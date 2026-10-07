על פי נתוני לאומית, עד כה התחסנו נגד שפעת כ-20 אלף מבוטחי הקופה. מדובר בעלייה של כעשרה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עוד מעלים הנתונים כי כ-60 אחוזים מהמתחסנים הם בני 65 ומעלה, הנמנים עם האוכלוסיות המצויות בסיכון מוגבר לסיבוכים כתוצאה מהמחלה.

בלאומית פועלים באופן יזום להגברת שיעורי ההתחסנות, תוך מתן דגש מיוחד לאוכלוסייה המבוגרת, ובהם דיירי בתי אבות ומטופלים המרותקים לביתם. במקביל מורחב מערך החיסונים בסניפים ונעשות פניות יזומות למבוטחים.

ד"ר דורון דושניצקי, מומחה ברפואת ילדים בחטיבת הרפואה של לאומית שירותי בריאות, מסביר כי כמה גורמים תרמו השנה לעלייה במספר המתחסנים. לדבריו, מלאי החיסונים שוחרר מוקדם יותר, ובשל מועד חגי תשרי כבר בתחילת חודש ספטמבר התאפשרה זמינות רחבה ומוקדמת יותר של החיסונים בסניפי הקופה.

"לצד זאת, כבר התקבלו דיווחים על מקרי שפעת בשלב מוקדם של העונה, והדבר מגביר את המודעות בקרב הציבור לחשיבות החיסון וגורם למטופלים רבים להקדים ולהתחסן", אומר ד"ר דושניצקי.

לדבריו, חשיבות מיוחדת נודעת להתחסנות בקרב אוכלוסיות הסיכון. "לצד בני הגיל המבוגר, חשוב מאוד שחולים במחלות כרוניות וכן אוכלוסיות במצבים רגישים לתחלואה יתחסנו, מאחר שהם נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת", הוא מסביר.

בלאומית מדגישים כי ההמלצה להתחסן אינה מוגבלת רק לקבוצות הסיכון, וכי יש חשיבות לחיסון גם בקרב ילדים ו"מבוגרים צעירים" בהתאם להמלצות הרפואיות. כדי להקל על ילדים החוששים מזריקה, הצטיידה הקופה גם בחיסוני שפעת הניתנים בתרסיס לאף, בהתאם להתאמה הרפואית ולהנחיות.

לקראת המשך עונת החורף נערכת לאומית להרחבה נוספת של פעילות החיסונים, בין היתר באמצעות גיוס אחיות שיגיעו לבתי מטופלים המרותקים לביתם, תגבור צוותי החיסון בסניפים ופניות יזומות למבוטחים במטרה לעודד התחסנות ולהעניק הגנה רחבה ככל האפשר, בדגש על אוכלוסיות המצויות בסיכון.