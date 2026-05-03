מהפכת ה-NEXT: כללית מעבירה את המרפאה לסלון הביתי

מערכת הבריאות בישראל צועדת לעידן חדש שבו המרחק הגיאוגרפי והשעה ביום כבר אינם מהווים מכשול לקבלת טיפול איכותי. המותג "כללית NEXT" שנחשף לאחרונה מציג תפיסה רפואית הוליסטית המשלבת בין טכנולוגיה מתקדמת לבין זמינות אנושית גבוהה. המודל החדש מאפשר למבוטחים לגשת למגוון עצום של שירותים רפואיים מהבית, החל משעות היום העמוסות ועד לשעות הקטנות של הלילה, דרך הכלים הדיגיטליים או באמצעות המוקדים הטלפוניים.

המהפכה הדיגיטלית אינה עוצרת רק בייעוץ כללי אלא חודרת לעומק תחומי המומחיות המקצועיים. כיום יכולים המטופלים לקבל מענה מרופאי ילדים, רופאי משפחה ואף מומחים בתחומי העור והעיניים מבלי לצאת מהבית.

לצד הטיפול הקליני, כללית שמה דגש מיוחד על השלמת החוויה הטיפולית ועל המענה הרגשי של המבוטח. מערך "בית מרקחת עד הבית" מאפשר קבלת תרופות במשלוח חינם, ובכך סוגר את המעגל שהתחיל באבחון הדיגיטלי. במקביל, הקופה הרחיבה את שירותי התמיכה הנפשית דרך מוקד ייעודי, מתוך הבנה שבריאות שלמה דורשת מענה זמין גם להיבטים הרגשיים בכל עת.

השילוב בין המוקדים הטלפוניים המוכרים לבין הכלים הדיגיטליים החדשניים יוצר רשת ביטחון רפואית רחבה עבור מיליוני מבוטחים. בין אם מדובר בייעוץ אחיות דחוף או בתיאום תור למומחה, הכל נעשה תחת קורת גג אחת שמטרתה להעניק שקט נפשי למשפחה הישראלית. כך הופכת כללית את החזון של רפואה מותאמת אישית ונגישה למציאות יומיומית שמשנה את פני המערכת.

מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "אנחנו מובילים היום את המהפכה הגדולה ביותר בתולדות הרפואה בישראל. כללית NEXT היא ההבטחה שלנו להיות שם עבור המטופלים שלנו בכל רגע ובכל מקום, בסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר ובנגישות חסרת תקדים".