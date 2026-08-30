הילד שלכם מתקשה בדיבור. הרופא הפנה אתכם לקלינאית תקשורת. אתם מרימים טלפון לקבוע תור, ומקבלים תאריך.

לא לשבוע הבא. לא לחודש הבא.

לעוד יותר משמונה חודשים.

עד שיגיע התור הזה, הילד יעלה כיתה.

זו לא דוגמה תיאורטית ולא הפחדה שיווקית. אלה נתוני משרד הבריאות עצמו, שפורסמו לאחרונה בהשוואה בין ארבע הקופות, לפי תחום ולפי קופה. וכשמניחים את המספרים זה לצד זה, מגלים שהפער בין קופה לקופה הוא לא עניין של שבוע פה או שבוע שם. הוא עניין של חצי שנה. לפעמים יותר.

חצי שנה זה לא "קצת יותר". זה שלב שלם בחיים של ילד

כולנו גדלנו על זה שסבלנות היא מידה. שממתינים בשקט. שלא עושים עניין.

וברוב תחומי החיים, זה נכון.

אבל יש תחום אחד שבו סבלנות היא לא מידה טובה אלא מחיר. בהתפתחות הילד, כל חודש של המתנה הוא חודש שבו הפער נפתח קצת יותר. הטיפול שהיה יכול להיות קצר הופך לארוך. מה שהיה אפשר לפתור בגיל ארבע נגרר לגיל חמש. ההורים ממתינים, והילד לא מחכה. הוא ממשיך לגדול.

אז נכון, לא כל דבר בחיים צריך להיות מיידי.

אבל בבריאות של הילדים שלכם? אתם ממש לא חייבים להיות סבלניים.

המספרים. בלי פרשנות, בלי סופרלטיבים

משרד הבריאות בדק חמישה תחומים מרכזיים בהתפתחות הילד. אלה התוצאות:

פיזיותרפיה לאומית: 1.7 חודשים. זמן ההמתנה הקצר ביותר מבין כל הקופות.

קלינאות תקשורת לאומית: 2.4 חודשים. מכבי: 4.57 חודשים. מאוחדת: 4.62 חודשים. כללית: 8.3 חודשים.

ריפוי בעיסוק לאומית: 2.9 חודשים. מאוחדת: 3.66 חודשים. מכבי: 4.87 חודשים. כללית: 6.43 חודשים.

עבודה סוציאלית לאומית: 3.1 חודשים. הראשונה בטבלה.

פסיכולוגיה התפתחותית לאומית: 3.7 חודשים. הקצר ביותר, בתחום שנחשב לאחד המאתגרים ביותר לקבלת תור.

חמישה תחומים נבדקו. בחמישה מתוך חמישה, לאומית ראשונה.

זה כבר לא במקרה. זו שיטה.

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ומה אומרים על זה המבוטחים עצמם?

אפשר לטעון שמספרים הם רק חצי מהתמונה. שזמינות זה דבר אחד, ואיך מרגישים בפועל מול הדלפק זה דבר אחר לגמרי.

אז גם על זה יש נתונים.

בדירוג קופות החולים של אתר מידרג לשנת 2026, לאומית דורגה במקום הראשון בשביעות רצון המבוטחים. הדירוג התבסס על 7,252 דירוגים אמינים של מבוטחי ארבע הקופות, ב-16 פרמטרים שונים של שירות, זמינות ואיכות טיפול.

ההקשר חשוב לא פחות מהתוצאה: לפי מידרג, במקביל לעלייה הכללית בשביעות הרצון, דווקא בקופות האחרות נרשמה ירידה חדה במיוחד בזמינות התורים לרופאים מומחים. אחד הפרמטרים הרגישים ביותר עבור כל משפחה.

כלומר, המבוטחים לא רק מקבלים תור מהר יותר. הם גם מרוצים יותר ממה שקורה אחרי שהם מגיעים אליו.

גם במקום שבו הכי קשה לחכות

בשנתיים האחרונות, על רקע השלכות המלחמה, הפניות בתחום בריאות הנפש זינקו. וכאן ההמתנה כואבת אפילו יותר, כי אף אחד שנמצא במצוקה לא יכול "לחזור בעוד שלושה חודשים".

בלאומית לא הסתפקו בהצהרות. צוות בריאות הנפש בחטיבת הרפואה, יחד עם יחידת החדשנות, חטיבת הלקוחות וחטיבת מערכות המידע, מוביל בימים אלה בניית תשתית לטריאז' דיגיטלי על גבי פלטפורמת Diagnostic Robotics.

בשפה פשוטה: מערכת שיודעת לזהות מי צריך מענה עכשיו, מי צריך מענה מורכב, ומי צריך מענה אחר לגמרי. במקום שכולם ימתינו באותו תור ארוך, כל פונה מנותב למענה הנכון עבורו. המערכת צפויה לעלות לאוויר בקרוב.

זו בדיוק ההבדל בין קופה שמנהלת תורים לבין קופה שמנהלת בריאות.

שורה תחתונה

לאומית לא מנצחת בגלל סיסמה. היא מנצחת בגלל השקעה מתמשכת בחיזוק המרפאות בקהילה, בהרחבת השירותים הדיגיטליים ובקיצור אמיתי של זמני ההמתנה. וזה נמדד, מפורסם ומושווה. גם על ידי משרד הבריאות וגם על ידי המבוטחים עצמם.

"אנחנו רואים בנתונים האלה הבעת אמון משמעותית של לקוחות לאומית", אומרים בהנהלת הקופה. "מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרים גדולים, והציבור מצפה, בצדק, לשירות טוב, מקצועי, נגיש ואנושי. העובדה שמבוטחי לאומית מציבים אותנו במקום הראשון מחייבת אותנו להמשיך להשתפר".

אז תשמרו את הסבלנות לתור בסופר, לפקק בכניסה לעיר, למשלוח שמתעכב.

בבריאות של המשפחה שלכם, מי שממתין פחות, מטפל מוקדם יותר. וזה כל ההבדל.

המעבר ללאומית לוקח כמה דקות. ההמתנה בקופה הנוכחית יכולה לקחת חודשים.

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