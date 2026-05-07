בשורה אדירה לתושבי מודיעין עילית והסביבה: מעמד מרגש של חנוכת הבית למוקד לרפואה דחופה של 'מאוחדת' במרכז הרפואי ברחוב אבני נזר 46 - נערך השבוע במודיעין עילית, בטקס רב רושם שבישר על שדרוג משמעותי של שירותי הרפואה עבור עשרות אלפי תושבי העיר, לפי כל גדרי ההלכה.

במעמד השתתפו וכיבדו בנוכחותם עשרות רבני הקהילות בראשות הגאון רבי מאיר קסלר, וביניהם הרבנים הגאונים: הג"ר ישראל שמעון זיכרמן, הג"ר שלמה פוזן, הג"ר יהודה קנר, הג"ר ליפא ליוש, הג"ר ברוך שטרנבוך, הגה"צ רבי שלמה לייב רוקח - האדמו"ר מירוסלב, הג"ר יצחק לוקסנברג, הג"ר אפרים רוטשילד, הג"ר מאיר גפני, הג"ר משה ריזל, הג"ר שמואל קוריץ, הג"ר חיים אבוטבול, הג"ר יעקב אביטן, הג"ר יצחק בן שושן, הג"ר דן שרביט, הג"ר עקיבא אולמן, הג"ר יחיאל מאיר זלצמן, הג"ר חיים שכטר, הג"ר דניאל גולדשמיט, הג"ר שמואל אמסלם, הרב ישראל כהן, הג"ר אילן יצחקוב, הג"ר אליעזר דינר, הג"ר שמעון ליפשיץ, ועוד רבנים ותלמידי חכמים רבים.

בדברים שנשא המרא דאתרא, הגאון רבי מאיר קסלר, עמד על ייחודיות הקופה והזכיר את הסייעתא דשמיא הרבה שזוכה לה מאוחדת - שכידוע עומדת בקשר עם רבנים ופוסקי הלכה מובהקים. "הם פועלים כל הזמן להתרחב בעירנו. אני מבקש להודות לרב אליהו אוחיון המתמסר לכל פנייה ופנייה, ומצליח במסירות גדולה לטפל בהכל. במאוחדת מבינים את הצרכים של הציבור החרדי.

רב שכונת ברכפלד, הגאון רבי ישראל זיכרמן הוסיף: "זהו אכן יום חשוב לתושבי מודיעין עילית. לא בכדי מאוחדת היא הראשונה והמובילה בכל מה שקשור לבריאות בעיר מודיעין עילית. לכל בקשה וכל פנייה שלנו - תמיד אתם נענים".

ראש העיר, הרב יעקב גוטרמן, ציין את גודל המעמד: "לא היה שנים רבות במודיעין עילית מפגן אחדות שכזה, עם עשרות רבני קהילות, מכל החוגים. והסיבה לכך היא, שהרבנים באו להודות למאוחדת על ההשקעה האדירה. אתם קופה מובילה ואיכותית, עם אנשי עשייה רציניים. לקחתם כדגל את כל נושא הרפואה דחופה וזו בשורה אדירה".

ח"כ הרב יעקב אשר הוסיף: "מאוחדת היא קופה מובילה ומקצועית. רואים מאז כניסתו לתפקיד של המנכ"ל עוזי ביתן ניהול מצוין בשיתוף פעולה יחד עם היו"ר איל גבאי. והמלר"ד של מאוחדת הוא בשורה רפואית ממדרגה ראשונה. להקים מוקד לרפואה דחופה כדי שהקהל הרחב לא יצטרך לרוץ לבתי חולים ולשהות שם שעות רבות, זה חלק מהמובילות של מאוחדת בעולם הרפואה ומגיעה על כך תודה רבה גדולה".

יו"ר מאוחדת, מר איל גבאי, פירט את היכולות המקצועיות: "בזכות פעילות המנכ״ל עוזי ביתן יש כאן שלושה רופאים מקצועיים במוקד לרפואה דחופה. נמצאים פה בכל רגע נתון במלר"ד אנשי מקצוע מהשורה הראשונה - דבר שגם בבית חולים לא תמיד קיים בזמן אמת. אנחנו מתמקדים בשירות מותאם לציבור החרדי, הצוות הרחב שלנו מתאים את עצמו לציבור החרדי, משום שזהו הקו שלנו: להקשיב לצרכים ולתת את המענה המקצועי והמדויק. פתחנו מלר"דים בכל הארץ במטרה לתת שירות רחב ללקוחותינו ואנו מקווים להמשיך ולהרחיב את השירותים לתועלת הציבור".

מנכ"ל מאוחדת, עוזי ביתן, עמד על תפיסת העולם של הקופה: "כ-40 אחוז מחברי מאוחדת שייכים לציבור החרדי. זה לא דבר שאירע במקרה. אנחנו יודעים להקשיב, ואנחנו מתאימים את השירות בהתאם לצרכים של האוכלוסייה. כשתכננו את השירות החדשני של המלר"ד, המטרה שלנו הייתה לדאוג ללקוח שבכל רגע נתון שיצטרך - יקבל את השירות שלנו. במלר"ד יש רופא משפחה מומחה, רופא ילדים מומחה, אורתופד מומחה, מכשיר רנטגן כולל פענוח מרחוק, ואת כל בדיקות הדם - כולל חיסונים. לצד הצוות הרפואי המורחב, פועלים במקום גם אחות ואח ומזכירות רפואית הזמינים לכל פנייה. כל זה קיים כל יום, בכל שעות פעילות המלר"ד.

"כמו כן", הוסיף המנכ"ל, "כחלק מהרחבת השירות במרפאת הדסים, דאגנו לנוכחות של רופא מומחה גם בימי שישי ושבת: ביום שישי מהשעה 17:00 ועד לשעה 01:00 בלילה, וביום השבת החל מהשעה 08:30 בבוקר ועד לשעה 01:00 בלילה ברציפות. בנוסף, בהתאם לבקשתו של המרא דאתרא הג"ר ישראל זיכרמן, הצבנו חובש במרפאה ברחוב רבי עקיבא, כדי להבטיח מענה מהיר ומקצועי לרווחת הקהילה".

האירוע, אותו הנחה בטוב טעם יועץ המנכ"ל דודי שוורץ, ריכז סביבו כאמור עשרות רבני קהילות, מכל החוגים, לצד חברי כנסת והנהלת העיר, שהגיעו להוקיר את ההשקעה האדירה של מאוחדת במבנה החדש ובציוד הרפואי המתקדם ביותר.

במהלך המעמד, הוענק אות הוקרה מיוחד מטעם הנהלת מאוחדת למנהל קשרי הקהילה, הרב אליהו אוחיון, על עמידתו לימין הלקוחות בהתמסרות ומתוך תחושת שליחות.

בטקס השתתפו מטעם הנהלת מאוחדת היו"ר איל גבאי, המנכ"ל עוזי ביתן, סמנכ"ל הלקוחות עמוס מאור, סמנכ"ל משאבי אנוש דרור דין, סמנכ"ל התפעול אלי מזרחי, מנהלת המחוז הגב' לי אורון, מנהלת המרחב הגב׳ ענבל גולדנברג, מנהל אגף השירות אורי אטון, הרמ"ט קובי בר, יועץ המנכ"ל דודי שוורץ, מנהל המגזר החרדי משה ברים ומנהל קשרי הקהילה אליהו אוחיון, לצד אישי ציבור נכבדים רבים ששיבחו את מאוחדת על הקמת המלר"ד לתועלת תושבי מודיעין עילית.