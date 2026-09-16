כמידי שנה, נערכה 'מכבי שירותי בריאות' לקראת פתיחתו של 'קו פתוח' לשאלות הציבור, בענייני רפואה והלכה ובסוגיות הנוגעות למעשה ביום כיפור, שיפעל היום ומחר. הקו הפתוח יספק מענה במגוון הנושאים ההלכתיים והרפואיים שעל סדר היום, כאשר רבנים ומורי הוראה יחד עם מומחי ורופאי מכבי יענו לשאלות הפונים.

מניסיון השנים הקודמות, בהן נרשמה התעניינות רבה של הציבור שהפנה אלפי שאלות לרבנים ולמומחי מכבי, מעריכים במכבי כי גם השנה יגדל מספרם של הפניות ולפיכך נערכים במכבי לתגבור קווי הטלפונים.

אל הקו הפתוח מגיעות שאלות במגוון תחומים, העוסקות ברפואה והלכה ביום כיפור, כמו אופן השימוש בתרופות במהלך הצום, בהן שאלות מורכבות, שמצריכות דיונים משותפים בין הרבנים לבין הרופאים, על מנת לתת את המענה המדויק.

היום, יום רביעי ה' בתשרי, יפעל הקו בין השעות 15:00-21:00 ויתן מענה לשאלות המגיעות מכל רחבי הארץ. בבני ברק ישיבו לשאלות מומחי מכבי ממרחב בני ברק והרבנים הגאונים שליט"א: הגאון רבי מסעוד בן שמעון – רב העיר בני ברק, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי מרדכי שולמן – מו"צ דחסידי סערט ויזניץ בני ברק, הגאון רבי יהודה צארום – גאב"ד חניכי הישיבות הספרדים בא"י, הגאון רבי אפרים נייהוז – מו"ץ בבית ההוראה של הרה"ג משה שאול קליין, הגאון רבי משה אדיר – מו"צ בבית הוראה היכל שמעון, הגאון רבי ישראל הורונצ'יק – מו"צ בבית הוראה של הרה"ג נפתלי נוסבוים.

במחוז הדרום ישיבו לשאלות מומחי מכבי ממחוז דרום והרבנים הגאונים שליט"א: הגאון רבי ישראל גוטרמן – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי יצחק אהרן ישראלי – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד ורב חסידי צאנז, הגאון רבי אברהם שמחה טויב – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי דוד מלכה – דיין בבד"ץ "משפט שלום" וראש כולל משכיל לדוד אשדוד, הגאון רבי יוחנן ביננפלד – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי שמואל מרדכי זלפריינד – רב בית מדרש בית בנימין דחסידי בעלזא אשדוד, הגאון רבי יואל חברוני – ראש בית ההוראה בקהילה החרדית בנתיבות ובאר שבע, הגאון רבי יורם כהן – מו"צ ודיין בק"ק נתיבות, הגאון רבי חנוק העניך ווקסשטוק – ראש כולל נחלת יצחק ומרבני הקהילה בערד, הגאון רבי יחזקאל סלומון – אב"ד בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי יששכר וינד – רב קהילת חסידי בעלזא בקרית גת.

הקו הפתוח יפעל גם מחר, יום חמישי ו' בתשרי, בין השעות 17:00-19:00, במחוז הצפון של מכבי ויתן מענה לשאלות המגיעות מכל רחבי הארץ, בהשתתפות מומחי מכבי מהמחוז והרבנים הגאונים שליט"א: הגאון רבי אשר גוואטה – רבה של קהילת שאגת אריה טירת הכרמל, הגאון רבי חיים וינטרוב – מורה הוראה ורב קהילת בני הישיבות רכסים, הגאון רבי משולם פיש רוזנברג – רב קהילת קהל חסידים חיפה, הגאון רבי אלדד סבג – רב קהילת חניכי הישיבות הספרדים קרית אתא, הגאון רבי יעקב פולק – מו"צ בקהילה החרדית בכרמיאל.