בדקנו: האמת המגעילה שמסתתרת בתוך בקבוקי הטרנד עם הקש

הבעיה היא לא בבקבוק עצמו, אלא במבנה הנסתר שלו. המבנה המורכב של הקש, הגומיות והפיה יוצר סביבה לחה וחשוכה - גן עדן מושלם למושבות של חיידקים ועובש.

מחקרים מהעת האחרונה גילו שבבקבוקים שלא עוברים חיטוי יומיומי יסודי, כמות החיידקים עלולה לעלות על זו שנמצאת על מושב אסלה ממוצע. כן, קראתם נכון. בכל פעם שאתם לוקחים 'שלוק' מהקש, אתם עלולים להכניס לגוף הרבה יותר מאשר רק מים צוננים.

הסימנים המזהים

"איך תדעו אם המצב אצלכם דורש טיפול חירום?

מבחן הריח: אם למים יש טעם לוואי קל או ריח 'טחוב'.

הנקודות השחורות: הביטו היטב בחיבורים של גומיות הסיליקון. ראיתם נקודה שחורה זעירה? זה עובש, והוא לא עובר בשטיפה רגילה.

התחושה החלקה: מגע דביק או רירי בתוך הקש.

השורה התחתונה: מה עושים?

במקום לזרוק את הבקבוק היקר שקניתם, הנה הדרך של המקצוענים לנקות באמת:

פירוק לגורמים: אל תסתפקו בהכנסה למדיח. פרקו את הגומיות והקש.

נשק יום הדין: טבלייה לניקוי שיניים תותבות או חומץ ומלח בתוך הקש למשך הלילה.

ייבוש מוחלט: חיידקים צריכים מים. אם לא ייבשתם - לא ניקיתם.