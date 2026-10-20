הסתיים בהצלחה קורס חובשים של יחידת 'כח הצלה' באיחוד הצלה

במהלך חודשי ההכשרה האינטנסיביים, רכשו החניכים ידע עיוני נרחב ותרגלו מיומנויות מעשיות בהגשת עזרה ראשונה, ביצוע החייאות, טיפול בטראומה ומענה למצבי חירום רפואיים מורכבים, תוך ליווי צמוד של מדריכי הארגון.

טקס הסיום התקיים במעמד סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה לייזר היימן, ראש מחוז שפלה איציק נויגרשל, וראש סניף מודיעין עילית שמואל רוזנגרטן, המשתתפים בירכו את החובשים החדשים והעניקו להם את תעודות ההסמכה ואת ציוד הרפואה האישי שישמש אותם בהזנקות השונות ברחבי העיר.

לייזר היימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה, בירך את מסיימי הקורס ואמר: "סיום קורס החובשים של יחידת 'כח הצלה' במודיעין עילית הוא מכפיל כוח משמעותי עבור תושבי העיר. אתם מצטרפים היום למשפחה של מסירות וערבות הדדית, ותהוו חוד החנית בהצלת חיים בשגרה ובחירום".

איציק נויגרשל, ראש מחוז שפלה, ושמואל רוזנגרטן, ראש סניף מודיעין עילית, הוסיפו: "אנו גאים בבוגרים שהשקיעו מזמנם וממרצם במשך חודשים ארוכים כדי לרכוש מקצועיות שתאפשר להם לעמוד לימינם של תושבי מודיעין עילית ברגעי האמת. התרחבות היחידה והסניף תקצר עוד יותר את זמני התגובה בעיר ותביא להצלת חיים רבים".