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חיבור מנצח: 

מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי

מותג החלבון GO יוצא בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מכוני כושר נבחרים בירושלים ובבני ברק, במסגרתו מותגו המכונים ומוצרי GO מחולקים למתאמנים ולמתאמנות להשלמת חוויית האימון (בריאות)

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מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)

מותג החלבון GO מבית 'יופלה', מעמיק את החיבור עם הציבור החרדי המקפיד על אורח חיים בריא ופעיל. בשבוע האחרון עלה המותג במהלך ייחודי בשיתוף פעולה עם שלושה מכוני כושר מובילים במגזר – מכון כושר לגברים בירושלים, ושני מכוני כושר לנשים בעיר בני ברק.

מטרת המהלך, שיימשך לאורך החודש הקרוב, היא לייצר חיבור בין מוצרי GO לבין קהל המתאמנים, בדיוק בזמן ובמקום בו הם זקוקים לכך יותר מכל – מיד לאחר האימון.

במסגרת הפעילות, עברו מכוני הכושר מיתוג מיוחד עם מסרי המותג המעודדים לפעילות, כגון: "השקעת בעצמך במקום לשקוע בספה? הגביע הוא שלך!". בנוסף, הוצב בכל אחד מהמכונים מקרר ייעודי עמוס במגוון רחב של מוצרי יוגורט GO להתנסות חופשית. המהלך מאפשר למתאמנים ולמתאמנות ליהנות ממנת חלבון איכותית, זמינה וטעימה מיד עם תום המאמץ הפיזי, מה שמסייע להתאוששות השריר ומשלים את חוויית האימון על הצד הטוב ביותר.

המודעות לכושר ולתזונה נכונה בקרב המגזר החרדי נמצאת בעלייה מתמדת בשנים האחרונות, והמהלך הנוכחי של GO מבקש לתת מענה מושלם למגמה זו, תוך הנגשת מוצרי חלבון איכותיים המותאמים בדיוק לצרכי המתאמנים, באווירה חווייתית ובסביבת האימון הטבעית שלהם.

למותג GO מגוון מוצרים בכשרות מהודרת ובהם יוגורטים, מעדנים ומשקאות חלב.

מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
מותג GO מבית 'יופלה' תנובה במהלך ייחודי במכוני הכושר במגזר החרדי (צילום: באדיבות המצלם)
תנובהיופלהGO

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