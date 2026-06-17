כיכר השבת
ברכת צדיק

שבועיים מהברכה בציון; המופת המרעיש של גאב"ד זוועהיל ומעוכבת השידוך 

סיפור מופת יוצא דופן מסעיר את עולם החסידות, לאחר שנחשף על ידי המגיד הנודע הגאון רבי משה וינבך מביתר • השם שהוזכר על ציון הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל, הברכה של הנכד הגאב"ד  הנערץ – ושמחת האירוסין שנחגגה השבוע במהירות שמעל דרך הטבע •  הסיפור המלא (חסידים)

4תגובות
הגר"מ וינברך - ציון הרה"ק מזוועהיל (צילום: ח. קאהן)

סיפור מופת יוצא דופן ומרגש, המביא עמו חיזוק רב בכוחם של צדיקים ותפילה ישירה, נחשף בימים אלו על ידי המגיד הנודע הגאון רבי משה וינבך מביתר, והגיע לידי מערכת 'כיכר השבת'.

הסיפור המופלא החל לפני שבועיים. הגר"מ וינבך פגש באקראי את גאב"ד זוועהיל, בעת שהגיע להשתטח ולהעתיר בתפילה על ציון זקנו, הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, הטמון במרומי 'הר הזיתים' בירושלים.

הגר"מ וינבך ניצל את ההזדמנות החשובה וביקש להזכיר בפני הגאב"ד שם של בחורה, מעוכבת שידוך מזה זמן רב, כשהוא מבקש ברכה שתזכה בקרוב ממש להיוושע בזיווג הגון ומשורש נשמתה.

הגאב"ד לקח את השם ברצינות רבה, ניגש אל הציון הקדוש והזכיר את שמה של הבחורה בתפילה תחנונים על ציון זקנו בעל הישועות, ולאחר מכן פנה אל הגר"מ וינבך ובירך בביטחון שתזכה בקרוב ממש להקים בית נאמן בישראל.

הישועה, כך התברר, לא איחרה לבוא ופרצה את כל גבולות הזמן והטבע: ימים ספורים בלבד לאחר התפילה הנרגשת והברכה של הגאב"ד, עלתה בצורה פתאומית הצעה מיוחלת שלא נשקלה קודם לכן. הדברים התגלגלו במהירות יוצאת דופן ויוצאת מגדר הרגיל, והשבוע – שבועיים בלבד מאותה ברכה בציון הקדוש – נחגגה שמחת האירוסין של הבחורה בשעה טובה ומוצלחת, לקול צהלת בני המשפחה המופתעים.

הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: א.ה.)

הגר"מ וינבך, ששיתף את הציבור בסיפור המופלא שעבר לנגד עיניו, חתם את דבריו במסר נרגש ואמר כי המופת המדהים והמהיר הזה מוכיח שוב לעין כל את כוח הברכה והתפילה של גדולי ישראל, ואת כוחם הנשגב של קברי צדיקים שאינם משיבים ריקם את אלו שפוקדים את קבריהם.

שידוךגאב"ד זוועהילרבי שלומק'ה מזוועהילהרב משה ויינבך

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3
הרב וינבך יהודי צדיק ירבו כמותו בישראל
יונה
2
צרת הדור - שידוכים מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די
יעל
הכל בגלל שמסתכלים על המשפחה מסביב ועל מה יאמרו במקום להסתכל לגופו של ענין
ש.
1
זה קשור לקבר שליד הכנסת ?
עטרה כהן

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