כללית ועיריית ירושלים מקדמות בריאות וחדשנות בבירה

השבוע נפגשה ד״ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז ירושלים בכללית, עם ראש העיר ירושלים משה ליאון ועם סגן ראש העיר ומחזיק תיק הבריאות והמינהלים הקהילתיים, עופר איובי. בפגישה נדונו העשייה המשותפת והזדמנויות לקידום פרויקטים נוספים למען בריאותם של תושבי הבירה.

בין הנושאים שנדונו בפגישה היו מניעת תחלואה, איתור מוקדם של מחלות ומניעתן, קידום חדשנות, שילוב תהליכי בינה מלאכותית בחיזוי תחלואה, ובפרט הטמעת כלי בינה מלאכותית, וכן קידום חדשנות טכנולוגית ותהליכית במערכות הבריאות.

במהלך הפגישה הציג ראש העיר בגאווה את "בטוח בבית", מיזם של עיריית ירושלים ביוזמתו ובשיתוף קרנות ביטוח לאומי, קרן ידידות ומשה גרינברג, שנועד לשפר את בטיחותם של התושבים הוותיקים ולמנוע נפילות. במסגרת המיזם הותקנו אביזרי בטיחות בכ-30 אלף בתים.

יעילות המיזם נבחנה במחקר שנערך בשיתוף כללית מחוז ירושלים, בהובלת דני שוורץ, פיזיותרפיסט במכון קריית יובל ורכז תחום המחקר המחוזי. לפי הנתונים שהוצגו, המחקר כלל יותר מ־12,600 תושבים ומצא ירידה של 13% בניתוחי שבר בצוואר הירך בקרב בני 70 ומעלה, ירידה של 19.5% בקרב בני 85 ומעלה וירידה של יותר מ־30% באשפוזים.

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ד״ר רייכנברג הציגה את היקף פעילות כללית בבירה, המעניקה שירות לכ־450 אלף מתושבי ירושלים, ואת האפשרויות להעמקת שיתוף הפעולה בתחומי קידום הבריאות, מניעת התחלואה, איתור מוקדם של מחלות ושילוב חדשנות רפואית וטכנולוגית. עוד הציגה ד״ר רייכנברג את כלי הבינה המלאכותית, המוטמע במערכות כללית. מדובר במערכת חדשנית וייחודית, הקיימת רק בכללית, שנועדה לסייע בחיזוי תחלואה, בזיהוי מוקדם של סיכונים ובהתאמת פעולות מניעה אישיות. ראש העיר הביע תמיכה בהרחבת השותפות, ואיובי הזמין את כללית להשתלב בשני פרויקטים עירוניים גדולים הנמצאים על הפרק.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים: "אני גאה במיזם ‘בטוח בבית’, שיזמתי מתוך מחויבות לבטיחותם ולאיכות חייהם של התושבים הוותיקים בירושלים. ממצאי המחקר מחזקים את חשיבות ההשקעה במניעה ובסביבת מגורים בטוחה. עיר בריאה היא עיר שפועלת למען בריאות תושביה בכל תחומי החיים, ונמשיך לקדם את התפיסה הזאת בעשייה העירונית״.

ד״ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז ירושלים בכללית: "קידום בריאות מתחיל בבית, בשכונה ובהרגלי היום־יום. השותפות עם עיריית ירושלים מאפשרת לנו לחבר בין הידע הרפואי לעשייה בקהילה ולפתח שירותי בריאות המותאמים למגוון האוכלוסיות, לצורכיהן ולתפיסת הבריאות של המטופלים שלנו. אנו פועלים להנגשת רפואה חדשנית באמצעות טכנולוגיות פורצות דרך, מערכות מידע מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית ושירותי רפואה דיגיטליים המגיעים עד לבית המטופל. לצד החדשנות, החמלה היא עיקרון מנחה בכל מפגש עם מטופל וחלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול וההחלמה. החיבור בין מקצועיות, טכנולוגיה וקשר אנושי מאפשר לנו למנוע תחלואה, לשמור על עצמאות ולשפר את איכות החיים בכל גיל״.

עופר איובי, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הבריאות והמינהלים הקהילתיים: ״קידום הבריאות נמצא במרכז סדר היום שלנו. שני הפרויקטים הגדולים שעל הפרק הם הזדמנות להרחיב את השותפות עם כללית ולפתח מענים לצורכי התושבים. למינהלים הקהילתיים תפקיד חשוב בחיבור לשכונות ולאוכלוסיות השונות, וביחד נוכל לתרגם את התוכניות לפעילות נגישה ומשמעותית בשטח, שתשפר את בריאות התושבים. ההבנות שכבר גיבשנו עם כללית הן צעד חשוב בקידום בריאות תושבי ירושלים. נמשיך לפתח שיתופי פעולה גם עם יתר קופות החולים וכלל המוסדות הרפואיים בעיר, מתוך מחויבות משותפת לרפואה נגישה ואיכותית לכל התושבים.״

הרב משה רוזנגרטן, מנהל המגזר החרדי במחוז ירושלים בכללית: ״שיתוף הפעולה בין כללית לעיריית ירושלים הוא הזדמנות לחזק את המענה הבריאותי לתושבי הבירה, והנגשת שירותי הבריאות לכלל האוכלוסיות. חיבור בין שירותי רפואה מקצועיים, פעילות קהילתית ומניעה יכול לתרום לשיפור בריאות התושבים ואיכות חייהם״.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המגזר החרדי בכללית: ״הנגשת שירותי הבריאות מחייבת היכרות עם אורח החיים, צורכי המשפחות והמאפיינים הייחודיים של הקהילה. שיתופי פעולה עם עיריית ירושלים ועם הגורמים הקהילתיים מאפשרים לקדם מודעות לבריאות, לעודד מניעה ואיתור מוקדם ולפתח מענים המותאמים לצורכי התושבים״.