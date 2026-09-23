עשרות רבנים, דיינים, פוסקים ומורי הוראה שייצגו את כלל הקהילות והחוגים מבית שמש וכל שכונות העיר, השתתפו בוועידה הלכתית-רפואית שהתקיימה ע"י מכון יד הרמ"ה ובשיתוף מאוחדת. בוועידה שהתקיימה באולם עטרת נחום בבית שמש השתתפו גם רבני בתי החולים, יועצים רפואיים וצמרת הרפואה בישראל.

במהלך הועידה שנערך השנה לקראת צום יום הכפורים, הושמעו הרצאות וסקירות יסודיות ע"י בכירי הרופאים בארץ, במגוון נושאים אקטואליים וחידושים טכנולוגיים - על מנת להעשיר את ידיעת הרבנים שליט"א בנושאי רפואה בבואם להכריע בסוגיות הנוגעות להלכה ולמעשה בענייני רפואה והלכה. כמו כן, במהלך הוועידה הושמעו פסקי הלכה למעשה מפי פוסקי ההלכה בנושאים הנידונים.

הוועידה שמתקיימת מידי שנה, זו השנה השתיים עשרה, לזכרו של הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל שלשמו ולהמשכת דרכו בקודש הוקם מכון יד הרמ"ה, כבר נודע לשם ולתהילה ונהפך לבמה המרכזית ותל-תלפיות לבירור עניני הלכה ורפואה, ומכל רחבי הארץ ומחו"ל נרשמה היענות גדולה להשתתפות בוועידה חשובה זו.

מנהלי הוועידה ציינו כי למאוחדת, כקופה הגדולה והמובילה בציבור החרדי בכל המחוזות, ניסיון רב שנים בוועידות מסוג זה לאור הקשר הישיר וההדוק של הקופה והנהלת הקופה עם כל רבני הקהילות בכל המגזרים בציבור החרדי, יחד עם מנהלי קשרי הלקוחות בערים ובשכונות החרדיות, המעורים היטב בחיי הקהילה ומכירים לעומק את צורכי הציבור החרדי, כן ציינו את הוקרתם להנהלת מחוז ירושלים במאוחדת מר עופר משולם מנהל המחוז, ר' משה ברים מנהל המגזר החרדי שהקים ויסד את הוועידה, ר' יהודה לוי מנהל השיווק במחוז, על פועלם הרב ובפרט בקיום הוועידה החשובה.

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את האירוע פתח והנחה מנהל המגזר החרדי הרב משה ברים שהזכיר את הקשר החשוב וארוך השנים בין רבני העיר והשכונות לבין הרופאים בבית שמש, והעובדה שהוועידה היוקרתית מתקיימת השנה בעיר בית שמש מסמלת את החשיבות שקופ"ח מאוחדת רואה בפיתוח כלל השירותים בעיר בית שמש.

וכן הרחיב על ההתפתחות הגדולה של מאוחדת בעיר גם בשכונות הוותיקות עם הוספת שירותים בלעדיים והצטרפות רופאים מומחים לצוותי הרפואה בעיר, ובעיקר בשכונות החדשות מאוחדת היא הקופה הראשונה בכל שכונה ושכונה עם מרפאה וגם עם מוקד שבת לרווחת הלקוחות תושבי העיר.

משא הלכתי נרחב נשמע מפי נשיא מכון יד הרמ"ה הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש רב שכונת רמת שלמה, אשר הרחיב בעניני הלכה שונים שעלו על הפרק, וציין כי בכל שאלה ושאלה יש לפנות לרב מוסמך ואין לדמות מקרה אחד למשנהו. כמו"כ דיבר על החשיבות בקשר התמידי בין הרבנים לרופאים וציין כי "מאוחדת מודעת מאוד לנחיצות הקשר בין עולם הרפואה לעולם ההלכה ושומרת על קשר הדוק ומתמשך עם רבני הקהילות, ומעודדת את הדו-שיח בין רבנים ורופאים. אין דבר מתאים יותר מכינוס חשוב זה על מנת להנציח את זכרו של חמי הגאון הפוסק הנודע רבי משה הלברשטאם זצ"ל היה ממכווני דרכה של חיבור עולם ההלכה והרפואה, בנוסף לפעילותיו הכבירות להקמת עולה של תורה והוראה בישראל, וכן מאוחדת קיימה קשר הדוק ותמיד זכתה אצלו לאוזן קשבת ולמאור פנים מיוחד".

