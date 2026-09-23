מכבי מסכמת את פעילות הקו הפתוח שהתקיים לקראת יו"כ

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )

גם השנה התקיימו הקווים הפתוחים של מכבי לקראת יום כיפור, בהם השיבו מומחי מכבי לצד עשרות רבנים ומורי הוראה, לאלפי שאלות העוסקות ברפואה והלכה ביום כיפור, בהן שאלות מורכבות שהצריכו דיונים משותפים בין הרבנים לבין הרופאים, על מנת לתת את המענה המדויק.

מניסיון השנים הקודמות, בהן נרשמה התעניינות רבה של הציבור שהפנה אלפי שאלות לרבנים ולמומחי מכבי, נערכו במכבי לתגבור הקווים על מנת לתת את המענה המיטבי במהירות האפשרית. כדי לספק מענה מדויק ביותר, בכל שיחה נכנסת, קיבלו את השאלה בו זמנית גם הרב וגם המומחה ממכבי. הקווים הופעלו כל יום על ידי רבנים ומורי הוראה מכלל הקהילות, כשעימם מומחי ורופאי מכבי מהמחוזות השונים – שיחד סיפקו מענה מפורט ומדויק לשאלות רפואה והלכה ביום כיפור. ביום רביעי ה' בתשרי, פעל הקו בעיר בני ברק ובמחוז הדרום, בהשתתפות מומחי מכבי והרבנים הגאונים שליט"א: הגאון רבי מסעוד בן שמעון – רב העיר בני ברק, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי מרדכי שולמן – מו"צ דחסידי סערט ויזניץ בני ברק, הגאון רבי יהודה צארום – גאב"ד חניכי הישיבות הספרדים בא"י, הגאון רבי אפרים נייהוז – מו"ץ בבית ההוראה של הרה"ג משה שאול קליין, הגאון רבי משה אדיר – מו"צ בבית הוראה היכל שמעון, הגאון רבי ישראל הורונצ'יק – מו"צ בבית הוראה של הרה"ג נפתלי נוסבוים, הגאון רבי ישראל גוטרמן – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי יצחק אהרן ישראלי – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד ורב חסידי צאנז, הגאון רבי אברהם שמחה טויב – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי דוד מלכה – דיין בבד"ץ "משפט שלום" וראש כולל משכיל לדוד אשדוד, הגאון רבי יוחנן ביננפלד – מו"צ בבית הוראה בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי שמואל מרדכי זלפריינד – רב בית מדרש בית בנימין דחסידי בעלזא אשדוד, הגאון רבי יואל חברוני – ראש בית ההוראה בקהילה החרדית בנתיבות ובאר שבע, הגאון רבי יורם כהן – מו"צ ודיין בק"ק נתיבות, הגאון רבי חנוק העניך ווקסשטוק – ראש כולל נחלת יצחק ומרבני הקהילה בערד, הגאון רבי יחזקאל סלומון – אב"ד בד"ץ קהילות אשדוד, הגאון רבי יששכר וינד – רב קהילת חסידי בעלזא בקרית גת. הודח מהצבא והאשים יהודים: המחבל מקנדה נחשף דני שפיץ | 09:19 ביום חמישי ו' בתשרי, פעל הקו במחוז הצפון, בהשתתפות מומחי מכבי והרבנים הגאונים שליט"א: הגאון רבי אשר גואטה – רבה של קהילת שאגת אריה טירת הכרמל, הגאון רבי חיים וינטרוב – מורה הוראה ורב קהילת בני הישיבות רכסים, הגאון רבי משולם פייש רוזנברג – רב קהילת קהל חסידים חיפה, הגאון רבי אלדד סבג – רב קהילת חניכי הישיבות הספרדים קרית אתא, הגאון רבי יעקב פולק – מו"צ בקהילה החרדית בכרמיאל. מנהל מחלקת דוברות ותקשורת למגזר החרדי במכבי, ר' משה שלזינגר: "אלפי השיחות שהגיעו למוקדי הקווים הפתוחים הינם ההוכחה בנחיצות קיום מענה רפואי-הלכתי לקראת החגים, שמכבי הייתה הראשונה בהקמת שירות זה שהפך לנחלת כלל ארגוני הרפואה. אנו נמשיך לקיים פעילויות מעין אלו, על מנת להעניק לחברי מכבי את שירותי הרפואה הטובים בישראל לצד מעטפת מותאמת לכלל החברים".

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )

הקו הפתוח של מכבי בערב יו"כ ( צילום: באדיבות המצלם )