עקב הביקוש הגובר: מאפיות המצות המובילות בארץ נפתחו מחדש

אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

החזרה לשגרה בצל הקציר: שבועיים בלבד לאחר חג השבועות, ושבועות בודדים מאז תום אפיית המצות לחג הקודם, מאפיות מצות היד המרכזיות בארץ פתחו מחדש את שעריהן והחלו בימים אלו בייצור מלא לקראת פסח הבא, זאת במקביל לעונת קציר חיטי השמורה בשדות.

אפקט השנה המעוברת: בין הלחץ למשמרות הקצרות השנה הבאה היא שנה מעוברת (הכוללת את חודש אדר א'), מה שדוחה את חג הפסח בכחודש ימים קדימה. בשנה רגילה, המאפיות נאלצות לפתוח את שעריהן מוקדם מהרגיל. השנה, בזכות לוח השנה העברי, זכו העובדים לחופשת התרעננות ארוכה יותר של שבועות בודדים בטרם חזרו למאפיות. אלא שלמרות חודש היתרון שמעניקה השנה המעוברת, המאפיות הגדולות לא יכלו לעכב את הפתיחה. בשיחה עם מנהל באחת המאפיות המרכזיות, הוא מסביר את מאחורי הקלעים של הלחץ המוקדם: "את פסח האחרון סיימנו עם דרישות שלא יכולנו לענות עליהן ומחסור חסר תקדים במצות שמורות בשוק. הביקוש פשוט זינק בצורה קיצונית. לכן, למרות שמדובר בשנה מעוברת שנותנת כביכול עוד זמן, הבנו שאם לא נתחיל לעבוד כבר עכשיו, אנחנו נגיע לפסח הבא שוב עם מחסור בהזמנות ובנקודות המכירה. אין לנו ברירה אלא לייצר מלאים מראש".

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

מנגד, מנהל מאפייה אחרת מציג זווית אחרת על השפעת לוח השנה, ומציין כי עצם החזרה לעבודה בעונה הזו אינה שונה מהותית משנים עברו, אולם ה"רווח" מהשנה המעוברת מתבטא השנה דווקא באורך יום העבודה: "ההבדל האמיתי והמשמעותי השנה הוא שאנחנו לא צריכים לרוץ בטירוף של שעות נוספות. בגלל שיש לנו חודש נוסף, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעבוד השנה פחות שעות בכל יום ובכל משמרת, מה שמקל מאוד על הפועלים בתנאים האלו".

דיווחי השכר ומס הכנסה: "הכל שקוף, משלמים בתלושים"

פתיחת העונה המוקדמת, כבר בחודש סיון, גוררת איתה גל שמועות וטענות במגזר, כאילו המאפיות פועלות "מתחת לרדאר" של רשויות המס ואינן מדווחות על החזרה המוקדמת לעבודה או על העסקת הפועלים בעונה זו.

אלא שבענף דוחים את הטענות הללו בשאט נפש ומבהירים כי מדובר בעסקים מוסדרים לחלוטין: "השמועות על אי-דיווח או חשש מביקורות מס הכנסה הן קשקוש מוחלט שנובע מבורות", מבהיר גורם בתחום. "המאפיות הגדולות והמובילות מדווחות על חזרתן לעבודה באופן שוטף ורגיל לחלוטין לרשויות. אין פה שום משחקים ושום כסף שחור - כל פועל מקבל את שכר עבודתו הקשה כחוק באמצעות תלושי שכר מסודרים ומפוקחים. הכל שקוף במאה אחוז".

יעד התוצרת: מענה לייצוא

מעבר לביקוש הגובר בישראל, פתיחת העונה קריטית לצורך עמידה בלוחות הזמנים של ייצוא המצות לקהילות היהודיות בחו"ל. משלוחים אלו משונעים באוניות וחייבים לצאת מהארץ חודשים ארוכים לפני ערב החג, ועל כן ההיערכות המוקדמת בשטח הכרחית.