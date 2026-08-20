רגעי הדרמה בבית הכנסת ( צילום: באדיבות בית הכנסת )

רגע דרמטי בבית כנסת בקריית מלאכי במהלך תפילה הסתיים בנס גדול ובמפגש מרגש במיוחד שהתרחש שבוע שעבר.

לפני חודש וחצי התמוטט לפתע רוני נקש בזמן שהתפלל בבית הכנסת, רוני עבר דום לב ולבו חדל לפעום. באותו בית כנסת התפלל באותה עת גם חובש מתנדב באיחוד הצלה אלנדיב תם. כפי שניתן לראות בסרטון ממצלמות האבטחה, ברגע שאלנדיב הבחין ברוני מתמוטט הוא לא היסס לרגע.

סרטון מצלמת אבטחה - צילום: באדיבות בית הכנסת 10 10 0:00 / 0:58 סרטון מצלמת אבטחה ( צילום: באדיבות בית הכנסת )

אלנדיב קם ממקומו, רץ לעבר רוני ובמקביל שלף את מכשיר הקשר של איחוד הצלה והזעיק את כוחות החירום והחל מיד בפעולות החייאה, תוך שימוש בדפיברילטור של איחוד הצלה.

כעבור דקות הגיעו למקום מתנדבים נוספים של איחוד הצלה והצוותים המשיכו יחד בפעולות החייאה נמרצות.

באורח נס ליבו שב לפעום ולמרבה ההתרגשות רוני אף שב להכרה מלאה והחל לדבר עם החובשים שהצילו את חייו והוא פונה לבית החולים במצב יציב.

אין ספק שהתגובה המהירה של אלנדיב, זיהוי ההתמוטטות, התחלת פעולות ההחייאה המיידיות והשימוש המהיר בדפיברילטור היו קריטיים להצלת חייו.

אבל הסיפור הזה לא הסתיים כאן.

בשבוע שעבר, בעת שאלנדיב חיתן את בנו, המתין לו בחתונה אורח מיוחד שהגיע כדי להפתיע ולרגש אותו - זה היה רוני.

האדם שנאבק על חייו בבית הכנסת, אך הפעם הגיע כשהוא בריא ועומד על רגליו כדי לפגוש את האדם שבזכות תגובתו המהירה הוא זכה להמשיך לחיות.

ערב החתונה והמפגש המרגש - מימין רוני נקש ובאמצע חובש איחוד הצלה אלנדיב תם. אבי, דובר מרחב לכיש איחוד הצלה ( צילום: אבי, דובר מרחב לכיש איחוד הצלה )

המפגש בין השניים היה מרגש במיוחד. עבור אלנדיב, זו הייתה תזכורת עוצמתית לכך שמאחורי כל קריאה וכל פעולת החייאה נמצא אדם, משפחה וחיים שלמים.

ועבור רוני – זו הייתה הזדמנות לומר תודה לאדם שבאותו רגע גורלי פשוט היה שם, זיהה את המתרחש, פעל במהירות ופשוט נתן לו הזדמנות נוספת לחיים.

הסרטון ממצלמות האבטחה באדיבות בית הכנסת מתעד את הרגעים הדרמטיים שבהם אלנדיב מזהה את ההתמוטטות, רץ לעבר רוני ומתחיל מיד בפעולות להצלת חייו.

לפעמים, ההבדל בין חיים למוות הוא האדם הנכון במקום הנכון.