מאות אלפי פניות נרשמו גם השנה במוקדים השונים של כללית, טלפוניים ודיגיטליים, לבירור תרופות המאושרות לשימוש בפסח. הנתונים מצביעים על עלייה חדה בשימוש בכלים הדיגיטליים, ובראשם בוט הווטסאפ הייחודי, לצד שינוי בדפוסי הביקוש לתרופות.

כבכל שנה, הפעילה כללית מוקד ייעודי לבירור כשרות תרופות לפסח, תוך הסתמכות על הידע הנרחב שברשותה כארגון הבריאות הגדול בישראל וכרוכשת התרופות המרכזית במדינה. המידע נאסף ומעודכן בשיתוף רבני בד"צ העדה החרדית, ומונגש לציבור באמצעות חוברת ייעודית, מוקדים טלפוניים, פלטפורמות דיגיטליות ועמדות “כללית למענך” ברחבי הארץ.

בכללית מציינים כי השירות נועד לשמור על הרצף הטיפולי של המטופלים. כאשר מטופל מקבל מידע ברור על כשרות התרופה או חלופה מתאימה, נמנעת הפסקה בנטילת תרופות חיוניות. מהנתונים עולה כי השנה נרשמה קפיצה משמעותית בשימוש בבוט הווטסאפ: בעוד שבשנה שעברה עמד מספר השימושים על כ-27 אלף בלבד, השנה זינק המספר לכמעט 70 אלף פניות.

לצד זאת, נרשמה פעילות רחבה גם במוקדים הנוספים: למעלה עשרות אלפי פניות התקבלו במוקד הטלפוני, ועוד מעל 30 אלף פניות בעמדות “כללית למענך” ברחבי הארץ, כך שבסך הכול חצה מספר הפניות את רף ה-200 אלף. גם השנה נרשם עומס חריג בימים הסמוכים לפסח, עם שיאי פעילות סביב בדיקת חמץ וערב החג.

פילוח השאילתות מצביע על מגמה בולטת: התרופות המבוקשות ביותר הן משככי כאבים ותרופות הרגעה, נתון שעשוי לשקף, אולי, את המצב הביטחוני והמתח המתמשך בתקופת המלחמה. בתוך כך, נרשמה הכפלה במספר הבירורים על תרופות כמו נורופן ואופטלגין בהשוואה לשנה שעברה.

בנוסף, ניכרת עלייה משמעותית גם בבירורים לגבי תוספי תזונה, ובראשם ויטמין D וחומצה פולית, עדות למודעות גוברת לנושאי בריאות לצד הקפדה על כשרות בפסח. גם השנה נעזרו בבוט משתמשים מכל רחבי העולם, כולל קהילות יהודיות באירופה, ארה"ב, דרום אמריקה ומדינות רבות נוספות.

רבה של כללית, הרב מנחם לפקיבקר, ציין כי, “המערך ההלכתי של כללית מאפשר לציבור להשתמש בתרופות בפסח ללא חשש. בנוסף, בוצעה מכירת חמץ כדין עבור חברות התרופות, כך שגם לאחר החג ניתן לרכוש תרופות בבתי המרקחת של כללית ללא כל חשש”.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, הוסיף: “אנחנו רואים עלייה חדה משנה לשנה בהיקף הפניות, ובעיקר מעבר לשימוש בכלים דיגיטליים. זה מחייב אותנו להמשיך ולהנגיש מידע מדויק, מהיר וברור לציבור, תוך הקפדה מלאה הן על הסטנדרטים הרפואיים הגבוהים ביותר והן על דרישות ההלכה, במיוחד בתקופה מורכבת כמו זו שאנו חווים כיום”.