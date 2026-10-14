מכבי במקום הראשון במספר המצטרפים לקופה; מובילה במדדים נוספים

עוד עולה מהדו״ח שפרסם משרד הבריאות הבוקר, כי מכבי שוב מציגה את הנתונים הכלכליים הטובים ביותר מבין כל קופות החולים. את שנת 2025 סיימה עם העודף התקציבי הגבוה ביותר מבין קופות החולים, בסך של כ-111 מיליון שקל. איתנות פיננסית זו באה לידי ביטוי בהשקעה הגבוהה ביותר בבריאות חברי מכבי בהשוואה ליתר קופות החולים, עם השיעור הגבוה ביותר של הוצאות על תרופות וציוד רפואי מתוך כלל הוצאות הקופה, העומד על 20.6%, לעומת כ-17% בלבד בשאר הקופות.

כמו כן, מכבי הציגה את הוצאות הפיתוח הגבוהות ביותר מבין קופות החולים בישראל, בהיקף של כ-631 מיליון שקל בשנת 2025, לעומת 400 מיליון שקלים, 353 מיליון שקלים ו-138 מיליון שקלים בלבד בקופות האחרות. מדובר בגידול ריאלי של 19.6% בהוצאות הפיתוח של מכבי לעומת השנה הקודמת - המשמעותי ביותר מבין הקופות האחרות.

מנכ״לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי: ״הנתונים בדו״ח משרד הבריאות לסיכום פעילות קופות החולים לשנת 2025 משקפים את האמון שחברי מכבי נותנים בנו מדי יום, ואת הצלחת השילוב שבין ניהול כלכלי אחראי להשקעה מתמשכת בחדשנות רפואית ובבריאות חברי הקופה. ההובלה במספר החברים המצטרפים נטו, שיעור העזיבה הנמוך ביותר מבין קופות החולים, האיתנות הכלכלית וההשקעות המשמעותיות בפיתוח שירותי הבריאות בקהילה הם עדות למחויבות שלנו להעניק לחברינו שירותים חדשניים, מקצועיים ומתקדמים שניתנים ע״י צוותי הרפואה המובילים בישראל. נמשיך לפתח שירותים חדשים, להרחיב את המענים הרפואיים ולהשקיע בחדשנות וברפואה מונעת, כדי להבטיח לחברי מכבי את הרפואה הטובה ביותר, היום ובעתיד״.