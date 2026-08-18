ומבשרך אל תתעלם: המחלה שאסור להתעלם ממנה

הודג'קין לימפומה היא מחלה ממארת היכולה לגרום להגדלה של קשרי הלימפה. במערכת החיסונית שלנו ישנם תאים הנקראים לימפוציטים, המעניקים הגנה מפני זיהומים. במקרה של הודג'קין לימפומה, תאים אלה הופכים לממאירים. קשריות הלימפה - הנמצאות בעיקר סביב הצוואר, בבית השחי, בחזה, בבטן וסביב הירך - מכילות לימפוציטים, ולכן התסמין הראשוני של המחלה הוא בדרך כלל קשריות לימפה נפוחות ומוגדלות. עם זאת, עקב המעבר של התאים בדם או מרקמה לרקמה, המחלה יכולה להופיע גם במקומות אחרים בגוף, כמו הריאות, הכבד או העצמות.

הדגלים האדומים

כאמור, התסמין הראשוני של הודג'קין לימפומה הוא גוש או נפיחות בקשריות הלימפה, בעיקר סביב הצוואר או החזה. בחולים מסוימים המחלה תלווה בסימפטומים נוספים ואחרים יכולים להיות א-סימפטומטיים.

חשוב לגשת לרופא המשפחה במקרה של הופעת אחד או יותר מהתסמינים הבאים:

• נפיחות או גושים בצוואר, בחזה, בבית השחי, או במקומות אחרים בגוף.

• שיעול ממושך או כאבים בבית החזה.

• חום גבוה, הזעות לילה מוגברות, ירידה במשקל.

• גרד שנמשך זמן רב.

רופא המשפחה יפנה את המטופל להמשך בירור ואבחון ע"י צילום חזה או CT, ובהמשך להמטולוג.

הדבר החשוב ביותר שצריך לדעת אודות הודג'קין לימפומה הוא שזו מחלה הניתנת לריפוי, בעיקר כשהאבחון והטיפול נעשים בזמן. כיום שיעור הריפוי מהמחלה גבוה מאוד ועומד על בין 80-85 אחוזים, אבל הוא תלוי בשלב המחלה ובזיהוי המוקדם שלה. מכיוון שניתן לרפא את המחלה, חשוב מאוד לשים לב לשינויים בגוף ובמקרה של הופעת התסמינים לגשת בהקדם לרופא המשפחה לבירור ואבחון.

טיפולים קיימים

דרכי הטיפול בהודג'קין לימפומה משתנות כאשר מדובר בשלב מוקדם או מתקדם של המחלה. בשלב המוקדם, כאשר התאים טרם התפשטו בגוף, הטיפול יכלול בדרך כלל כימותרפיה בלבד, או בשילוב קרינה. בשלב המתקדם, הטיפול יהיה שונה לחלוטין ויכלול בדרך כלל טיפול תרופתי המשולב בכימותרפיה.

כיום בעקבות מחקרים פורצי דרך, ישנם טיפולים שהעלו את שיעור הריפוי של המחלה. קיימים שני סוגים של טיפולים ביולוגיים שאותם אנחנו משלבים עם כימותרפיה:

הראשון, הוא טיפול ביולוגי ממוקד מטרה המאפשר להחדיר את הכימותרפיה ישירות לתאים הממאירים ולהשמיד באופן ספציפי את תאי הגידול, בלי להשפיע על התאים הבריאים, ובכך להפחית את תופעות הלוואי של הטיפול. הטיפול השני, הוא אימונותרפיה המפעילה את מערכת החיסון נגד תאי הגידול. טיפולים אלו הם פריצת דרך בטיפול בהודג'קין לימפומה.

הטיפול החדשני, מאפשר במקרים מסוימים גם להפחית את מספר הטיפולים הכימותרפיים ובכך לקצר את משך הטיפול ולצמצם את הפגיעה באורח החיים של המטופל.

ונשמרתם

לפעמים הדאגה לבית, למשפחה, לעבודה או ללימודים, גורמת לחוסר תשומת לב ולדחיית בירור רפואי. בנוסף, לא תמיד נוח לדבר על שינויים בגוף וישנה נטייה להתעלם מהדגלים האדומים. מטופלים רבים מהמגזר החרדי מגיעים לאבחון בשלבים מתקדמים של המחלה, מה שמשפיע ישירות על תהליך הטיפול וסיכויי הריפוי.

חשוב מאוד לא להתעלם ולא לדחות, ובמקרה של הופעת התסמינים או כאשר מגלים נפיחות או גוש בצוואר, בבית השחי וכדומה, לגשת מיד לרופא המשפחה לבירור. רק בריאות ובשורות טובות!

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