תרומה של 200 מיליון דולר להקמת מגדל האשפוז החדש בשערי צדק

המרכז הרפואי שערי צדק הוא הגדול ביותר בירושלים ומושך אליו מטופלים מכל רחבי הארץ הבאים לקבל טיפול במרכזי המצוינות המובילים שלו. מגדל האשפוז החדש שיוקם בשערי צדק יהיה הגדול והחדשני בישראל, יתנשא לגובה של 24 קומות ויהווה בשורה רפואית אדירה לבירת ישראל ולכל תושבי המדינה.

תרומת העתק של קרן משפחת קוּם כוללת את הוספת שם התורם לשמו הרשמי של המרכז הרפואי שיקרא מעתה: KOUM SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER המרכז הרפואי קום שערי צדק.

הקשר החזק בין המרכז הרפואי שערי צדק לבין יאן קוּם וקרן משפחת קוּם הוא ארוך שנים, מבוסס על אמון וידידות והחל לפני מעל 8 שנים בהובלת נשיא שערי צדק, פרופ' יונתן הלוי. קרן קוּם תרמה במהלך שנים אלו מיליוני דולרים לפרויקטים שונים בשערי צדק ובניין בית החולים לילדים קרוי בניין יקום לכבודו של יאן קוּם.

הפילנתרופ היהודי יאן קוּם, ממייסדי אפליקציית המסרים הפופולרית בעולם WhatsApp, הוא מהפילנתרופים הגדולים בעולם. יאן קוּם ייסד את קרן משפחת קוּם (KOUM FAMILY FOUNDATION) המסייעת לקהילות יהודיות רבות בעולם ותומכת בפרויקטים רפואיים ואקדמיים בישראל.

את המשא ומתן על תרומת העתק ניהלו נשיא שערי צדק, פרופ' יונתן הלוי יחד עם מנכ"ל שערי צדק, פרופ' עופר מרין ומנהל פרויקטים מיוחדים, מר עקיבא הולצר עם נשיאת קרן משפחת קוּם הגברת יאנה קליקה.

יאן קוּם, מייסד קרן משפחת קום: "אני גאה על ההזדמנות לשתף פעולה עם מרכז של רפואה מתקדמת, שמורשתו חשובה לעיר ירושלים, לארץ ישראל ולעם היהודי בכללותו. זוהי התרומה הגדולה ביותר שלנו מאז ומעולם. התרומה שלנו תביא לרפואה טובה יותר, לחדשנות ופיתוח טיפולים ומחקר רפואי, לתנאים טובים יותר למטופלים. זו התמורה הטובה ביותר שלה נזכה. אנו גאים להיות חלק ממשפחת המרכז הרפואי קוּם שערי צדק ומודים לנשיא שערי צדק פרופ' יונתן הלוי ולכל הצוות על האמון והידידות ארוכת השנים".

נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' יונתן הלוי: "זהו יום היסטורי ומרגש ב-124 שנות קיומו של המרכז הרפואי שערי צדק. התרומה המיוחדת והמרגשת של יאן קוּם היא הבעת אמון בשערי צדק, בעיר ירושלים ובמדינת ישראל. זכינו שאחד מגדולי הפילנתרופים היהודיים בעולם יקשור את שמו במצוינות של שערי צדק ואנו מודים לו ומברכים אותו. תרומתו של יאן קוּם שבאה כולה מליבו הציוני החם והאוהד לישראל היא רגע מכונן בתולדות שערי צדק ומערכת הבריאות כולה והיא תהדהד לדורי דורות. ברוך הבא למשפחת שערי צדק".

מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר מרין: ״תרומתו ההיסטורית של יאן קוּם לשערי צדק היא תעודת כבוד לכל אחת ואחד מעובדות ועובדי שערי צדק מיום הקמתו ועד היום. התרומה, איתה נקים את מגדל האשפוז המתקדם בארץ תביא לפריחתו של שערי צדק ותציב אותו בשורה אחת עם המרכזים הרפואיים הגדולים בישראל ובעולם. אני מודה ליאן קוּם ולקרן משפחת קוּם בשם צוותי שערי צדק וכל תושבי ירושלים".

מגדל האשפוז החדש של ירושלים:

המרכז הרפואי שערי צדק הוא כיום הגדול בירושלים והצומח ביותר בארץ ואחד משבעת המרכזים הרפואיים הגדולים בישראל. בעשור האחרון הכפיל שערי צדק את נפח פעילותו לכ- 1,000 מיטות אשפוז תוך הקמת מרכזי מצוינות המושכים מטופלים מכל רחבי הארץ, ועם סיום הקמת המגדל יוכפל שוב נפח הפעילות לכ-1,800 מיטות אשפוז.

מגדל האשפוז החדש יהיה הגדול והחדשני בארץ. המגדל שיתנשא לגובה של 24 קומות בשטח כולל של כ-150,000 מ"ר, יכלול כ-800 מיטות אשפוז חדשות, חדרי ניתוח מתקדמים תת קרקעיים ומנחת מסוקים על הגג. המגדל מתוכנן בסטנדרטים מתקדמים ויכלול מחלקות אשפוז מרווחות ומתקדמות, מחלקות יולדות חדישות, וכמובן מיגון בסטנדרט המתקדם ביותר.

המגדל נמצא בשלבי תכנון מתקדמים ומשך הבניה הצפוי הוא 6 שנים להשלמת המבנה ואכלוס 11 קומות ו-4 שנים נוספות לתפעולו המלא. המגדל מתוכנן על ידי מושלי דגן ארכיטקטים ואת הקמתו מנהלת חברת מרגולין.

המגדל החדש והגדלת מספר מיטות האשפוז אושרו על ידי הממשלה ועיריית ירושלים.