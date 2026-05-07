שר הבריאות באיחוד הצלה: "חלק משמעותי ממערך הרפואה"

שר הבריאות חיים כץ ומנכ״ל המשרד משה בר סימן טוב, ביקרו הבוקר במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים | השניים עמדו מקרוב על פעילותם של אלפי המתנדבים ודנו בחיזוק שיתוף הפעולה בין המשרד לארגון בשגרה ובחירום | שר הבריאות חיים כץ: "איחוד הצלה הוא חלק משמעותי ממערך הרפואה הדחופה בישראל" (בריאות)

שר הבריאות חיים כץ ומנכ״ל המשרד משה בר סימן טוב, בביקור במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים (צילום: איחוד הצלה)

על רקע האתגרים הבריאותיים, הביטחוניים והמבצעיים, הגיעו היום (ה׳) שר הבריאות חיים כץ בליווי מנכ״ל משרדו משה בר סימן טוב לביקור עבודה מקצועי במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים.

את השר והמנכ״ל ליוו נשיא ומיסד איחוד הצלה אלי ביר, מנכ״ל איחוד הצלה פרופסור אהוד דודסון, המשנה למנכ״ל אלי פולק וחברי פורום ההנהלה של הארגון.

במהלך הביקור, סקרו השניים את פעילות מרכז הבקרה והשליטה של הארגון, עמדו מקרוב על מערכות הטכנולוגיה המתקדמות אשר מאפשרות בין היתר לאתר מתנדבים קרובים למקום האירוע בתוך שניות, ושוחחו עם צוותי המוקד המנהלים את פריסת הכוחות המוגברת בכל רחבי הארץ.

בנוסף, קיבלו סקירה נרחבת על היכולות המבצעיות והלוגיסטיות של הארגון והוצגו בפניהם יחידות החוסן, הרחפנים וצי האופנולנסים ורכבי השטח המיוחדים של הארגון, המאפשרים הגעה מהירה גם לאזורים מורכבים וצפופים.

השניים התרשמו מהיקף הציוד הרפואי המתקדם המנופק למתנדבים, הכולל תיקים המאובזרים בציוד מקצועי, אלונקות טקטיות ומכשירי החייאה מהשורה הראשונה.

חלק משמעותי מהביקור הוקדש לדיון מקצועי על שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות לאיחוד הצלה. השר והמנכ״ל שמעו מהנהלת הארגון על הממשקים המבצעיים מול כוחות החירום והביטחון, ועל חשיבות התיאום המלא בשטח למען קיצור זמני המענה הרפואי לאזרחי ישראל.

השניים הביעו הערכה רבה לפסיפס האנושי של הארגון, המאגד מתנדבים ומתנדבות מכלל המגזרים והדתות בחברה הישראלית.

שר הבריאות חיים כץ: ״פגשתי היום אנשים שעוזבים משפחה, עבודה ושגרה, כדי להציל חיים בהתנדבות מלאה, מתוך תחושת שליחות אמיתית. איחוד הצלה הוא חלק משמעותי ממערך הרפואה הדחופה בישראל, עם יכולת להגיע במהירות לכל אדם בכל מקום. שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות לארגון חשוב בשגרה ובחירום, ולכן נמשיך לפעול להסרת חסמים ולהעמדת הכלים הנדרשים למתנדבים, כדי שיוכלו להמשיך לעשות את מה שהם עושים מדי יום, להציל חיים."

אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה: ביקורם של שר הבריאות ומנכ״ל משרדו במטה הארצי שלנו, הוא שלב חשוב בהידוק השותפות המקצועית למען בריאות הציבור בישראל. איחוד הצלה פועל כזרוע ביצועית אזרחית המסייעת למערכת הבריאות הממלכתית להגיע לכל אדם הזקוק לעזרה בתוך דקות ספורות. השילוב בין המדיניות והרגולציה של המשרד לבין הכוח המבצעי של אלפי המתנדבים שלנו בשטח, הוא מכפיל כוח לאומי שמציל חיי אדם מדי יום. אנו מודים לשר ולמנכ״ל על תמיכתם הרבה, על ההכרה השוויונית בחשיבותם של מתנדבי הארגון כחלק בלתי נפרד מחוסנה של מדינת ישראל ועל פתרון בעיות בירוקרטיות קריטיות שיביאו להצלת חיים אדם ברחבי הארץ."

שר הבריאות חיים כץ ומנכ״ל המשרד משה בר סימן טוב, בביקור במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים (צילום: איחוד הצלה)
