המכה הסמויה: כך הסיגריות האלקטרוניות כובשות את בני הישיבות

עישון סיגריה אלקטרונית. אילוסטרציה ( נתי שוחט/פלאש 90 )

במשך שנים שווקו הסיגריות האלקטרוניות כתחליף "נקי" ובטוח לעישון המסורתי, אך מחקר מקיף שפורסם לאחרונה בכתב העת המדעי היוקרתי npj Primary Care Respiratory Medicine מטיל צל כבד על האשליה הזו. הממצאים מבהירים: מה שנתפס כפתרון בטוח עלול להיות מלכודת בריאותית מסוכנת במיוחד.

המטא-אנליזה המקיפה, שניתחה נתונים של יותר מ-4.3 מיליון משתתפים ב-17 מחקרים שונים, מצביעה על קשר ברור בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות לבין עלייה משמעותית בסיכון ללקות במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) - מחלה המאופיינת בדלקת קבועה בריאות והגבלת זרימת האוויר, וחשוכת מרפא. על פי הממצאים, משתמשים נוכחיים בסיגריות אלקטרוניות נמצאים בסיכון גבוה ב-47.3% ללקות במחלה בהשוואה למי שמעולם לא השתמש בהן. אצל מי שאידו בעבר, הנתונים מדאיגים אף יותר - סיכון של 76.6% מעל הכלל. הנתונים מוכיחים כי הנזק למערכת הנשימה עלול להישאר גם זמן רב לאחר הפסקת השימוש. מה שהמשתמשים שואפים לריאותיהם אינו "אדי מים" בריח פירות, כפי שהתעשייה משווקת. הארוסול הנוצר מהחימום מכיל חלקיקים אולטרה-דקים, תרכובות אורגניות נדיפות וחומרים מסרטנים שחודרים עמוק לריאות ופוגעים בהן באופן בלתי הפיך. האמת על ביצים וחלבון שאף אחד לא מספר לכם משה מנס | 21:13 מתוק בצורה קיצונית: גבר בלע קילו דבש בדקה אחת ושבר שיא עולם דני שפיץ | 10:06 התופעה המדאיגה בציבור החרדי בעוד שבציבור הכללי בישראל אחוז המעשנים עומד על כ-20%, בציבור החרדי המספרים כמעט כפולים ונושקים ל-30% ואף 40%. כניסת הסיגריות האלקטרוניות והווייפים לשוק רק החמירה את המצב, במיוחד בקרב בני הישיבות והצעירים.

סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות בטעמים ( צילום: באדיבות האגודה למלחמה בסרטן )

עורך הדין גיא אופיר, יושב ראש עמותת "אוויר נקי", הזהיר בתוכנית 'דבר ראשון' מפני ההטעיה המסוכנת. "התפיסה שהסיגריה האלקטרונית פחות מזיקה מהסיגריה הרגילה היא הטעיה שחברות הטבק מקדמות", הבהיר. "הסיגריה האלקטרונית היא רעל, בדיוק כמו הרגילה. התמותה דומה, והחומרים המסרטנים והממכרים נמצאים שם - גם אם הריח פחות חזק".

אופיר התייחס לתופעה שבה עישון סיגריות אלקטרוניות בישיבות ובבתי מדרש הפך למקובל, בניגוד לעישון סיגריות רגילות שכבר אינו עולה על הדעת. "זה לא עניין של כמה אחוזים פחות רעילות - זה ממכר, זה מסוכן, וזה פוגע בסביבה", הדגיש.

המחיר הכבד: 33 מתים ביום

דוח משרד הבריאות חושף תמונה עגומה: 33 ישראלים מתים מדי יום בממוצע מנזקי עישון - כמעט אחד מכל ארבעה מקרי מוות במדינה. בשנת 2022 ניתן לייחס לעישון כ-12,386 מקרי מוות, כ-23% מכלל התמותה במדינה.

שיעור העישון היומי בגברים בישראל עומד על 24.3%, גבוה מהשיעור הממוצע במדינות המפותחות שעומד על 18.5%. גם שיעור העישון היומי בנשים בישראל (11.8%) גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD.

עישון סיגריה אלקטרונית ( שאטרסטוק )

מהפכה במיסוי - האם תעזור?

ועדה ממשלתית הגישה לאחרונה המלצות למהפכה במדיניות המיסוי על סיגריות אלקטרוניות. ההמלצות כוללות הטלת מס קצוב של 30 שקלים על כל מכשיר אידוי ושקל אחד לכל מיליליטר נוזל מילוי, במטרה לצמצם את השוק השחור שהתפתח בעקבות המס המופרז של 98.3% שהוטל בשנת 2021.

הוועדה ממליצה גם על החלת מנגנון רישוי ואכיפה לכל שרשרת האספקה, כולל מערכת מחשוב לניטור, וחקיקת חוק טבק חדש שיאפשר החרמת מוצרים לא חוקיים. עוד נבחנים צעדים רגולטוריים משלימים כמו הגבלת גודל, צבע וצורת המכשירים.

פתרון ללא כוח רצון

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון, התקיים באולפן כיכר השבת ראיון מיוחד עם אתגר קומשצקי, מנהל מערך המכירות של 'אלן קאר ישראל' ומעשן כבד לשעבר. "רוב השיטות בעולם מבוססות על כוח רצון", הסביר. "הן לוקחות למעשן את הסיגריה מהפה, אבל משאירות את הרצון אצלו בראש. הגאונות של אלן קאר היא שאנחנו מטפלים בשורש הבעיה - אנחנו מוציאים את הסיגריה מהראש ומנטרלים את התלות הנפשית".

השיטה, שמתאימה את עצמה לציבור החרדי, מתמקדת בשינוי התפיסה הנפשית כלפי העישון במקום להסתמך על כוח רצון. בסדנה לא תמצאו תמונות הפחדה או הרצאות על נזקי בריאות, אלא גישה שונה לחלוטין שמטפלת בשורש ההתמכרות.

המסר המרכזי שעולה מהמחקרים והנתונים ברור: הסיגריות האלקטרוניות אינן פתרון בטוח, והן מהוות סכנה בריאותית משמעותית. בציבור החרדי, שבו שיעור המעשנים גבוה במיוחד, הצורך בהתמודדות עם התופעה דחוף ביותר.