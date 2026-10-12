כך תיערכו לחורף: מצרכי המזון הבריאותיים שכדאי להחזיק בבית

לקראת החורף והימים הגשומים והסוערים שבהם שוהים בבית זמן רב, מריאנה אורבך, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה של כללית במחוז דן–פתח תקווה, מפרטת מספר המלצות למצרכי מזון בריאותיים שאפשר לאחסן בבית, כך שיהיו זמינים גם בתקופת החורף.

דגנים מלאים ניתנים בקלות לשימור במזווה. הם מזינים ועשירים בוויטמינים ובמינרלים, מעלים את מצב הרוח וקלים להכנה. בין האפשרויות: אורז מלא, בורגול, גריסי פנינה, פסטה, קוסקוס, קינואה, פריקי, כוסמת ועוד.

גם קטניות הן השלמה נפלאה לדגנים מלאים, ויחד הם מספקים חלבון מלא, שפע ויטמינים ומינרלים. בין היתר ניתן להחזיק אפונה, עדשים, שעועית, גרגרי חומוס ועוד.

תבשיל קדרה עם דגנים וקטניות בשילוב עשבי תיבול מעניק, בנוסף להזנה, גם אווירה ביתית, חמימות וחשק לבלות בבית. כמובן, רכיבים אלה מעולים גם למרק של חורף.

אפשרות נוספת היא להחזיק ירקות במקפיא. תמיד כדאי שבחורף יהיה ירק שאוהבים במקפיא, כמו שעועית ירוקה או צהובה, תירס, כרובית, ברוקולי, גזר, כרוב ניצנים, לבבות ארטישוק, תרד או לקט ירקות מגוון. אלה משמרים כמעט את כל הערכים של הירק הטרי, זמינים וכמעט מוכנים להגשה. ניתן להגיש אותם כתוספת, כחלק ממרק או פשטידה או כסלט חם.

גם עשבי תיבול כמו שמיר, פטרוזיליה, נענע ועוד נמכרים כיום טריים ומוקפאים, ומשפרים את הטעם בקלות.

במזווה כדאי להחזיק גם אבקות תבליני חורף יבשים ומחממים, כמו קינמון, כורכום, פפריקה מתוקה וחריפה, פלפל לצבעיו השונים, עלי דפנה וג'ינג'ר, אשר גם מחממים את הגוף, גם מתבלים את המזון ומוסיפים טעם.

שום ובצל טוב תמיד שיהיו בבית – גם בריאים, גם נחוצים כמעט לכל תבשיל והכי חשוב, נשמרים לאורך זמן.

לצד המזון, אפשר להצטייד גם בשוקו, קפה ושלל סוגי תה. אין כמו משקה חם שיכול לחמם את הגוף והנפש בחורף.

לקינוח, ממליצה אורבך להחזיק חבילת שוקולד מריר איכותי כממתק בריאותי, כמובן שלא להפריז. הוא גם ממתיק וגם בעל יתרונות בריאותיים.

גם פירות יבשים הם אפשרות שניתן לשמור בבית. הם מכילים סיבים רבים, מינרלים וחלק מהוויטמינים של הפרי המקורי. עם זאת, חשוב להיזהר, שכן היות והם מיובשים, קל לצרוך אותם בכמות מוגזמת, ולמרות כל יתרונותיהם הבריאותיים הם מכילים גם כמות רבה של סוכרים.

דייסות הן אפשרות נוספת לימי החורף. סוגי אבקות להכנת דייסות, כמו שיבולת שועל, קמח תירס וסולת, גם משביעים וגם מכילים ערכים תזונתיים בריאותיים.

שמן זית לסוגיו השונים עשיר בשמנים חיוניים לבריאות, ויטמינים ומינרלים, ולכן גם הוא מצרך שכדאי להחזיק בבית.

ולבסוף, כדאי להחזיק לחם או לחמניות במקפיא. תמיד כדאי להחזיק לפחות לחם אחד לשעת חירום – ועדיף כזה שאוהבים.