מצוקת מיטות השיקום בישראל, מוכרת היטב לכל מי שעוסק בתחום הייעוץ והסיוע הרפואי. למוקד ארגון החסד 'עזרת אחים', המהווה מגדלור של חסד וסיוע רפואי רחב היקף, זורמות מדי יום פניות נואשות של משפחות המחפשות מיטת שיקום עבור יקיריהן, מציאות שמאלצת עסקנים להפעיל מאמצים כבירים כדי למצוא פתרון.

על רקע זה, הפעלתן של 76 מיטות שיקום קיימות במחלקות השונות, אליהן מצטרפת כעת מחלקה חדשה שקיבלה אישור הפעלה ותכיל 38 מיטות נוספות (מתוכן 17 יופעלו כבר בשלב הראשון) - כך שבתפוסה מלאה יעמוד בית החולים על 114 מיטות שיקום, בנוסף לרישיון למחלקה עתידית נוספת, כל זאת בבית החולים השיקומי אינטגרטיבי 'מדיקל קר' (Medical Care) בבת ים, מהווה בשורה של ממש, בבחינת אוויר לנשימה עבור חולים רבים.

במטרה לבחון מקרוב את אפיקי הסיוע ולהרחיב את המענה עבור החולים מהמגזר החרדי, קיימו השבוע יו"ר ארגון 'עזרת אחים', הרב אברהם קאפ, יחד עם מנהל הפרויקטים של הארגון, אהרן עליס, סיור מקצועי ומקיף בבית החולים השיקומי אינטגרטיבי 'מדיקל קר'.

"ההתרשמות שלנו התחילה כבר מהרגע הראשון, בצורה הכי טבעית ואגבית שיש, "מספר הרב אהרן עליס. "נכנסנו למעלית ושמענו שיחת חולין בין רופא בכיר למטופל שאמור להשתחרר לביתו ומיהר לספר לו שהוא רוצה לחזור מיד לעבודה. הרופא, במקצועיות נדירה ועם המון רגש, הרגיע אותו, הקדיש לו זמן והמליץ לו בחום להתחיל בהדרגה עם חצי משרה ורק אחר כך להתקדם. כמי שמסתובב רבות במסדרונות של מוסדות רפואיים, יחס אישי ולבבי כזה מצוות רפואי הוא נדיר. הרגשנו מיד שיש כאן נשמה ולב פועם".

במהלך הביקור סיירה הנהלת 'עזרת אחים' במחלקות בית החולים השונות, ביניהן מחלקות השיקום, הגריאטריה והמערך הפסיכולוגי-רגשי. חברי המשלחת נדהמו מרמת התחזוקה הגבוהה, מהיופי, מהסדר המופתי ומהנוף המרהיב לים הנשקף מן החדרים ומעניק שלווה למטופלים.

"מעבר לריפוי הפיזי המקצועי, יש כאן דגש חסר תקדים על המענה הרגשי והנפשי, "הוסיף עליס. "הסתובבנו במחלקות וראינו פשוט מטופלים שמחים. הם רגועים ויודעים שהם בידיים הטובות ביותר ושבאמת דואגים להם".

גולת הכותרת של הביקור הייתה ישיבת עבודה מקצועית שקיימה הנהלת 'עזרת אחים' עם הנהלת בית החולים ומערך השיווק, במטרה לבסס שיתוף פעולה הדוק ולהרחיב את ההתאמה המהודרת של המקום עבור הציבור החרדי. בפגישה נדונו שורת צעדים שיבטיחו מעטפת מושלמת לשומרי תורה ומצוות - החל מכשרות המזון, דרך שמירת השבת כהלכתה ועד לאווירה מכבדת המותאמת לאורח החיים החרדי.

מטרת העל של שיתוף הפעולה היא לייצר מסלול עבודה מהיר ויעיל, שיאפשר לארגון 'עזרת אחים' להפנות מטופלים למקום היישר ממיטות האשפוז בבתי החולים הכלליים, לחסוך מהם זמן יקר של המתנה ולספק להם תנאי שיקום ברמה הגבוהה ביותר בארץ.

עם סיום הסיור, בדרכם חזרה, שיתף יו"ר 'עזרת אחים' הרב אברהם קאפ בתחושותיו וציין בהתפעלות גלויה את הרמה יוצאת הדופן של המקום: "לראות מקום של שיקום שמנוהל בכזו מקצועיות, בסדר מופתי ובתנאי שהות של בית מלון המשלבים סביבה מרפאה עם נוף לים - זה משהו שלא רואים כל יום. זהו סטנדרט חדש בעולם הרפואה והשיקום בישראל, וזכות גדולה תהיה לנו להיות לעזר לחולי עמו ישראל שיזכו להשתקם ולהחלים במקום כזה".