משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) התרעה דחופה בעקבות גילוי גירית נגועה במחלת הכלבת במטעים הסמוכים לישוב איילת השחר שבגליל העליון. אדם אחד שנחשף לבעל החיים הנגוע כבר הופנה לקבלת טיפול מונע נגד המחלה הקטלנית.

ההודעה על הגירית הנגועה התקבלה במשרד הבריאות היום, 21 ביולי 2026, כחמישה ימים לאחר תום תקופת החשיפה הפוטנציאלית. על פי הפרטים שפורסמו, בעל החיים הנגוע שהה באזור המטעים הסמוכים לישוב בין התאריכים 2 ביולי ל-16 ביולי 2026 כולל.

קריאה דחופה לכל מי שהיה באזור

משרד הבריאות מפנה קריאה דחופה לכל מי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור האירוע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל חיים משוטט בין התאריכים 2 ביולי ל-16 ביולי כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת.

לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע, יש לפנות לחדר מיון בבית חולים. משרד הבריאות מדגיש כי מדובר במצב של פיקוח נפש ממש, שכן מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ומסתיימת כמעט תמיד במוות ללא טיפול מונע בזמן.

במקרים קודמים שאירעו בחודשים האחרונים, כמו שועל נגוע שאותר בראש פינה וכלב נגוע שהסתובב בירושלים ובתל אביב, התברר כי חלק מהנחשפים לא היו מודעים לסכנה עד שפורסמה ההתרעה הרשמית.

הנחיות מיוחדות להורים ולבעלי חיות מחמד

משרד הבריאות מבקש במיוחד מהורים לילדים לברר עם ילדיהם בדחיפות האם היו במגע עם בעלי חיים חשודים באזור במהלך התקופה המדוברת. ילדים נוטים לגשת לבעלי חיים משוטטים ולעיתים אינם מדווחים על כך להוריהם, ולכן חשוב לשאול אותם באופן ישיר.

בעלי חיות מחמד נדרשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם של בעלי החיים שברשותם. כמו כן, משרד הבריאות מבקש להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

מה לעשות במקרה של נשיכה או שריטה

משרד הבריאות מזכיר שוב את ההנחיות החשובות למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים: יש לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

יצוין כי זהו המקרה השלישי בחודשים האחרונים שבו משרד הבריאות מפרסם התרעה על בעל חיים נגוע בכלבת באזור הצפון. הרשויות ממשיכות לעקוב אחר התפשטות המחלה ומבקשות מהציבור להיות ערניים ולדווח על כל מגע עם בעלי חיים משוטטים.