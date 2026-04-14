ניידת פוד-טראק יצאה למסע הוקרה ארצי לרבבות מתנדבי מד"א 

הנהלת מגן דוד אדום - ארגון ההצלה הלאומי של ישראל - בחרה בימים אלו להביע תודה והערכה מעומק הלב לעשרות אלפי המתנדבים והצוותים המסורים, העומדים בחזית הצלת החיים מזה שנתיים וחצי ללא הפוגה, ביום ובלילה, בימי חול, בשבת ובחגים.

במסגרת פרויקט מיוחד ומרגש הושקה "ניידת ההוקרה" - פוד-טראק מעוצב ומאובזר בכל טוב, שתעבור בשבועות הקרובים בין תחנות מד"א הפרוסות בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום. הניידת מגישה כיבוד עשיר, חם וטרי, בכשרות מהודרת, לרווחת הכוננים והמתנדבים שעוצרים לרגע ממרוץ הצלת החיים כדי להשיב את נפשם.

מאחורי היוזמה המרשימה של הנהלת מד"א ניצב שיתוף פעולה מרגש עם שני גופים מרכזיים מהתפוצות, שראו לנכון להוקיר את פועלם של מתנדבי מערך ההצלה הלאומי של ישראל: 'קרוס ריבר' (Cross River), מוסד פיננסי אמריקאי מוביל בבעלות יהודית הידוע בפעילות החסד הענפה שלו, וקבוצת המומחים הרפואיים 'Centurion Anesthesia'.

שני הגופים, המשלבים עוצמה פיננסית וניסיון רפואי רב, בחרו להפנות משאבים משמעותיים כדי להגיע פיזית אל המתנדבים בשטח ולהביע את הערכתם העמוקה על העמידה האיתנה בחזית הרפואית של ישראל בשנים האחרונות.

במסגרת המבצע הלוגיסטי הנרחב, פוצלו הכוחות לארבעה 'פוד-טראקים' מאובזרים שיצאו בו זמנית לכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, כדי להגיע לכמה שיותר מוקדי התנדבות ביום אחד.

על מלאכת ההפקה המורכבת והלוגיסטיקה המסועפת הופקדה חברת 'נקסט לבל' בראשותו של שי גראוכר, כשלצדו של גראוכר - עמל המפיק אייזיק גפן, במקצועיות ובמסירות יוצאת דופן, כשהוא דואג שכל שלב בתוכנית יתבצע על הצד הטוב ביותר.

על הפן הקולינרי העשיר מנצח השף פיני פאלוך, שהשקיע מחשבה רבה וטרחה מרובה בכל מנה ומנה, מתוך רצון להעניק לאנשי מד"א חוויה של הערכה אמיתית ואיכותית.

ההשקעה האדירה של הצוות כולו ניכרה בכל פינה, החל מהנראות הוויזואלית של הניידות ועד לרמת האירוח בשטח, כשמתנדבי ואנשי מד"א מברכים על ההפקה הייחודית והמרגשת.

המסע המרגש החל באזור הצפון, כאשר ניידת ההוקרה ביקרה בתחנות מד"א בכרמיאל, חיפה, עכו וקריית שמונה. "אני משתומם לראות את היוזמה החשובה והמרגשת הזאת, אני רואה את מתנדבי מד"א פועלים ימים ולילות להציל חיים, הם לא נחים לרגע מתחילת המלחמה, אין דבר יותר מרגש מהיוזמה הזאת", אמר ראש העיר עכו אוהד שגב, שנבחר בחודש האחרון והגיע להצדיע לפרויקט.

לאחר מכן נמשכה הפעילות בתחנות מד"א במעלות ובסחנין, ובמקביל פוד-טראק נוסף ירד לאילת כדי להבטיח שאף מתנדב לא יישכח.

בהמשך, ניידת ההוקרה תגיע לפריסה ארצית מקסימלית: באזור הירקון בתחנות כפר סבא ופתח תקווה, באזור הנגב בתחנות באר שבע, דימונה ונתיבות, ובאזור הגלבוע בתחנות עפולה, מגדל העמק ובית שאן.

בשבוע הבא, צפויה הניידת להגיע לירושלים ולבית שמש, מתוך כוונה להמשיך בסבב ההוקרה בשבועות הקרובים עד להגעתה לכלל המתנדבים.

המטרה המרכזית של המיזם היא להעלות על נס את מסירות הנפש המופלאה של אנשי צוותי מד"א ומתנדבי ארגוני ההצלה הפועלים תחתיו. אלו הם הגיבורים שמזנקים לכל קריאה בכל עת - באמצע תפילה, במהלך סעודת שבת או בעיצומם של אירועים משפחתיים. הגיבורים הללו, המכונים בפי כל "מלאכים בלבן", מהווים את חוט השדרה של מערך הרפואה הדחופה, כשהם זמינים תמיד להושיט יד, לטפל ולהציל נפשות בישראל במקצועיות ובחמלה.