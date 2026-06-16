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חולשה תקפה את האדמו"ר במעון הנפש; אלפי החסידים נקראו לקרוע שערי שמיים

דאגה עצומה בעולם החסידות: בעקבות חולשה נוראה שתקפה את האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, אלפי החסידים נקראו להעתיר בתחנונים לרפואתו | הערב, תלמידי הישיבה יערכו תפילת רבים בעיר הקודש טבריה על ציון הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביום ההילולא (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

העתירו בתפילות: בחסידות ויז'ניץ נקראו היום (שלישי) רבבות החסידים להעתיר בתפילות ובתחנונים לפני בורא כל יצור, עבור רפואתו השלימה של מורם ורבם, האדמו"ר מויז'ניץ, השרוי בחולשה נוראה בימים האחרונים.

האדמו"ר שוהה בתקופה זו במעון המנוחה במושב אורה, הסמוך לעיר הקודש ירושלים במעון הנופש הקבוע שלו.

בתוך כך, מאות תלמידי הישיבה הגדולה של החסידות מבני ברק יערכו הערב (שלישי) תפילת רבים מיוחדת על ציונו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא זי"ע, הטמון בבית העלמין העתיק בטבריה, ביום ההילולא קדישא החל היום. הבחורים יעתירו בתחנונים לרפואתו של מנהיג החסידות, שישוב לאיתן בריאותו להנהיג את עדתו כמקדם על מי מנוחות עוד רבות בשנים.

הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים עבור האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים

האדמו"ר מויז'ניץתפילותחולשה

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