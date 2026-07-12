רבים מניחים שרק מי שנמצא במצב רפואי קשה או שאינו מסוגל לעבוד זכאי לקבל סיוע. בפועל, המציאות מורכבת יותר. במקרים רבים גם אנשים שממשיכים לעבוד, מגדלים משפחה ומנהלים שגרת חיים, עשויים להיות זכאים לקצבאות או לזכויות נוספות.

מאחר שמערכת ביטוח לאומי כוללת מגוון רחב של מסלולי זכאות, לא מעט אנשים מוותרים על כספים שמגיעים להם פשוט משום שלא ידעו שהם יכולים לבדוק או להגיש בקשה.

אז אילו טעויות גורמות לאנשים לפספס זכויות, ומתי בכל זאת כדאי לעצור ולבדוק?

לא רק מי שאינו עובד זכאי

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אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שרק מי שאינו מסוגל לעבוד יכול לקבל זכויות מביטוח לאומי. בפועל, יש מקרים שבהם גם אנשים שממשיכים לעבוד עשויים להיות זכאים לקצבאות או להטבות שונות, בהתאם למצבם הרפואי ולתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

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לא רק תאונות – גם מחלות

כאשר שומעים את המילים "זכויות רפואיות", רבים חושבים מיד על תאונה קשה או אירוע חריג. אך בפועל, גם מחלות כרוניות, ירידה במצב הבריאותי או החמרה הדרגתית לאורך השנים עשויות, במקרים מסוימים, להוביל לזכאות.

גם אם עבר זמן, עדיין שווה לבדוק

לא מעט אנשים מניחים שאם חלפו חודשים או אפילו שנים מאז האבחון או האירוע הרפואי, כבר אין טעם לבדוק זכאות. בפועל, יש מקרים שבהם עדיין ניתן לממש זכויות, ולכן לא כדאי לפסול את האפשרות רק בגלל הזמן שחלף.

לא כל הזכויות הן קצבה חודשית

כשמדברים על ביטוח לאומי, רוב האנשים חושבים על קצבאות. אבל יש מגוון רחב של זכויות שיכולות להיות רלוונטיות בהתאם למקרה האישי – החל מקצבאות שונות, דרך גמלאות ועד הטבות נוספות. לעיתים, גם זכויות מול גופים אחרים, כמו מס הכנסה או חברות ביטוח, עשויות להיות רלוונטיות לצד הזכויות בביטוח הלאומי.

למה אנשים מפספסים זכויות?

ברוב המקרים, לא מפני שאינם זכאים, אלא מפני שאינם יודעים מה לבדוק.

יש מי שחושב ש"המצב שלי לא מספיק חמור", אחרים מניחים ש"אם אף אחד לא פנה אליי, כנראה שלא מגיע לי", ויש גם מי שנרתע מהבירוקרטיה ודוחה את הבדיקה פעם אחר פעם.

אבל דווקא בדיקה פשוטה יכולה לעיתים לשנות את התמונה.

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מתי כדאי לבדוק?

כדאי לבחון את הזכויות אם אתם או בן משפחה מתמודדים עם אחד מהמצבים הבאים:

• מחלה כרונית.

• ירידה משמעותית במצב הבריאותי.

• פגיעה או תאונה שהשפיעה על התפקוד.

• קושי בביצוע פעולות יום-יומיות.

• מצב רפואי שמקשה על המשך העבודה או על שגרת החיים.

גם אם אינכם בטוחים שאתם זכאים, לעיתים עצם הבדיקה יכולה להבהיר את התמונה ולמנוע ויתור על זכויות.

השורה התחתונה

ביטוח לאומי נועד להעניק רשת ביטחון לאנשים המתמודדים עם מצבים רפואיים ואירועי חיים שונים. הבעיה היא שלא תמיד פשוט להבין אילו זכויות קיימות ומתי הן רלוונטיות.

לפני שמחליטים ש"לא מגיע לי", כדאי לעצור ולבדוק. במקרים רבים, אנשים מגלים שהיו זכאים לזכויות שלא הכירו כלל.

חברת לבנת פורן, הפועלת כבר למעלה מ־20 שנה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מסייעת לאנשים להבין אילו זכויות עשויות לעמוד לרשותם בהתאם למצבם האישי והרפואי, ומלווה אותם לאורך התהליך מול הגופים הרלוונטיים.

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