בשם רבני בית שמש נשאו דברים הגאון רבי נתן קופשיץ רב העיר, וחבר בד"צ העדה החרדית הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר, אשר הרחיבו בחשיבות הענין לפסוק כפי המסורת מזקני ההוראה וכי אסור לזוז מדברי הפוסקים כמלוא נימה, וכן שיבחו את הפעילות המשותפת של מאוחדת ומכון יד הרמ"ה במגוון פעיליות בעניני רפואה והלכה.

כן נשא דברי ברכה הרב משה שלזינגר, יו"ר ארגון פרי חיים

בחלק המקצועי נשאו דברים, פרופ' דויד שוייקי, מנהל מחלקת נשים ויולדות בהדסה וראש התחום במאוחדת ירושלים, פרופ' דורון כבירי מומחה להריון בסיכון ומנהל תחום הנשים בהדסה בית שמש שהציג מצגת ומחקר מסודר בכל הנוגע לצום לנשים בהריון.

פרופ' אלון הרשקו מנהל מחלקת פנימית בהדסה, ומי שמכונה רופאם האישי של גדולי ישראל, נתן הרצאה מיוחדת על כל הבעיות שיכולות להיות בצום, וכן השיב על שאלות שעלו מקרב הרבנים תוך רב שיח מיוחד שהתקיים בין הרבנים לבין הרופאים המפורסמים.

בסיומו של הכינוס הודו הרבנים והיועצים למאוחדת ולמכון יד הרמ"ה על קיומו של האירוע החשוב, כמו"כ חולק לרבנים הספר המופלא רץ כצבי שחיבר הרב צבי רייזמן מלוס אנגלס, חבר הנשיאות העולמית של מכון יד הרמ"ה.

בין הרבנים שהשתתפו: הגר"נ קופשיץ, הגר"ש ברנדסדורפר חבר הבד"צ, הגרנ"צ רוטנברג אב"ד קאסן, הגר"י בידרמן מלעלוב, הגר"מ הלר מו"צ העד"ח ורב קריית חסידים, הגר"ד כהן רב ביהמ"ד ממזרח שמש, הגרי"י ניישלוס מו"צ העדה החרדית, הגר"נ ברנסודרפאר מו"צ העדה החרדית, רבני רמה ג' הגרי"י רבינוביץ הגרמ"ד מייזלעס הגר"א מיארוביץ, הגרש"י לנדא דומ"צ בעלזא, הגר"ל וייס מו"צ העד"ח ומרבני תולדות אהרן, הגר"ק וייס מו"צ העד"ח ורב חסידי ויזניץ, הגר"צ דוידויץ רב קהילות החסידים רמה א, הגרי"מ שפירא מרא דאתרא רמה ד4, הגרי"א שיף אב"ד ליזענסק, הגר"י פינטער רב ביהמ"ד ביקוואסק, הגרפ"ט בינדר רב חסידי צאנז, הגרד"צ קאהן רב קהילת תולדת אברהם יצחק, הגרא"ב זכריש רב אהבת שלום ומו"צ יד הרמ"ה, מוצ"י בעלזא הגרי"מ פפונדר, הגרמ"ז זלפרייד הגר"א פינק הגרי"ש פרידמן, הגר"מ וייס רב מעל"ד, הגר"י אמסלם מו"צ רמה ג', הגר"י פטרוף מרבני חפציבה, הגרי"צ איינהרון דומ"צ סקוירא, הגר"מ אלחדד רב בני אהרן, הגר"ע טוויל, הגר"ש מונק רב קהילת אבי עזרי, הגר"ד רבינוביץ מו"צ משכנות הרועים, הגרי"מ וייל רב קהילות בני התורה, הגר"א גרוס הגר"א היימלך מו"צ רמה ד', הגר"מ פדידה, הגר"א פרינץ מו"צ ברמה א', הרב פנחס פרנקל רב משרדי הבריאות.