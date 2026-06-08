בתום דיון רשות אשפוז עליונה והערכת מצב ביטחונית, הנחה מנכ"ל משרד הבריאות את בתי החולים ברחבי הארץ לפעול על פי הנחיות נצורות ולהיערך למעבר מהיר למצב חירום. ההחלטה התקבלה בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשקפת את הערכת המצב הביטחוני הנוכחי.

על פי ההנחיות שפורסמו, בתי החולים נדרשים לרדת לתת קרקע ולגייס את כוח האדם הנדרש לטובת מעבר מהיר לחירום. במקביל, צה"ל יגויס לסיוע לבתי החולים במסגרת ההיערכות החירומית. כמו כן, הונחו בתי החולים להיערך לשחרור מטופלים במידת הצורך.

ההנחיות כוללות גם הוראות למערכת הבריאות הקהילתית: מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו אך ורק במרפאות בהן יש מרחב מוגן, או במרפאות הנמצאות בסמיכות למרחב מוגן בזמן התראה. מדובר בצעד שנועד להבטיח את בטיחות המטופלים והצוותים הרפואיים בעת אזעקות.

משרד הבריאות מדגיש כי ההנחיות נועדו להבטיח המשכיות טיפולית גם בעת חירום, תוך שמירה על בטיחות המטופלים והצוותים הרפואיים. בתי החולים נדרשים לוודא כי כל הצוותים מודעים להנחיות ומוכנים ליישמן בהתראה קצרה.