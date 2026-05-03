"הרעלה המונית של אזרחי ישראל": 55% מהמזון מהרשות נמצא מזוהם

דיון סוער התקיים היום (שני) בוועדת הבריאות של הכנסת, שם נחשפו נתונים מזעזעים על היקף הזיהום במוצרי מזון המגיעים מהרשות הפלסטינית לישראל. על פי הנתונים שהעביר משרד הבריאות לוועדה, למעלה מ-55% מדגימות המזון הכללי שנבדקו מהרשות הפלסטינית נמצאו לא תקינות – נתון המהווה החרפה משמעותית ביחס לדיון הקודם שהתקיים בוועדה.

"מדובר בהרעלה המונית של אזרחי ישראל", הטיחו חברי הכנסת בנציגי משרד הבריאות במהלך הדיון. ממלא מקום יו"ר הוועדה, ח"כ עמית הלוי, תקף בחריפות את המשרד על כך שטרם פעל נגד המשווקים הישראלים שהפרו את ההוראות, סירב לחשוף את זהותם ואף נמנע מלזמנם לשימוע. לדבריו, שיקולים כלכליים של הרשות הועדפו על פני בריאותם של אזרחי ישראל.

הנתונים המדעיים שהציגה ד"ר זיוה חממא ממשרד הבריאות מצביעים על מציאות מדאיגה ביותר. כ-50% מהמלפפונים והעגבניות שנבדקו נמצאו נגועים בחומרי הדברה מסוכנים, ואילו למעלה מ-66% מהפלפלים החריפים שנדגמו התגלו כמזוהמים. ב-14% מהדגימות נמצא זרחן אורגני נוירוטוקסי – רעל קטלני הפוגע ישירות בהתפתחות עוברים ותינוקות. בנוסף לתוצרת החקלאית, נחשפו ממצאים חמורים גם במוצרי מזון נוספים. בין הממצאים: טחינה המכילה חיידקי סלמונלה, חריגות בשאריות חומרי הדברה בירקות ופירות, ובעיות איכות נוספות במוצרי מזון שונים. ח"כ לימור סון הר מלך הזהירה כי הזיהומים התפשטו גם למוצרי חלב וטחינה המגיעים מהאזור, מה שמעלה חששות נוספים לבריאות הציבור.

משווקים ישראלים הפרו הוראות והפיצו סחורה מזוהמת

במהלך הדיון התברר כי משווקים ישראלים הפרו את הוראות משרד הבריאות ושיווקו לחנויות ירקות נגועים ברעלים שהגיעו מהרשות הפלסטינית. למרות חומרת העניין, משרד הבריאות סירב לחשוף את זהות המשווקים ולא פעל נגדם. "שיקולים זרים גברו על בריאות הציבור", הטיח ח"כ הלוי, והוסיף כי חלק מהאזרחים חלו בסרטן חומרי הדברה כתוצאה מהחשיפה לרעלים.

עוד נחשפה במהלך הדיון פרצה לוגיסטית חמורה: מחסני ההשהייה שבהם אמורה להיבדק הסחורה נמצאים בבעלות המשווקים עצמם, מה שמאפשר להם להוציא את הירקות המזוהמים לשווקים באין מפריע. מדובר במערכת שמעודדת הברחת סחורה מזוהמת ופוגעת ביכולת הפיקוח האפקטיבי.

שנים של הזנחה והתנגדות לפיקוח

מהמענה הרשמי של משרד הבריאות עולה כי במשך שנים לא יושמו בפועל נהלי הפיקוח המלאים על יבוא המזון מהרשות הפלסטינית. הדבר נעשה, בין היתר, בשל התנגדות מצד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. רק לאחר הדיון הסוער שקיימה הוועדה בחודש פברואר האחרון, חל שינוי במדיניות.

בעקבות הביקורת הקשה שהושמעה בדיון, הודיעו נציגי הצבא ומשרד הבריאות על הידוק הפיקוח. מעתה ייבדקו 100% מהסחורות המגיעות מהרשות הפלסטינית, וכל מטען מזוהם יושמד באופן מיידי כדי למנוע את הברחתו החוזרת לישראל. יצוין כי הדיון התקיים בהשתתפות ח"כ יוני משריקי, שמונה לאחרונה ליו"ר ועדת הבריאות במקומה של ח"כ לימור סון הר מלך.

נציגי משרד הבריאות הבהירו כי הם פועלים לטיפול ומניעת הישנות המקרה, ומבטיחים כי כלל המוצרים יעמדו בתקני האיכות והבטיחות. עדכונים נוספים צפויים להתפרסם בהמשך.