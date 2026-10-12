תושבי הדר גנים והסביבה בפתח תקווה נענו גם השנה לקריאה לתרום דם למען הצלת חיים. מיד לאחר חג הסוכות התקיים בבית הכנסת "זכור לאברהם" ערב התרמת הדם המסורתי, הנערך בעיר זה למעלה מעשור, ובמהלכו נאספו 268 מנות דם, כאשר כל מנה עשויה לסייע בהצלת חייהם של עד שלושה בני אדם.

האירוע נערך ביוזמת מד"א-הצלה פתח תקווה, בשיתוף ארגון עזר מציון ובביצוע שרותי הדם של מד"א, על רקע הצורך המתמשך במנות דם עבור חולים רבים.

ההתרמה התקיימה באולם בית הכנסת "זכור לאברהם" בשכונת הדר גנים, שם פעלו צוותים מקצועיים של מד"א לצד מתנדבים שהקדישו מזמנם וממרצם להצלחת המבצע. תושבים מהשכונה ומהאזורים הסמוכים הגיעו במהלך הערב כדי לתרום דם, מתוך תחושת אחריות וערבות הדדית וברוח הציווי "לא תעמוד על דם רעך".

למרות שמבצעי התרמת הדם הפכו למסורת של קבע בעיר, המארגנים ציינו כי ההיענות המחודשת של הציבור בכל פעם מעידה על הנכונות להתגייס למען הזולת ולתרום למען חולים ופצועים.

נפתלי פרנקל, מנהל סניף עזר מציון בפתח תקווה, הודה לשותפים ולמתנדבים: "שיתוף הפעולה המתמשך עם אגף בנק הדם של מד"א ועם מד"א-הצלה פתח תקווה מאפשר לקיים את מבצע ההתרמה החשוב שנה אחר שנה. תודה גדולה לצוותים ולמתנדבים שפעלו במסירות, ולתושבים שהגיעו לתרום ולקחת חלק במצוות הצלת חיים".

ישראל גודלבסקי, יו"ר מד"א-הצלה פתח תקווה, סיכם: "גם השנה נערכנו לקליטת התורמים, ובזכות שיתוף הפעולה עם אגף בנק הדם של מד"א ועזר מציון נאספו 268 מנות דם. תודה מיוחדת למתנדבי משפחת החסד ולכל התורמים שנענו לקריאה והגיעו לתרום מדמם למען אחרים. ההתגייסות של תושבי פתח תקווה בכל פעם מחדש מוכיחה את כוחה של הערבות ההדדית ואת הנכונות של הציבור להתייצב למען הצלת חיים".

מידע על עמדות התרמות דם הפרוסות ברחבי הארץ ניתן למצוא באתר האינטרנט של מד"א בכתובת https://www.mdais.org/blood-donation או בטלפון 03-5300400. לפני הגעה למקום ההתרמה רצוי להתעדכן מראש מכיוון שעלולים לחול שינויים במקומות ההתרמה ו/או במועדי התרמות הדם. מומלץ לקבוע תור לתרומה באתר מד"א ולמלא את שאלון התורם שמתקבל לטלפון הסלולרי בטרם ההגעה.