תרגיל אימונים בטיפול בחולי אבולה, אילוסטרציה ( צילום: יוסי זמיר\פלאש90 )

משרד הבריאות מסר היום (ראשון) כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום לאחר חזרתו. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבירור והבדיקות הנדרשות יושלמו. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל עוד היום.

האדם מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה, והועבר למרכז הרפואי שיבא, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. בהתאם לנהלים, משרד הבריאות ישלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי. משרד הבריאות מזכיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. כל הערכות: אלו פיצויי הענק שמחכים לנוסעי טיסת פליי דובאי קובי אטינגר | 11:43 המוסד והסעודים בתוך חדר החקירות - ואיזה עונש יוטל על הטייס המחבל? איציק אברהם | 11:39 לצורך בירור החשד יתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם.

חדר אטום המיועד לחולי אבולה ( צילום: שאטרסטוק )

מתחילת התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משרד הבריאות עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.

במסגרת ההיערכות, הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים להתמודדות עם מקרים חשודים. בנוסף, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה והוקמה מערכת לזיהוי מעבדתי של תחלואה באבולה.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו בפרט, ומנסיעות לא חיוניות למדינה זו בכלל. במקרה של נסיעה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות.

רופא באפריקה מבצע בדיקת מטוש לחשוד במחלה ( צילום: שאטרסטוק )

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד השהייה שם, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם משרד הבריאות. חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.

משרד הבריאות מדגיש כי לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. יצוין כי זהו החשד השני למקרה אבולה בישראל בחודשיים האחרונים. באמצע אוגוסט האחרון דיווח משרד הבריאות על חשד נוסף לאדם ששב מקונגו, אך התוצאה יצאה שלילית.