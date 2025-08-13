מינויים חדשים בצמרת "צבר רפואה - בית חולים בבית"

ד"ר מעיין, בוגרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, מנחה בחוג לרפואה גריאטרית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומשמשת רופאה מומחית במחלקה גריאטרית וכן אשפוז גריאטרי בבית GBHI בארה"ב (Global Brain Health Institute). בחמש השנים האחרונות התגוררה בארה"ב ועבדה כרופאה ב-UCSF וב-Duke, למדה לתואר שני במנהל עסקים, התמחתה בדמנציה, ועסקה במחקר ויזמות טכנולוגית רפואית.

ד"ר מעיין החלה את דרכה בצבר רפואה בשנת 2017 כרופאה מטפלת. בהמשך עברה לנהל את מחלקת הגריאטריה ולהוביל את המחקר בתחום.

ד"ר רוני צבר יכהן כנשיא צבר רפואה וכמנהל מחלקת פגועי ראש החדשה של החברה.

מאז מלחמת חרבות ברזל, נקלטו באגף השיקום מאות פגועי ראש. פגיעת ראש היא פגיעה מורכבת אשר מלווה את הפצוע במגוון רחב של היבטים בחייו, כאשר לרוב נזקק לליווי צמוד. הפגיעה דורשת שיקום ארוך ומתמשך במגוון רחב של תחומים.

ש לקראת גל החום הכבד: מומחי כללית מגישים המלצות לשמירה על הבריאות כיכר בשיתוף כללית | מקודם

יחד עם אגף השיקום של צה"ל וקבוצת "לתת בראש", אותה הקימו משפחות פגועי הראש, הוקם מערך פגועי הראש של צבר רפואה אותו מנהל ומתכלל ד"ר רוני צבר

בשנת 2005 הקים ד"ר רוני צבר, הקים את הקים את "צבר רפואה - בית חולים בבית" ועמד בראש הניהול המקצועי כשני עשורים. ד"ר צבר הוא מהמומחים המובילים בארץ ובעולם ברפואה הפליאטיבית בישראל וכותב הספר "בין החלמה לריפוי – מסע בטיפול הפליאטיבי". הוא מייעץ לממשלות ולבתי חולים בארץ ובעולם, פרסם מאמרים מקצועיים בירחונים מובילים בעולם, וסייע בהקמת הוספיס הילדים TASKIN באוזבקיסטן. ד”ר צבר הוא בוגר לימודי רפואה מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. בנוסף, הוא בעל תואר MBA מאוניברסיטת INSEAD בפונטנבלו שבצרפת. בעבר ניהל את התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, ושימש כרופא משפחה בקהילה. כיום מנהל את תוכנית ההתמחות לרופאים ברפואה פליאטיבית במסגרת מחלקת הוספיס בית בצבר רפואה, שקיבלה הכרה על ידי המועצה המדעית של הר"י ומשרד הבריאות.

שי כהן, מנכ"ל צבר רפואה:

"ניהול המערך הרפואי בצבר רפואה מהווה את ליבת הפעילות המקצועית של הארגון. חילופי התפקידים במערך זה הם אבן דרך משמעותית בהתפתחות הארגונית שלנו, במיוחד לאחר שני עשורים שבהם כיהן ד"ר רוני צבר כמנהל הרפואי, ובנה והוביל את צבר רפואה למעמדה כמובילה במערך האשפוז הביתי בישראל.

ד"ר ענבל מעיין מביאה עמה רוח חדשה וניסיון מקצועי עשיר שיחזקו ויעצימו את עשייתנו, מהלך זה מדגיש את מחויבותה העמוקה של צבר רפואה לקידום הרפואה בישראל.

הקמת מחלקת פגועי הראש, בהובלתו של ד"ר צבר, מהווה נדבך מרכזי נוסף בחיזוק מעמד בית החולים בבית ובבסיס המערכת הציבורית לטיפול בריאותי.

זו זכות גדולה להוביל ארגון רפואי צומח ודינמי, שמעמיד את טובת הציבור במרכז ומקדיש את מאמציו לשירות הציבור הרחב באמצעות אנשי מקצוע מצטיינים ומסורים."

ד"ר ענבל מעיין: "לבית החולים בבית תפקיד מרכזי בעיצוב עתיד הרפואה בישראל. כגוף מוביל בתחום, לצבר רפואה אחריות להמשך חיזוק המערך על כל רבדיו כדי שהציבור בישראל יוכל לקבל את הרפואה הטובה ביותר, באיכות מקצועית ובלתי מתפשרת, זאת תוך שימוש חכם בטכנולוגיות חדשניות שישפרו את הטיפול ואת העבודה שלנו, ובשירות אנושי ובטוח שמכבד כל אדם."

ד"ר רוני צבר: "לאחר עשרים שנות עשייה, אני חש שזוהי העת הנכונה להעביר את שרביט הניהול הרפואי לדור הצעיר שמביא עמו חשיבה רעננה, גישות חדשניות ודרכים עדכניות להובלת המערך. אני עצמי אתמקד בהובלת הקבוצה לפיתוח תחומי פעילות חדשים. במבט לאחור, אני גאה לומר בסיפוק שמערכת הבריאות הציבורית בישראל לא נראת אותו דבר מהיום שצבר ייסדה את עולם אשפוז הבית. כנשיא הקבוצה אני מסתכל אל האופק, ורואה את העבודה הרבה שעוד לפנינו - פתיחת מחלקות חדשות, חקר תחומי פעילות חדשים, שילוב טכנולוגיות מתקדמות, מיצוב הבית כמרחב טיפול בטוח ובעיקר המשך טיפול בחמלה ובקשב."