הסדר היסטורי: 

מנכ"ל 'מאוחדת' הודה לאריה דרעי על אישור "חוק הקאפ"

לאחר אישור ״חוק הקאפ״ בוועדת הבריאות של הכנסת, הגיעו מנכ״ל ׳מאוחדת׳ מר עוזי ביתן ובכירי הקופה ללשכתו של יו״ר ש״ס אריה דרעי להודות לו על הובלת המהלך ההיסטורי, המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים בהיקף של למעלה מ-20 מיליארד ש״ח בשנה (בריאות)

מנכ״ל ׳מאוחדת׳ ובכירי הקופה הגיעו ללשכתו של יו״ר ש״ס אריה דרעי להודות לו על הובלת המהלך ההיסטורי

בפגישה השתתפו: יו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי, סמנכ״ל שיווק ושירות מר עמוס מאור, סמנכ״ל רפואה פרופ׳ דב אלבוקרק, מנהל מחוז ירושלים מר עופר משולם, רמ״ט שר הבריאות ישראל אילוז, ראש אגף תקציבים מר איתי קלטניק, מר חן חיים לוי מנהל רגולציה ארצי, יועץ מנכ״ל ואחראי פניות ציבור שב״ן דודי שוורץ ומנהל השיווק במחוז ירושלים יהודה לוי.

מנכ״ל ׳מאוחדת׳ מר עוזי ביתן הודה ליו״ר ש״ס אריה דרעי על מעורבותו העמוקה והובלתו בקידום החוק: ״הוכחת שוב את מנהיגותך ודאגתך למערכת הבריאות בישראל. בזכות ההסדר החדש, קופות החולים בכלל ומאוחדת בפרט, המבטחת מגוון רחב של אוכלוסיות בפריסה רחבה, יוכלו לספק שירותי רפואה זמינים ואיכותיים בצורה שוויונית, תוך התחשבות בצורכי רפואה שונים ובקידום משמעותי לרפואה מונעת ומותאמת אישית. אני מודה לאנשים שפעלו מטעמך - יו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי ורמ״ט שר הבריאות ישראל אילוז, שעשו עבודה מקצועית ובזכותם הושלמה החקיקה בצורה הטובה ביותר״.

יו״ר ש״ס אריה דרעי בירך את מנכ״ל מאוחדת: ״העשייה החשובה של מאוחדת מרשימה מאוד, אני שומע שהקופה צומחת ומתפתחת. מרגע כניסתך לתפקיד המנכ״ל הרגישו את השינוי העצום לטובת המבוטחים, אתה צמחת וגדלת מלמטה והלב שלך עם האנשים בגובה העיניים. בזכות הנחישות שלכם אתם מתרחבים עכשיו להקמת ביה״ח בדרום יחד עם ביה״ח ׳תל השומר׳. יש לנו חשיבות עצומה לדאוג לתושבי הדרום והצפון שיקבלו את השירות הרפואי המקסימלי והטוב ביותר. אני מבקש לשבח את יו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי, על קידום החוק - במקצועיות ובנחישות רבה, תוך הבנה עמוקה של המורכבות והגעה להסכמות בין כל הצדדים, וכן את פעילותו המסורה של ישראל אילוז רמ״ט שר הבריאות, שיחד שנייהם פועלים רבות למען מערכת הבריאות בישראל״.

מנכ״ל ׳מאוחדת׳ ובכירי הקופה הגיעו ללשכתו של יו״ר ש״ס אריה דרעי להודות לו על הובלת המהלך ההיסטורי (צילום: באדיבות המצלם)
