדבר יהיה שמירה עבורו, וינצל ממחשבות זרות.

סיים הבעש"ט הקדוש ואמר לבנו, ואתה בני חביבי:

זכור תזכור בכל עת פחד - את צורתי.

והדבר יהיה שמירה עבורך - מכל פחד ומאורע.

ובשעה זו, שתצייר את צורתי - אהיה עמך:

לשומרך בכל דרכיך - כל ימי חייך!

ועל זה נאמר: "צדיק מושל ביראת אלוקים".

אתמול היה היארצייט של יוסף הצדיק, שראה את דמות אביו ונמנע מלחטוא, וזכותו עומדת לדורות...

מדוע בכח הצדיק - לשנות גזרות?

אמרו חז"ל על הפסוק: "צדיק מושל ביראת אלוקים", אמר הקב"ה:

אני מושל באדם, ומי מושל בי? צדיק.

הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלה, צדיק גוזר גזרה, והקב"ה מקיימה, שנאמר: "ותגזור אומר ויקום לך".

הצדיקים עשו בחייהם הרבה מעשים טובים:

וזכותם עומדת לכלל ישראל לנצח - ולדורי דורות!

וזהו כבודו, תפארתו וגדולתו של הקב"ה - לרחם על העולם בזכות הצדיקים!

ויש לזכור כלל חשוב:

מי ש'דבוק' בצדיק – הצדיק דבוק בו, ומקבל מהצדיק - הגנה והצלה!

'צדיקים - אין להם מנוחה בעולם הזה, ואין להם מנוחה בעולם הבא' – גם שם הם מבקשים רחמים על כלל ישראל, ומגנים עלינו.

ציונו בטבריה - בחלקת תלמידי הבעש"ט הקדוש

בשבת קודש ב' תמוז בשעת סעודה שלישית, יציאת נשמתו הטהורה, בשעה שלמד בזוהר הקודש, וסיים במילים: "ומת במנחה ויצא למנוחה".

רבי נחמן נטמן בבית העלמין הישן בטבריה, בחלקת תלמידי הבעש"ט הקודש עם צדיקי עולם: רבי מנחם מנדל מוויטפסק, רבי אברהם קליסקר, רבי יעקב שמשון משפיטובקא, רבי חיים אבולעפיה, ועוד רבים...

יהי רצון שזכותו של רבי נחמן מהורדנקא בן רבי יצחק תגן על ככל ישראל, ואף אחד לא יפחד כלל, ונזכה להאמין 'שהכל טוב ולטובה', אמן!