האדמו"ר מויז'ניץ, המריא הבוקר (ראשון) במטוס פרטי למינכן, גרמניה, לצורך טיפול רפואי מתוכנן. ההליך הרפואי צפוי להתבצע בבית חולים במינכן, והאדמו"ר צפוי לשוב לארץ לקראת סוף השבוע הקרוב, בעזרת ה'.

לקראת נסיעתו, הגיע אמש (מוצאי שבת) גיסו, האדמו"ר מבעלזא, לביקור מיוחד במעונו של האדמו"ר במושב אורה. השניים שוחחו על מצבו הבריאותי של האדמו"ר, והאדמו"ר מבעלזא הביע את תמיכתו ותפילתו לרפואתו השלמה.

במהלך השיחה, העלו האדמו"רים זיכרונות משותפים, ובמיוחד את תקופת שהותו של האדמו"ר מבעלזא בצל קודשו של זקינם האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מוויז'ניץ זצ"ל. האדמו"ר מויז'ניץ הזכיר כי האדמו"ר מבעלזא שימש כבעל תוקע אצל ה'אמרי חיים' בראש השנה תשכ"ה.

במהלך כל הביקור שארך 13 דקות, השתתפו בני המשפחה והמקורבים, והאדמו"רים נפרדו בברכות חמות לשלום.

האדמו"ר מויז'ניץ התנצל על כך שאינו יכול ללוות את האדמו"ר מבעלזא עד לפתח הבית, וביקש מחתנו, האדמו"ר מוויז'ניץ בית שמש, ומבנו הרה"צ רבי יצחק ישעי הגר, ללוות את האדמו"ר עד לרחובה של עיר.

תמלול השיחה במלואה, יובא בגליון 'פונעם רבינס הויף', בחצה"ק ויז'ניץ.

החסידים נקראים להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר, רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.