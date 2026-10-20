ההתמודדות עם פגיעות ראש קשות נחשבת מאז ומעולם לאחד האתגרים הסבוכים והרגישים ביותר בעולם הרפואה. מעבר לפגיעה הפיזית והנוירולוגית המורכבת, הפציעה מטלטלת מן היסוד את מארג החיים כולו - את האדם עצמו, את בני משפחתו ואת שגרת יומם התקינה.

בעוד שהשלב הראשוני שלאחר הפגיעה דורש טיפול נמרץ והתערבות דחופה בין כותלי המרכזים הרפואיים, הרי שהמסע הארוך והאמיתי מתחיל דווקא ברגע שבו המצב מתייצב ומתעורר הצורך לבנות את מסלול החיים מחדש.

בנקודה המכרעת הזו נכנסת לתמונה תפיסת השיקום הביתי לנפגעי ראש קשים, שמוביל ד"ר רוני צבר מאז שמחת תורה תשפ"ד, בעת הטבח הנורא, ובמלחמה שלאחריו. מתוך ההבנה כי שהות ממושכת במחלקות אשפוז עלולה לייצר ניתוק, חרדה מתמדת ושחיקה כבדה לבני המשפחה, גובש מודל טיפולי שמביא את כלל המעטפת המקצועית היישר אל מרחב המחיה הטבעי של האדם.

לדברי ד"ר צבר, מייסד 'צבר רפואה' - בית חולים בבית - הפנייה אליו ממשרד הביטחון לקחת אחריות ותכלול מלא על קבוצת פצועי הראש הקשים ביותר דרשה התגייסות מקצועית טוטאלית. עד כדי כך, שהוא עצמו בחר לעשות שינוי משמעותי בפעילותו הקלינית האישית - מתחום הטיפול התומך והפליאטיבי שבו עסק רבות, להתמקדות מלאה ומסורה בניהול הטיפול הכולל בנפגעי ראש מורכבים בביתם.

המעבר הזה נולד, לדבריו, מתוך הכרה ברורה כי השיקום אינו יכול להתמצות רק בבדיקות מדדים או בתרגול מוטורי סטרילי, אלא חייב להיות מוטמע בתוך החיים עצמם, בדינמיקה המשפחתית וביכולת של האדם לחזור למעמדו הטבעי.

העיקרון המנחה של המערך מתמצה במשפט שד"ר צבר נוהג לומר לבני המשפחות ולמטופלים עצמם: "אתם תמשיכו את החיים שלכם, את הצד הרפואי תשאירו לנו". ההפרדה הזו מתבררת כאבן היסוד שמחוללת את המפנה. כאשר בני המשפחה נדרשים לתפקד כצוות רפואי תחת לחץ מתמיד, הבית הופך לשלוחה של מחלקה, והמתח גובה מחיר נפשי כבד מכולם. לעומת זאת, כאשר מערך מקצועי רחב לוקח על עצמו את המעקב, הבקרה וההתערבות הרפואית השוטפת, בני המשפחה משתחררים מהחרדה וחוזרים לתפקידם הטבעי כעוגן של תמיכה ואהבה.

התוצאות של הגישה הזו ניכרות היטב בשטח. מטופלים שהוגדרו במצבים קשים ביותר מגלים כי החזרה לחדרם המוכר, לארוחות המשותפות ולסדר היום הרגיל מעניקה להם מוטיבציה ששום מחלקה אינה יכולה לייצר. הסביבה הטבעית מאפשרת לבנות מחדש הרגלי עצמאות צעד אחר צעד - החל מחזרה לתחביבים ישנים, עיסוק במלאכת יד ויציאה למרחב הפתוח, ועד לניהול עצמי של שעות היום. הטיפול הרפואי אינו מנהל את האדם, אלא עוטף אותו ומאפשר לו לפרוץ קדימה.

'צבר רפואה', שהינו בית החולים בבית הגדול והמוביל בישראל, מפעיל מערכים ארציים מקיפים לאשפוז ביתי, שיקום אינטנסיבי וליווי חולים מורכבים במגוון תחומים. באמצעות צוותים רב-מקצועיים הכוללים רופאים מומחים, אחיות, פיזיותרפיסטים ומטפלים פרא-רפואיים הפועלים בפריסה רחבה, מתאפשר לאלפי מטופלים לקבל רפואה מתקדמת בסטנדרט של בית חולים, בבית.