בבריאות ובבטחה: המדריך לבטיחות בל”ג בעומר של מומחי כללית

לקראת ל”ג בעומר, יום ההילולא של התנא רבי שמעון בר יוחאי, בו נהגו בקהילות ישראל להדליק מדורות, חשוב לזכור כי לצערנו אירועים כאלה עלולים להסתיים בפגיעות מיותרות, בעיקר בקרב ילדים. לכן, אומרת ד"ר קרן כהן נחום, מומחית ברפואת המשפחה ומנהלת מרפאת קריית משה בכללית מחוז ירושלים, כי מניעת סיכון והקפדה על כללי בטיחות הם לפני הכל. במהלך ל”ג בעומר נרשמת עלייה של עד 30% בפניות ילדים לטיפול רפואי עקב כוויות. לכן חשוב להרחיק ילדים מהאש ומהגחלים, גם לאחר כיבוי המדורה.

רמות זיהום האוויר עולות במאות אחוזים סביב מדורות, וילדים עם אסטמה עלולים לסבול מהתקפים חמורים. מומלץ להעדיף אזורים פתוחים ולהגביל חשיפה לעשן בקרב ילדים עם רגישות נשימתית.

זריקת פחיות, זכוכיות או עצים למדורה עלולה להסתיים בפגיעות עיניים וכוויות. יש להסביר מראש ולהקפיד בשטח כי אין לזרוק חפצים לאש.

מקרי הרעלת מזון, הכוללים תסמינים של בחילות, הקאות ושלשולים, עלולים להיגרם בעקבות אחסון לקוי של מזון בתנאי שטח. לכן יש להשתמש בצידניות עם קירור, ולוודא שטיפת ידיים או שימוש בג'ל חיטוי לפני אכילה.

מדורות רבות נערכות באזורים חשוכים וללא פיקוח מתאים, דבר המעלה את סכנת הדריסה. מומלץ ללבוש אפודים מחזירי אור ולצייד כל ילד בפנס אישי. לסיכום, יש לתכנן מראש ולא לאלתר, להקפיד על מרחק בטיחות מהאש במקרה של קיום מדורה, ולא לשכוח ציוד מגן, מים, פנס ותרופות.