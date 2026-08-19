בתחושת בריאות, רוגע והתעלות נחתם בימים אלו מחנה הקיץ השנתי של עמותת 'חיים לילד', שהתקיים השנה בעיירה הפסטורלית קריישברג הסמוכה לעיר מוראו שבאוסטריה. חולי הריאה ו-CF (סיסטיק פיברוזיס) ובני משפחותיהם שבו ארצה כשהם מצוידים במדדים רפואיים משופרים, במשקל גוף מוגבר ובכוחות מחודשים להתמודדות עם שגרת החיים המורכבת.

המחנה, שנחשב לאחד ממיזמי הדגל של 'חיים לילד' זה קרוב לשלושה עשורים, הציב השנה אתגרים מורכבים במיוחד אך הגיע לסיומו המוצלח, בסייעתא דשמיא על כל צעד ושעל.

המסע החל בטיסת לפנות בוקר של חברת ארקיע, שהנחיתה את עשרות המשתתפים בזלצבורג, ומשם בנסיעה בין נופים משכרים של כשעתיים אל פאתי הרי האלפים. המיקום הגאוגרפי נבחר בקפידה רבה, שכן השילוב שבין האוויר האלפיני הצלול לבין הלחץ הברומטרי הייחודי בגבהים אלו, מהווה נדבך טיפולי ורפואי מהמעלה הראשונה, המסייע באופן ישיר להרחבת דרכי הנשימה ולשיפור סיבולת לב-ריאה.

עם הגעתם התקבלו המשתתפים בבר מרענן ובאירוח מוקפד, כשהלובי המרכזי הפך עד מהרה למוקד של שיח חם ורב-לשוני בעברית, יידיש, אנגלית, גרמנית, צרפתית ופלמית, המשקף את ארצות המוצא של כלל אורחי המלון, יהודים מכל קצווי תבל.

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הפקת מחנה הקיץ השנה דרשה היערכות בזק חסרת תקדים. כפי שהסביר יו"ר 'חיים לילד', הרב ראובן סקלר: "השנה, בגלל אילוצים שונים, עמדנו בפני מצב שבו לא היה ביכולתנו לקיים את המחנה במתכונתו הרגילה כבכל שנה זה 26 שנים ברציפות, מהלך הכולל בדרך כלל שכירות מלון שלם על כל אגפיו, שינוע כעשרה טונות של מזון, ציוד רפואי ייעודי ומערך שלם. אך מאידך, לא יכולנו לעמוד מול הפניות והבקשות הנרגשות של משפחות החולים, הזקוקות לנופש ההבראה כאוויר לנשימה. בהחלטה של הרגע האחרון פעלנו בתיאום מהיר עם משפחת פדר, הידועה ברוחב ליבה ובמאור פניה, שהעמידה לרשותנו חדרים רבים במלון ומילאה כל צורך ובקשה במסירות יוצאת דופן".

סדר יומם של המשתתפים התאפיין בשילוב הדוק בין משמעת רפואית לבין חוויית נופש ייחודית. מדי בוקר, לאחר תפילת שחרית, התכנסו החולים לטיפולי אינהלציה, פיזיותרפיה נשימתית וניקוז ריאתי, ומשם פנו אל חדר האוכל. המעטפת התזונתית במחנה תופסת מקום מרכזי בטיפול, שכן עבור חולי CF שמירה על משקל תקין ועלייה באחוזי השומן הן צורך קיומי המעניק לגוף את החוסן הנדרש לעמוד בטלטלות הרפואיות.

השף יגאל נחמני, המלווה את מחנות הארגון מזה שנים, ניצח על המלאכה הקולינרית והגיש מזנוני בוקר עשירים במיוחד הכוללים מגוון מאפים, פשטידות, חביתות, שקשוקות, מעדני חלב עתירי שומן ופירות מזינים, לצד ארוחות ערב בשריות ברמה קולינרית גבוהה, סגנונות דגים מגוונים ועוד.

במהלך שעות היום יצאו המשתתפים למסלולי הליכה מדודים בטבע, בסמוך למפלים שוצפים ובשבילים אלפיניים שלווים, לצד פעילויות ספורט ואטרקציות מותאמות. הצעידות היומיות באוויר ההרים הנקי תרמו ישירות לפיתוח שרירי הנשימה ולהגברת היכולת האירובית. לצד זאת, נהנו המשתתפים מסדנאות בישול ייחודיות שהעביר השף יגאל נחמן, אשר שזר בהן מסרים של אמונה ותפילה על טיב המאכלים והכנתם לכבוד שבת קודש, כחלק מההווי היהודי השורשי השורר במקום.

במלון הועמדה לרשות המשתתפים במחנה 'חיים לילד' גם ספרייה תורנית ומגוונת, שבה יכלו בני המשפחות לשבת ברוגע, לקרוא, וכן להחליף חוויות, להתעדכן בהתפתחויות האחרונות בסל התרופות ובטיפולים חדשניים, ולשאוב עידוד הדדי.

גולת הכותרת של המחנה היו השבתות המרוממות, שעברו באווירה תורנית וחגיגית מיוחדת, בשירה ובזמרה, בטיולים רגליים נינוחים באוויר הצח, ובסעודה שלישית עשירה שנמשכה עד לשעות הדמדומים ומעמד הבדלה שחתם את השבת המרוממת.

עם נעילת המחנה ולקראת החזרה לישראל, נרשמו רגעי פרידה מרגשים בין המשפחות וצוותי הארגון. המשתתפים הודו להנהלת 'חיים לילד' על הירתמותה ומסירותה הבלתי נלאית, ואף הצביעו על עלייה ניכרת במשקלם, שיפור משמעותי במדדי רוויית החמצן בדם (סטורציה) ועלייה בכושר הנשימתי - מדדים שיאפשרו להם לפתוח את ימי השגרה עם יותר בריאות, חוסן ורוגע לאורך זמן.