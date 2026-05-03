ועדת הבריאות של הכנסת תקיים היום (שני) דיון המשך בנושא הכנסת מזון ותוצרת מהרשות הפלסטינית לישראל, לאחר שמשרד הבריאות העביר לוועדה נתונים חדשים וחמורים במיוחד. הנתונים נמסרו בעקבות דרישה מפורשת של יו״ר הוועדה לשעבר, ח״כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית.

מהנתונים שהועברו עולה תמונה מדאיגה ביותר: למעלה מ-55% מדיגום המזון הכללי שנבדק מהרשות הפלסטינית נמצאו לא תקינים. מדובר בהחרפה משמעותית נוספת ביחס לנתונים שנחשפו בדיון הקודם, אז הוצג כי כ-45% מהתוצרת החקלאית מהרשות נמצאה עם חריגות בשאריות חומרי הדברה. כעת מתברר כי הבעיה רחבה אף יותר, ואינה מוגבלת לתוצרת חקלאית בלבד. בין הממצאים החמורים שנמצאו: טחינה המכילה חיידקי סלמונלה, חריגות בשאריות חומרי הדברה בירקות ופירות, ובעיות איכות נוספות במוצרי מזון שונים.

שנים של הזנחה והתנגדות לפיקוח

עוד עולה מהמענה הרשמי של משרד הבריאות כי במשך שנים לא יושמו בפועל נהלי הפיקוח המלאים על יבוא המזון מהרשות הפלסטינית. הדבר נעשה, בין היתר, בשל התנגדות מצד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. רק לאחר הדיון הסוער שקיימה הוועדה בחודש פברואר האחרון, חל שינוי במדיניות.

בחודש מרץ האחרון הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, על החמרה משמעותית בפיקוח. ההחלטות החדשות כוללות: דיגום של 100% מהתוצרת העוברת במעברים, החזקת הסחורה במחסני השהייה עד לקבלת תוצאות בדיקות המעבדה, הרחבת האכיפה והטלת סנקציות על מפרים.

"בריאות הציבור הופקרה במשך שנים"

סגנית יו״ר הכנסת, ח״כ לימור סון הר מלך, מסרה בתגובה: "אם עד עכשיו דיברנו על תוצרת חקלאית – היום מתברר שמדובר בתופעה רחבה הרבה יותר. למעלה מ-55% מהמזון שנדגם נמצא לא תקין. אלו נתונים בלתי נתפסים שממחישים עד כמה בריאות אזרחי ישראל הופקרה במשך שנים".

"העובדה שמשרד הבריאות עצמו מודה שהפיקוח לא יושם במלואו, בין היתר בגלל התנגדויות של גורמים אחרים, היא כשל חמור", הוסיפה סון הר מלך. "לא ייתכן ששיקולים זרים יגברו על בריאות הציבור. אני מברכת על שינוי המדיניות ועל המעבר לדיגום מלא ולהשהיית סחורה – אבל זה צעד שהיה צריך להיעשות מזמן".

יצוין כי ההחלטות החדשות התקבלו בעקבות הממצאים החריגים שנחשפו בדיון בוועדת הבריאות בראשות היו״ר לשעבר ח"כ סון הר מלך, ולאחר ביקורת ציבורית רחבה על התנהלות המערכת. הדיון היום צפוי להתמקד בהמשך יישום המדיניות החדשה ובהבטחת בריאות הציבור.

ח״כ סון הר מלך סיכמה: "נמשיך לפעול עד להפסקת הייבוא מהרשות הפלסטינית הטרוריסטית ועצירת הסיכון הבריאותי לאזרחי ישראל. בריאות הציבור חייבת לעמוד מעל כל שיקול אחר".