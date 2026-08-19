על רקע האתגר הלאומי ארוך הטווח, המרכז הרפואי איכילוב וארגון "למענכם" חתמו על הסכם להקמת מרכז להתערבות מוקדמת בטראומה, שירחיב את פעילות מרכז "אסיף" לטיפול בטראומה של איכילוב ויעניק ללא עלות טיפול נפשי מקצועי למשרתי מילואים, אנשי כוחות הביטחון ובני משפחותיהם.

המרכז יעניק מענה ייעודי גם לבני המשפחות - "הפצועים השקופים", שנושאים בחלק משמעותי מההתמודדות ולעיתים אינם מקבלים מענה במסגרת הקיימת. הטראומה משפיעה על התא המשפחתי כולו - בני ובנות זוג, הורים, אחים וילדים - והטיפול במרכז נועד לחזק את החוסן האישי והמשפחתי ולסייע בחזרה לתפקוד.

היוזמה נועדה להרחיב את זמינות הטיפול ולהעניק התערבות מקצועית ומהירה כבר בשלבים הראשונים של ההתמודדות. התערבות מוקדמת עשויה להפחית את הסיכון להתפתחות פוסט-טראומה כרונית ולשפר את סיכויי השיקום והחזרה לשגרה.

בטקס החתימה השתתפו מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב, פרופ' אלי שפרכר, יו"ר ומייסד עמותת "למענכם" יוסי ערבליך, מפקד המערך לשירותי בריאות הנפש בצה"ל, אל"מ ד"ר יעקב רוטשילד, מנכ"לית תאגיד הבריאות שי-לי שפיגלמן, מנהל המערך הפסיכיאטרי באיכילוב, ד"ר אורן טנא, נשיא "למענכם" פרופ' יוסף פרס, פרויקטור הארגון ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר פרופ' חזי לוי וסגן נשיא הארגון ד"ר גדי נוימן.

המרכז יפעל במשרדי ארגון "למענכם" וינוהל ע"י הצוות המקצועי של מרכז אסיף לטיפול בטראומה נפשית בניהולו של ד"ר רועי און והפסיכולוגית רחלי פנט, תחת ההנחיה, ההכשרה והניהול המקצועי של המכון. במסגרת הפעילות יינתנו טיפולים ממוקדים וקצרי מועד על ידי פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים, לצד מערך מיון מקצועי שיאפשר מתן מענה בתוך זמן קצר מרגע הפנייה. מטופלים הזקוקים לטיפול מורכב או ממושך יופנו להמשך טיפול במסגרת המרכז הרפואי איכילוב, תוך שמירה על רצף טיפולי מלא.

מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב, פרופ' אלי שפרכר: "אחד הלקחים המרכזיים שלמדנו מאז 7 באוקטובר הוא שבאירוע של טראומה לאומית רחבת היקף, לא מספיק להיות בית חולים מצוין ולחכות שהמטופלים יגיעו אלינו - חובתנו לצאת אל הקהילה ולהנגיש לציבור עזרה קרוב אליו. בנוסף, טראומה אינה נעצרת אצל האדם הבודד אלא שולחת אדוות אל משפחתו והמעגלים הקרובים, שפעמים רבות הופכים ל'פצועים השקופים' ונופלים בין הכיסאות. השותפות עם עמותת 'למענכם' מאפשרת לנו להביא את הידע והמומחיות של מרכז 'אסיף' מאיכילוב ישירות לתוך הקהילה, ולהעניק טיפול נפשי מקצועי, ללא עלות וללא חסמים בירוקרטיים. חיבור הכוחות בין מערכת הבריאות, החברה האזרחית והפילנתרופיה הוא הזדמנות מרגשת מבחינתי לתת מענה אמיתי לצורך הלאומי הבוער הזה".

יו"ר ומייסד "למענכם", יוסי ערבליך: "מתחילת המלחמה אנחנו נחשפים מדי יום לצורך במענה ראשוני. שיתוף הפעולה עם איכילוב ומכון אסיף יספק מענה נפשי מקצועי למשרתי המילואים, לאנשי כוחות הביטחון ולבני משפחותיהם שכולנו חבים להם. התערבות מוקדמת מצילה חיים, מחזקת את החוסן הנפשי ומאפשרת להתמודד עם הטראומה כבר בשלביה הראשונים, בטרם תתפתח ותתעצם".

"למענכם" הוא ארגון לייעוץ, הכוונה וליווי רפואי ללא עלות ומטפל בעשרות אלפי פניות מדי שנה באמצעות מערך של רופאים בכירים ומומחים. הארגון מלווה מטופלים ובני משפחותיהם במקרים רפואיים מורכבים, מסייע בקבלת חוות דעת מקצועיות, באיתור המומחים והמסגרות הרפואיות המתאימות ובהכוונה לאורך התהליך הרפואי.