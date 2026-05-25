בשבוע שעבר התקיים ביוזמת ארגון 'קדם' וובינר בינלאומי רחב היקף וראשון מסוגו בתחום טכנולוגיות הזקנה (AgeTech). במפגש המיוחד השתתפו כ-300 נציגים ונספחים כלכליים מכל רחבי העולם, אשר התכנסו במטרה ללמוד מקרוב על המודל הייחודי של הארגון וכיצד ניתן להתמודד עם אחד האתגרים הדמוגרפיים המורכבים והבוערים ביותר כיום בזירה הבינלאומית.

המהלך המקצועי הובל על ידי ארגון 'קדם', המשמש כארגון הגג של בתי האבות וקהילות הדיור המוגן בישראל, בשיתוף פעולה עם מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ומכון הייצוא, אשר נרתמו יחד להצגת הפתרונות המפותחים בארץ.

"אוכלוסיית בני ה-65 ומעלה צפויה להכפיל את עצמה בתוך כעשור בלבד, ונתון זה הופך את הנושא מאתגר חברתי בלבד לענף כלכלי וניהולי משמעותי בעל השלכות דרמטיות", מסביר מנכ"ל ארגון 'קדם', נחי כץ. "איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת חייבת לעמוד במרכז השיח המקצועי והטכנולוגי. אנחנו מקדמים שיח פרקטי סביב טכנולוגיות זקנה מתוך רצון להציג פתרונות ממשיים, כאשר מעבר למענה הישיר שהפיתוחים הללו מעניקים לשיפור איכות החיים של המתגוררים, קיים בהם פוטנציאל משמעותי להצמחת המשק והכלכלה".

אחד החסמים המרכזיים המאפיינים את תחום טכנולוגיות אלה, נעוץ בקושי של חברות ומיזמים טכנולוגיים לעבור משלב הרעיון והפיתוח הראשוני אל שלב החדירה לשוק ואל ההטמעה המעשית. יזמים רבים נתקלים במכשולים, כגון חוסר התאמה לצרכים האמיתיים של המשתמשים המבוגרים, קושי במציאת סביבה מתאימה לביצוע פיילוטים וניסויים בתנאים המשקפים את המציאות, לצד אתגרים מורכבים בבניית מודלים עסקיים המתחשבים ברגולציה ובמסלולי שיפוי ומימון.

כץ מסביר, כי החסם המרכזי אינו נעוץ בטכנולוגיה עצמה, אלא ביכולת לחבר אותה באופן ישיר אל החיים עצמם, אל המשתמשים ואל מערכות השירות המעשיות. כדי לפתור כשל זה, מפעיל 'קדם' את חממת החדשנות "קדם אינוביישן האב", המבוססת על רשת רחבה של למעלה מ-230 מסגרות דיור מוגן, בתי אבות ומרכזים גריאטריים ברחבי הארץ.

באמצעות רשת זו, מאפשר ארגון 'קדם' לחברות ולמיזמים לבצע התאמות, בדיקות והטמעות של המוצרים בתנאי אמת ובסביבה מבוקרת ומקצועית, המבטיחה כי המוצר אכן נותן מענה מדויק למתגוררים ומקל על שגרת חייהם.

מדובר ביתרון אסטרטגי משמעותי עבור חברות בשלבים מוקדמים, המסייע להן לדלג מעל חסמי השוק הניצבים בפניהן. כיום מתגוררים כ-18 אלף בני הגיל השלישי בישראל במסגרות הדיור המוגן, נתון המצביע על פוטנציאל הרחבה משמעותי, כאשר הגישה המקצועית של הארגון חותרת לייצר שינוי רחב שיגביר הן את הנגישות והן את החדשנות בכלל המרכזים.

במסגרת הפעילות המשותפת בקהילות הדיור של 'קדם', בוצעו תהליכי תיקוף והטמעה לעשרות חברות ומיזמים בולטים בתחום. בין הדוגמאות הבולטות שהוצגו בפני הנספחים הכלכליים ניתן למנות את מערכת "איי-קליק" (EyeClick), המהווה מערכת הקרנה אינטראקטיבית מיוחדת המעודדת פעילות פיזית וחברתית בקרב המבוגרים, וכן את פלטפורמת "קוגנישיין" (Cognishine) המיועדת לשיקום קוגניטיבי ושפתי. פיתוחים אלו אף זכו באמצעות ארגון 'קדם' למענקים ציבוריים מטעם המוסד לביטוח לאומי וועדת העזבונות, והם פרוסים כיום במאות מוקדים בישראל.

המודל הניהולי-טכנולוגי של 'קדם' כבר חורג מגבולות המדינה, ובשנים האחרונות נבנו שיתופי פעולה ענפים עם שווקים מובילים בעולם, ובהם ארצות הברית, אירופה ויפן - מדינה הנחשבת למובילה עולמית בהתמודדות עם מגמת הזדקנות האוכלוסייה. הגב' סיון נקמורה, נציגת החממה ביפן ונשיאת חברת סיוואנס (SIVANS), מציינת כי יפן מתמודדת עם עומסים הולכים וגוברים על המערכות המקצועיות בשל העלייה בתוחלת החיים, ומגמה דומה נרשמת גם בישראל.

שיתוף הפעולה המקצועי בין ארגון 'קדם' לגופים הרשמיים ביפן התרחב בשנתיים האחרונות וכלל סדרת אירועי חדשנות רשמיים בטוקיו, תוך שילוב בין הגמישות והחדשנות הישראלית לבין הניסיון המערכתי היפני.

עם קיומו של הוובינר הבינלאומי המורחב בשבוע שעבר, מבסס ארגון 'קדם' את מעמדו כמוביל המהפכה השירותית והניהולית, המציגה לעולם כיצד שילוב נכון של טכנולוגיה במרכזי הדיור משפר באופן מעשי את הטיפול והשירות לבני הגיל השלישי.