במקום למהר לחדר המיון - המעטפת הרפואית של שחל שמגיעה עד הבית

הרגע הזה מוכר בבתים רבים. אבא או אמא מרגישים לפתע לא טוב, לחץ הדם אינו מאוזן, מופיע קוצר נשימה פתאומי, נפילה חלילה או תחושה חריגה אחרת, ובני המשפחה נדרשים להחליט במהירות: מה עושים עכשיו? האם להזמין אמבולנס, האם לצאת לחדר המיון, ואולי אפשר לקבל כבר בבית מענה רפואי שיסייע להבין את המצב ולקבל החלטה נכונה?

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בעולם הרפואה המגמה שמבקשת להביא יותר יכולות רפואיות אל המטופל, במקום להביא בכל מקרה רפואי את המטופל אל המיון בבית החולים. עבור מנויי שחל, התפיסה הזאת מיושמת באמצעות מעטפת מלאה שמתחילה במוקד הרפואי, ממשיכה במכשור המאפשר להעביר נתונים רפואיים ישירות מהבית, ובמקרה הצורך מוזנקת לבית המנוי ניידת טיפול נמרץ של שחל.

המוקד הרפואי של שחל פועל 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, ומאויש ברופאים ובאחים/ות שעברו הכשרה ייעודית ברפואה מרחוק. כאשר מנוי מתקשר, הצוות אינו מתחיל את הבירור מנקודת האפס. לכל מנוי קיים תיק רפואי אישי ומעודכן, הכולל מידע רפואי רלוונטי ותרופות, והפניות למוקד מתועדות בו. כך יכול הצוות להכיר את ההיסטוריה הרפואית העומדת מאחורי הפנייה הנוכחית ולהיעזר בה בקבלת ההחלטה.

לצד השיחה עם הצוות הרפואי ניתן להעביר למוקד גם נתונים רפואיים מהבית בזמן אמת. בין היתר מציעה שחל מכשיר רפואי ברמת בית חולים מאושר FDA לביצוע אק"ג מלא (12 ליד), המאפשר לשדר את הבדיקה למוקד בתוך זמן קצר, וכן מד לחץ דם מקושר למוקד הכולל התראות אוטומטיות במקרה של חוסר איזון. לרשות המנויים עומדים גם מערכת מצוקה סלולרית ויישומון המאפשרים למוקד לקבל את מיקומו של המנוי בעת הצורך.

השילוב הזה מאפשר במקרים רבים לבצע את הבירור הראשוני ולקבל סיוע רפואי בלי לצאת מהבית. הנתונים שמציגה שחל ממחישים את היקף המענה: מתוך כלל השיחות הרפואיות המתקבלות במוקד, מעל 80 אחוז מהאירועים נפתרים מרחוק כשהלקוח נשאר בבית.

גם כאשר הצוות במוקד מחליט שיש צורך בהגעת ניידת, היעד אינו בהכרח חדר המיון. ניידות שחל מאוישות ברופא ובפרמדיק, המגיעים אל המנוי, בודקים ומטפלים בו, כאשר הרופא מוסמך בהתאם למצבו הרפואי להותירו בבית ללא פינוי. לפי נתוני החברה, מעל חצי מהמקרים שבהם מוזנקת ניידת, המנוי נשאר בסופו של דבר בבית ואינו מפונה לבית החולים. בשורה התחתונה, אחוז מזערי מכלל השיחות הרפואיות למוקד מסתיימות בפינוי למיון.

עבור מבוגרים ובני משפחותיהם הדבר משמעותי הרבה יותר: יציאה לחדר מיון כרוכה לעיתים בשעות ארוכות של המתנה ובירור, ולעיתים מובילה גם לאשפוז. האפשרות לקבל תחילה הערכה רפואית בבית אינה באה כמובן במקום פינוי כאשר הוא נדרש. להפך: כאשר הצוות הרפואי מזהה מצב המחייב טיפול בבית החולים, המטופל מופנה ומפונה בהתאם לצורך, כאשר המידע הרפואי הרלוונטי שלו מלווה אותו ומסייע בהמשך הטיפול.

יצוין, כי המענה של שחל אינו מוגבל לאירועים הקשורים ללב. המוקד מעניק סיוע בשורה רחבה של מצבים רפואיים. בין היתר, בעת נפילות ובצורך בסיוע בהרמה, חשד לשבר בצוואר הירך, אירוע מוחי, חוסר איזון בלחץ הדם או בסוכרת, אי ספיקת לב, הפרעות קצב וקוצר נשימה. המוקד מעניק גם סיוע במקרים של חרדה או התקפי חרדה, ולמנויים בשירות זה קיימת אפשרות לביקור רופא בבית.

במקרה של מצוקה שאינה רפואית ניתן להזניק באמצעות מוקד שחל גם כוחות משטרה או כיבוי, בהתאם לצורך. לצד זאת, במקרה חירום רפואי שבו נדרש פינוי, יכולה שחל להזניק אמבולנס ולסייע בהפניה למיון.

"מאחורי הפנייה למוקד שחל עומדת שרשרת שלמה של אפשרויות", מסבירים בשחל. "צוות רפואי שמכיר את המנוי, מידע רפואי זמין, יכולת לקבל מדדים מהבית, אבחון והכוונה מרחוק, ובמידת הצורך הגעת צוות רפואי אל הבית. רק כאשר מצבו של המטופל מחייב זאת, השרשרת הזאת מסתיימת בחדר המיון. עבור המנוי ובני משפחתו, ההבדל עשוי להיות בין יציאה מיידית מהבית בכל חשש רפואי, לבין האפשרות לקבל תחילה מענה מקצועי, במקרים רבים מבלי לצאת מהבית".

למידע נוסף: https://www.shahal.co.il/