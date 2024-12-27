חסידות ויז'ניץ במחאה חסרת תקדים נגד מחללי כבוד התורה

מודעות המחאה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ ( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת שב"ק ישבתו אלפי חסידי ויז'ניץ בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ, כמנהג חסידים מקדמת דנא לשבות בשבתא דריגלא זו בצל האדמו"ר.

בשעות האחרונות נתלו מודעות מחאה וגילוי דעת בהיכל ביהמ"ד הגדול ובכל מבואות השטיבלעך ובשאר בנייני המוסדות, בה מוחים ראשי החסידות נמרצות נגד אינשי דלא מעלי שנטו אהלם בחצה"ק הקודש ויז'ניץ, לפני כשבועיים ימים בעת הכינוס הגדול נגד פגעי הטכנלוגיה שכינס הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שם במקום, כאשר במהלך שעות הכינוס פערו פיהם וקולמוסם בכתבי פלסתר בדברים בלתי הגונים על מנהיג עדה קדושה בישראל, (אחד מגדולי האדמורי"ם בדורנו, ח.ר.) וכדי בזיון וקצף. רבני וראשי החסידות ביקשו לגלות דעתם ולהבהיר את הפשוט ואת הברור, כי לבם דוי על שכך עלתה בחצר הקודש, מעשה חמור זה אין רוח המקום נוחה הימנו - תרתי משמע, ועל כך מוחים על כך בכל תוקף.

הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ ( צילום: א. אייזנבאך )

בכינוס הנ"ל נכחו כעשרים אלף איש מכל רחבי הארץ, ולכן מצאו הקנאים מקום להוציא זממם. כשולחן מלכים: כך יחגגו האדמו"רים את חג חנוכה בחצרות הקודש בארץ ובעולם חיים רוזנבוים | 17:19 נדיר בבני ברק: פדיון הבן עם תשעה כהנים; האדמו"רים נאלצו להסתובב לחזות במעמד חיים רוזנבוים | 07:03 וזה תוכן המודעה: גילוי דעת נחלת שפרה עלינו להסתופף בבית אלוקים, והבית הגדול והקדוש הזה משמש תל תלפיות להמוני בני עדת ישראל, והיה כל מבקש ה' יבוא אל אהל מועד. זה עתה זכינו להיות אכסניה לכינוס הרבתי "אסיפת הצלה" להתחזקות נגד פגעי הטכנולוגיה על ידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א, כאשר לקול קריאת קדשו של מרן אדמו"ר שליט"א ועוד גדולי ישראל שליט"א נתקבצו ובאו רבבות בני עם קודש באחוות לבבות כאיש אחד בלב אחד, והיתה השלהבת עולה בהתעוררות גדולה עד שהיתה כל הגולה כמדורת אש. אשרי עין ראתה קהל קדושים רוגשים בבית הקדשים, ובריך רחמנא דסייען לרומם כבוד שמים בין קורות בתינו. לגודל חרדת לבנו, היו אינשי דלא מעלי שנטו אהלם בנחלתנו בתום הכינוס ופערו פיהם וקולמוסם בכתבי פלסתר בדברים בלתי הגונים על מנהיג עדה קדושה בישראל, וכדי בזיון וקצף. הננו בזה לגלות דעתנו ולהבהיר את הפשוט ואת הברור, כי לבנו דוי על שכך עלתה בתחומנו, מעשה חמור זה אין רוח המקום נוחה הימנו - תרתי משמע, ואנו מוחים על כך בכל תוקף. בתפילה שבית גדול זה שממנו יוצאת תורה וקדושה לכל בית ישראל בהנהגתו הרוממה של מרן אדמו"ר שליט"א ימשיך למלא יעודו הנשגב לגדל בו תורה ותפילה וחסידות בדרכי שלום ואמת כשאיפתו הטהורה וכהדרכתו התדירה, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ותשרה שכינה במעשי ידינו.

מודעת המחאה בויז'ניץ

אחד מבכירי החסידות מבהיר: שהפוחזים ורקים הנ"ל ניסוי כוחם ולהיכנס אל תוך הבית מדרש ולהפיץ שם את הכתבי פלסתר, אולם הורחקו על אתר מהמקום, ולכן הפיצו את כל זוהמתם ברחובות הסמוכים לבית המדרש.

מדובר בקומץ קטן של קנאים מחוץ למחנה, אשר לא שייכים לשום חסידות, ואין להם שום מורה דרך או מנהיג שיורה להם בינה, והם בזים לכל הקודש ולכל מורה דרך שאינו הולך לפי רוחם הנזולה, וכאן באו במיוחד ממרחקים להפיץ רעתם לפני הכלל.